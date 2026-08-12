'ہر سوال کا جواب دوں گا'، پارلیمنٹ کے احاطے میں بولے امت شاہ، راہل بولے: لیکچر نہیں سنوں گا
پارلیمنٹ میں تعطل برقرار ہے۔ اپوزیشن اب بھی وزیر داخلہ پر حملہ آور ہے۔ دوسری جانب اسپیکر نے بحث کی اپیل کی۔
Published : August 12, 2026 at 3:15 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ میں حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان تعطل جاری ہے۔ اس دوران وزیر داخلہ امت شاہ نے میڈیا کو بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بحث کے لیے تیار ہیں اور اپوزیشن چاہے تو تین بجے سے بحث کا آغاز کیا جائے گا اور وہ تمام مقررین کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ وہ کسی کا لیکچر نہیں سنیں گے۔
پارلیمنٹ کے احاطے میں وزیر داخلہ نے کہا، "میں اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں، اسپیکر کو ایک خط سونپیں، ہم دوپہر کو بحث شروع کریں گے اور میں کل دوپہر 3:00 بجے تک تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ پارلیمانی بحث کے لیے طے شدہ قوانین اور طریقے ہوتے ہیں۔ پھر بھی، کچھ لوگ مجھ سے صرف ایک بیان دینے کے لیے کہتے ہیں۔ اتنے سنگین معاملے پر اس طرح سے بحث نہیں ہو سکتی۔
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW— ANI (@ANI) August 12, 2026
آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ پارلیمانی طریقہ نہیں
یہ آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پارلیمانی طریقہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں بحث تفصیل سے ہوتی ہے۔ میں آج دوپہر 3:00 بجے سے بحث جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں—خواہ دیر رات تک بیٹھنا پڑے یا کل دوپہر 3:00 بجے تک۔ اگر اسپیکر اجازت دیں تو میں وقفۂ سوالات کو بھی ملتوی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کل دوپہر 3:00 بجے تک بحث جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں خود اس میں موجود رہوں گا، ہر بات کے نوٹس لوں گا اور ہر پوائنٹ کا جواب دوں گا تاکہ ملک کی عوام کے سامنے پورا معاملہ صاف ہو سکے—تاکہ سچائی پوری طرح سے سامنے آ سکے۔ اب اپوزیشن کو طے کرنا ہے کہ وہ بحث کرنا چاہتے ہیں یا ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں۔"
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " the opposition has clearly said that we are not interested in amit shah giving us a lecture. when i say 'we', i mean the younger generation of this country. who shot the students? who gave the order to beat up the students with… pic.twitter.com/2TSom00vLe— ANI (@ANI) August 12, 2026
کیا بچوں پر گولی چلانے کا حکم امت شاہ نے دیا تھا؟
امت شاہ کے ردعمل پر راہل گاندھی نے کہا، "اپوزیشن نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہمیں امت شاہ کا لیکچر سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب میں 'ہم' کہتا ہوں، تو میرا مطلب ملک کی نوجوان نسل سے ہے۔ طلبہ پر گولی کس نے چلائی؟ طلبہ کو کیل لگی ہوئی لاٹھیوں سے پیٹنے کا حکم کس نے دیا؟ کیا ہمارے بچوں پر گولی چلانے کا حکم امت شاہ نے دیا تھا؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، تو انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ گزشتہ 20 دنوں سے امت شاہ غائب ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ میں ہمت نہیں ہے۔ وہ ایوان میں نہیں آ سکتے۔"
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, " first of all, terms like 'laapata', 'bhaag gaye' are the kind of language increasingly being heard in india's public and parliamentary life. i have been coming to parliament regularly since the session began; i sit in my… pic.twitter.com/sLaYv9fFSn— ANI (@ANI) August 12, 2026
شاہ 'لاپتہ'، 'بھاگ گئے' جیسی باتیں بہت ہو گئیں
وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ سب سے پہلے، 'لاپتہ'، 'بھاگ گئے' جیسی باتیں بھارت کی عوامی اور پارلیمانی زندگی میں آج کل زیادہ سننے کو مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، "جب سے سیشن شروع ہوا ہے، میں باقاعدگی سے پارلیمنٹ آ رہا ہوں۔ میں اپنے چیمبر میں بیٹھتا ہوں، لیکن چونکہ اپوزیشن پارلیمنٹ کو—دونوں میں سے کسی بھی ایوان میں—کام نہیں کرنے دے رہی ہے، تو کوئی کیا کرے؟ جہاں تک بحث کا تعلق ہے، ہمارے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے صاف کر دیا ہے کہ حکومت نیٹ (NEET) کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر مکمل بحث کے لیے تیار ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ وقت طے کیا جائے اور اپوزیشن تیار رہے۔"
پارلیمنٹ میں کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار
شاہ نے کہا کہ اپوزیشن اپنا گول پوسٹ بار بار تبدیل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، "ان کا ابتدائی مطالبہ یہی تھا اور ہم نے اسے مان لیا۔ میں نے بھی کہا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی وہ بس بحث نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اب عوام کو طے کرنے دیں کہ کون بھاگ رہا ہے۔ وہ آج دوپہر 3:00 بجے تک اسپیکر کو خط سونپ دیں۔"
رام مندر کے چندے کی چوری پر بھی جواب دیا جائے
آپ کو بتا دیں کہ جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی کو لے کر اپوزیشن حکومت پر حملہ آور ہے۔ اس سلسلے میں راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر داخلہ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی چاہتی ہے کہ طلبہ کے معاملے کے ساتھ ساتھ حکومت رام مندر کے چندے کی چوری پر بھی جواب دے۔ اس بات کو لے کر تعطل برقرار ہے۔ ایک دن پہلے، پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا تھا کہ جب وزیر داخلہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، تو اپوزیشن کو انہیں سننا چاہیے۔