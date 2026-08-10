ETV Bharat / bharat

وزیر داخلہ امیت شاہ پارلیمنٹ میں طلبہ کے معاملے پر بیان دینے کو تیار، رجیجو کی اپوزیشن سے اپیل، ایوان میں نہ ڈالیں خلل

کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ جب تک وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں بیان نہیں دیتے تب تک تعطل جاری رہے گا۔

وزیر داخلہ امیت شاہ پارلیمنٹ میں طلبہ کے معاملے پر بیان دینے کو تیار، رجیجو کی اپوزیشن سے اپیل، ایوان میں نہ ڈالیں خلل
وزیر داخلہ امیت شاہ پارلیمنٹ میں طلبہ کے معاملے پر بیان دینے کو تیار، رجیجو کی اپوزیشن سے اپیل، ایوان میں نہ ڈالیں خلل (IMAGE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: لوک سبھا کی کارروائی ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی۔ تاہم، حکومت نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ طلبا کے معاملے پر بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ طلبا سے نپٹنے کے لئے پولیس نے جس طرح کا رویہ اپنایا اس پر وزیر داخلہ کو جواب دینا چاہئے۔ابھی تک اس پر حکومت کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آرہا تھا۔

دریں اثنا پیر کو پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ وزیر داخلہ طلبہ کے مسائل پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپوزیشن کو تحمل سے سننا چاہیے۔ رجیجو نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ وزیر داخلہ کے جواب کے دوران ہنگامہ نہ کریں۔ اس کے بعد ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تاہم اپوزیشن نے احتجاج جاری رکھا۔

"امیت شاہ، جواب دو" کے نعرے آج پارلیمنٹ میں گونجنے لگے جب اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ اپنے مطالبات پر زور دیتے رہے۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کمپلیکس کے اندر احتجاج کیا اور اصرار کیا کہ شاہ احتجاجی طلباء کے خلاف کی گئی کارروائیوں کے بارے میں ایوان سے خطاب کریں۔

کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ جب تک وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں بیان نہیں دیتے تب تک تعطل جاری رہے گا۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے کہا، ’’میرے خیال میں اس وقت تک تعطل جاری رہے گا جب تک مرکزی وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں بیان نہیں دیتے۔

کانگریس جنرل سکریٹری اور ایم پی کے سی وینوگوپال نے واضح کیا کہ کانگریس پارٹی شاہ کے بیان کے بغیر تعطل کو ختم کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔

لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے بھی اس معاملے پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ ان طلباء پر پیلٹ گن، کیل سے جڑی لاٹھی اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا جو پرامن طریقے سے ان کے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھا رہے تھے۔

کانگریس لیڈر نے مزید الزام لگایا کہ پولیس نے نوجوان خواتین کی پٹائی کی اور کچھ طالب علموں کو زخمی کیا۔ گاندھی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے پارلیمنٹ سے 500 میٹر کے فاصلے پر طلباء پر وحشیانہ حملہ کیا جو براہ راست ایک شخص یعنی وزیر داخلہ امیت شاہ کو رپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 20 دن گزر چکے ہیں، لیکن امت شاہ جواب دینے پارلیمنٹ میں نہیں آئے ہیں۔

TAGGED:

LOK SABHA
RAJYA SABHA
CONGRESS PROTEST
PARLIAMENT PROTEST
AMIT SHAH RESIGNATION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.