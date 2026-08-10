وزیر داخلہ امیت شاہ پارلیمنٹ میں طلبہ کے معاملے پر بیان دینے کو تیار، رجیجو کی اپوزیشن سے اپیل، ایوان میں نہ ڈالیں خلل
کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ جب تک وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں بیان نہیں دیتے تب تک تعطل جاری رہے گا۔
Published : August 10, 2026 at 5:09 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا کی کارروائی ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی۔ تاہم، حکومت نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ طلبا کے معاملے پر بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ طلبا سے نپٹنے کے لئے پولیس نے جس طرح کا رویہ اپنایا اس پر وزیر داخلہ کو جواب دینا چاہئے۔ابھی تک اس پر حکومت کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آرہا تھا۔
دریں اثنا پیر کو پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ وزیر داخلہ طلبہ کے مسائل پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپوزیشن کو تحمل سے سننا چاہیے۔ رجیجو نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ وزیر داخلہ کے جواب کے دوران ہنگامہ نہ کریں۔ اس کے بعد ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تاہم اپوزیشن نے احتجاج جاری رکھا۔
VIDEO | Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju (@KirenRijiju) says, "We have said it clearly that Home Minister Amit Shah will not only give statement, he will also be replying to the discussion. We have said in the BAC meeting, the government is ready to have… pic.twitter.com/zrx1mYNyKb— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
"امیت شاہ، جواب دو" کے نعرے آج پارلیمنٹ میں گونجنے لگے جب اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ اپنے مطالبات پر زور دیتے رہے۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کمپلیکس کے اندر احتجاج کیا اور اصرار کیا کہ شاہ احتجاجی طلباء کے خلاف کی گئی کارروائیوں کے بارے میں ایوان سے خطاب کریں۔
کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ جب تک وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں بیان نہیں دیتے تب تک تعطل جاری رہے گا۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے کہا، ’’میرے خیال میں اس وقت تک تعطل جاری رہے گا جب تک مرکزی وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں بیان نہیں دیتے۔
کانگریس جنرل سکریٹری اور ایم پی کے سی وینوگوپال نے واضح کیا کہ کانگریس پارٹی شاہ کے بیان کے بغیر تعطل کو ختم کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔
Wrote to the Hon’ble Lok Sabha Speaker urging him to demand Home Minister Amit Shah’s statement on the police brutalities on students - on the floor of the House.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 10, 2026
The Delhi Police and the CRPF, which were at the forefront of the violence against students, report to his… pic.twitter.com/G1KoxDOg3v
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے بھی اس معاملے پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ ان طلباء پر پیلٹ گن، کیل سے جڑی لاٹھی اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا جو پرامن طریقے سے ان کے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھا رہے تھے۔
Pellet guns, Nail-studded lathis, tear gas fired at students who were peacefully asking questions about their own future.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2026
Young women beaten by policemen, many injured on their private parts. Minors with broken bones. This is how the Modi government answers a question.
And the… pic.twitter.com/Xsva8RFQAR
کانگریس لیڈر نے مزید الزام لگایا کہ پولیس نے نوجوان خواتین کی پٹائی کی اور کچھ طالب علموں کو زخمی کیا۔ گاندھی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے پارلیمنٹ سے 500 میٹر کے فاصلے پر طلباء پر وحشیانہ حملہ کیا جو براہ راست ایک شخص یعنی وزیر داخلہ امیت شاہ کو رپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 20 دن گزر چکے ہیں، لیکن امت شاہ جواب دینے پارلیمنٹ میں نہیں آئے ہیں۔