بنگال انتخابات: پہلے مرحلے میں ریکارڈ ووٹنگ کے بعد امت شاہ کا بڑا دعویٰ، کہا دیدی کا وقت اب ختم
کولکتہ میں ایک پریس کانفرنس میں امت شاہ نے کہا، ریکارڈ 92.58 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ سے کرتا ہے، لوگوں نے دیدی کو الوداع کہا۔
Published : April 24, 2026 at 12:49 PM IST
کولکتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ توڑنے والے ووٹروں کے ٹرن آؤٹ کے بعد، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعہ کو ریاست میں بی جے پی کی زبردست جیت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ داخلی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہلے مرحلے میں پولنگ ہوئی تھی وہاں پارٹی 152 میں سے 110 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔
کولکتہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ریکارڈ 92.58 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں "ترقی" کا انتخاب کیا ہے اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو الوداع کہا ہے۔
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, " i would like to congratulate the election commission, capfs, the entire system working with the election commission and the bengal police. because after a long period in bengal, not a single person has died (during the… pic.twitter.com/rEWOtL0meo— ANI (@ANI) April 24, 2026
خوف سے اعتماد تک کا سفر
انہوں نے کہا، "ووٹر ٹرن آؤٹ ان تمام لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے جو پورے ملک میں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ میں بنگال کے تمام ووٹروں کو مبارکباد اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پہلے مرحلے میں ووٹ دیا۔ آپ نے خوف سے بھروسہ کا سفر بہت اچھی طرح سے شروع کیا ہے اور دوسرے مرحلے کے ووٹر بھی خوف سے اعتماد تک کا سفر جاری رکھیں گے۔ ووٹروں نے پی ایم مودی کی قیادت میں ترقی کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممتا دیدی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔
پہلا الیکشن ہے جس میں ایک بھی شخص کی جان نہیں گئی
شاہ نے کہا، "بی جے پی کی بنگال ٹیم نے اپنا اندازہ لگایا ہے۔ اس کی بنیاد پر، میں کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی کو 152 میں سے 110 سے زیادہ سیٹیں جیتنے کا امکان ہے۔ دوسرے مرحلے کو مدنظر رکھتے ہوئے، بی جے پی بنگال میں حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔"
مرکزی فورسز اور بنگال پولیس کا شکریہ
امت شاہ نے سکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شاید طویل عرصے میں یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ایک بھی شخص کی جان نہیں گئی۔ انہوں نے کہا، "میں الیکشن کمیشن، مرکزی فورسز اور بنگال پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ طویل عرصے میں پہلا الیکشن تھا جس میں ایک بھی شخص ہلاک نہیں ہوا۔ انتخابات پرامن طریقے سے ہوئے"۔
کیا یہ پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچ پائے گی؟
دوسرے مرحلے کے لیے ووٹروں میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے شاہ نے کہا، "ایک بڑا اندیشہ تھا کہ عوام کی حمایت موجود ہے، لیکن کیا یہ پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچ پائے گی؟ وہ خدشات اب دور ہوچکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دوسرے مرحلے میں ووٹنگ میں اور زیادہ جوش و خروش ہوگا۔ اب، ووٹروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مرحلے کی تبدیلی کو آگے بڑھائیں۔"
الیکشن کمیشن کے مطابق مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 91.83 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 29 اپریل کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔