دھرمیندر پردھان کے استعفے پر امت شاہ نے کہا، بی جے پی کارکنوں کیلئے عہدے سے بڑا ملک اور طلبہ
شاہ کے مطابق حکومت ملک کے نوجوانوں کے جذبات کا احترام کرتی ہے، پیپر لیک کے خلاف ضروری اصلاحات نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
Published : July 26, 2026 at 7:52 AM IST
نئی دہلی: دھرمیندر پردھان کے استعفے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بی جے پی ملک، نوجوانوں اور طلبہ کو کسی بھی عہدے سے زیادہ اہم مانتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں شاہ نے کہا کہ 'بی جے پی کارکنوں کے لیے ملک، ہمارے نوجوان اور طلبہ کسی بھی عہدے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا اپنے عہدے سے استعفیٰ اسی اصول کی مثال ہے۔'
انہوں نے مزید کہا کہ 'مودی حکومت ملک کے نوجوانوں کے جذبات کا احترام کرتی ہے اور پیپر لیک کے خلاف ضروری اصلاحات نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پیپر لیک کے مجرموں کو سخت سزا دلانے کے لیے مودی جی کے فیصلے تعریف کے قابل ہیں۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ان اقدامات سے نیٹ امتحان میں کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس کو پورا انصاف ملے گا۔'
اسی کے ساتھ وزیر داخلہ نے وزیر تعلیم کے طور پر دھرمیندر پردھان کے کاموں کی تعریف بھی کی۔ شاہ نے کہا کہ 'اپنی مدت کار کے دوران، دھرمیندر پردھان نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی (این ای پی) کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے، پی ایم شری اسکولوں کو بڑھانے، ڈیجیٹل ایجوکیشن کو فروغ دینے، اسکل ڈیولپمنٹ اور انڈسٹری-اکیڈمیہ کے درمیان تال میل کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی اصلاحات کی ہیں۔ ان کی میعاد حکومت ہند کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے ارادے کے تئیں ان کے لگن کا ثبوت ہے۔'
اس دوران مغربی بنگال کے اپوزیشن لیڈر سوویندو ادھیکاری نے کہا کہ پردھان کے استعفے کے بعد ان کا 'دل بھاری' ہے۔ سوویندو ادھیکاری نے ایکس پر لکھا کہ 'آج جب دھرمیندر پردھان نے مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے سے اپنا استعفیٰ دیا تو میرا "دل بھاری" ہے۔ عوامی زندگی (پبلک لائف) میں اکثر مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، لیکن ملک تعمیر میں انہوں نے جو تعاون دیا ہے، وہ نسلوں تک یاد رہے گا۔
نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے ذریعے انہوں نے ایک ایسے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی جو مضبوط بنیادی خواندگی (لٹریسی) کو فروغ دیتا ہے۔ ملٹی ڈسپلنری لرننگ کو فروغ دیتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو عالمی اسٹیج پر اعتماد کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایڈوانسڈ اسکلز سے لیس کرتا ہے۔ ان کا وژن صرف پڑھانا نہیں تھا، بلکہ ہر نوجوان بھارتی کو ملکی اقدار سے جڑا ایک عالمی شہری بننے کے لیے مضبوط بنانا تھا۔'
نیٹ پیپر لیک پر اسٹوڈنٹس کے احتجاج کے بعد پردھان نے عہدہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے مفاد میں اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ امتحانات میں بے ضابطگیوں کو لے کر چل رہے احتجاج کا فائدہ 'ملک دشمن طاقتیں' نہ اٹھا پائیں، وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا ہے۔
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