گجرات بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی شاندار فتح کے بعد امیت شاہ کا راہل گاندھی پر کڑا وار
104 میں سے 90 نشستوں پر بی جے پی کا قبضہ رہا جبکہ گاندھی نگر میں پارٹی ووٹ شیئر میں 10 فیصد کا اضافہ ہوا۔
Published : October 13, 2026 at 8:15 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 8:44 PM IST
نئی دہلی : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی گجرات کے بلدیاتی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کانگریس پارٹی اور لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے گجرات کی انتخابی سیاست میں کانگریس کی طویل ناکامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حزبِ اختلاف کی جماعت چار دہائیوں سے مکمل طور پر غیر مؤثر ہو چکی ہے۔
قومی دارالحکومت نئی دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ گجرات کی بلدیاتی اکائیوں کے نتائج نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ ریاست کے عوام کا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد برقرار ہے۔ امیت شاہ نے کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو براہِ راست مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ ”میں یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر راہل جی کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے گجرات میں گزشتہ 41 برسوں کے دوران ایک بھی انتخاب نہیں جیتا۔ ان کی آخری فتح سنہ 1985 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے کانگریس ریاست میں مسلسل شکستوں کا سامنا کر رہی ہے۔“
امیت شاہ نے انتخابی نتائج کی تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ ریاست میں دو میونسپلٹیز اور ایک میونسپل کارپوریشن کے انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ ان 3 بلدیاتی اداروں کی کل 104 نشستوں میں سے بی جے پی نے یکطرفہ برتری حاصل کرتے ہوئے 90 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اپنے پارلیمانی حلقے گاندھی نگر کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایاکہ گاندھی نگر میونسپل کارپوریشن کی کل 44 نشستوں میں سے بی جے پی نے 38 نشستیں جیتیں جبکہ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں بی جے پی کے ووٹ شیئر میں 10 فیصد کا نمایاں اضافہ درج کیا گیا۔
وزیر داخلہ نے عام آدمی پارٹی (عآپ) پر بھی طنز کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں متبادل بننے کا دعویٰ کرنے والی جماعت کا حشر یہ ہوا کہ اس نے جن تمام 32 نشستوں پر انتخاب لڑا تھا، ان تمام کی تمام سیٹوں پر اس کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔
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امیت شاہ نے گفتگو کے اختتام پر کہا کہ گجرات کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج ریاست کے ووٹروں کے مجموعی رجحان اور مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ نتائج نے واضح کر دیا ہے کہ گجرات کا ووٹر پوری یکسوئی اور چٹان کی مضبوطی کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کے ترقیاتی ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے۔