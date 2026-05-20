ہائی کورٹس کو چاہیے کہ وہ پانچ سال سے زائد عرصے سے زیر التوا مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کریں: مرکزی وزیر امت شاہ
امت شاہ نے چھتیس گڑھ میں ایک بڑا بیان دیا، زیر التواء مقدمات کو حل کرنے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
Published : May 20, 2026 at 9:50 AM IST
جگدل پور، چھتیس گڑھ: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو کہا کہ ہائی کورٹس کو چاہیے کہ وہ پانچ سال سے زیادہ عرصے سے زیر التوا مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کریں۔
’عدالتوں میں زیر التوا کیس جلد نمٹائے جائیں‘
چھتیس گڑھ کے بستر ضلع کے ہیڈکوارٹر جگدل پور میں سنٹرل زونل کونسل (سی زیڈ سی) کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ (پی او سی ایس او) ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں بروقت ڈی این اے ٹیسٹنگ اور عصمت دری کے مقدمات میں سزا کی شرح کو "100 فیصد" تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ ہائی کورٹس کو چاہیے کہ وہ خصوصی عدالتیں قائم کریں تاکہ عدالتوں میں پانچ سال سے زائد عرصے سے زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹایا جا سکے۔ انتظامیہ سنگین جرائم سے نمٹنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔
حکومت کا مقصد 2029 سے پہلے ہر فوجداری مقدمے کے نمٹانے کو یقینی بنانا چاہیے، بشمول سپریم کورٹ تک پہنچنے والے کیس اور یہ تین سال کے اندر ہونا چاہیے-: امت شاہ، مرکزی وزیر داخلہ
بستر میں شاہ کے اہم نکات
مرکزی علاقائی کونسل کے اجلاس میں، شاہ نے ریاستوں پر بھی زور دیا کہ وہ مرکزی وزارت داخلہ کے ماڈل فارمیٹ کے مطابق اپنی 1930 سائبر کرائم ہیلپ لائنوں کو لاگو کریں اور اپنے کال سینٹرز کو جدید بنائیں۔
خوردونوش میں ملاوٹ کے کیسز، غلطی کرنے والے اداروں پر جرمانے
اشیائے خوردونوش میں ملاوٹ کے کیسز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے غلطی کرنے والے اداروں پر عائد جرمانے کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی جائے۔ نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کا حوالہ دیتے ہوئے، شاہ نے کہا کہ تین "نئے عدالتی ضابطوں" کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا گیا ہے، لیکن کچھ پہلوؤں پر مزید زور دینے کی ضرورت ہے۔
پانچ کلومیٹر کے دائرے میں بینکنگ کی سہولیات
مرکزی وزیر نے اسکول چھوڑنے کی شرح کو کم کرنے اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پانچ کلومیٹر کے دائرے میں بینکنگ کی سہولیات کو یقینی بنانا ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ زیادہ تر فلاحی اسکیمیں براہ راست بینیفٹ ٹرانسفر (DBT) سے منسلک ہیں۔
نکسل فری ہندوستان کا سہرا فوجیوں کو جاتا ہے: امت شاہ
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ ہندوستان کو نکسل فری بنانے کا سارا سہرا ہماری سکیورٹی فورسز کی محنت اور بہادری کو جاتا ہے۔ انٹیلی جنس ایجنسیوں، ریاستی پولیس اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے پی ایف) کی مربوط کوششوں نے نکسلائٹس کے خلاف بروقت اور فیصلہ کن کارروائی کو یقینی بنایا۔ ریاستی حکومتوں اور مرکزی محکموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے پورے حکومتی نقطۂ نظر کے تحت نکسل ازم سے آزاد کرائے گئے علاقوں میں ترقیاتی کام بھی بیک وقت انجام دیے گئے۔
ہماری لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نکسل سے متاثرہ علاقے تقریباً پانچ دہائیوں سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ کوشش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ علاقے ترقی کے معاملے میں ملک کے باقی حصوں کے برابر نہیں ہو جاتے:- امت شاہ، مرکزی وزیر داخلہ
نکسل فری بستر میں پہلی بار مرکزی علاقائی کونسل کی میٹنگ ہوئی
میٹنگ میں چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی، مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور اتراکھنڈ کے وزیر اعاعلیٰ ی پشکر سنگھ دھامی کے علاوہ سینئر افسران نے شرکت کی۔ شاہ نے کہا کہ یہ "بہت خوشی" کی بات ہے کہ نکسل سے پاک ہندوستان کا "تاریخی سنگ میل" حاصل کرنے کے بعد بستر میں میٹنگ ہو رہی ہے۔