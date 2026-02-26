بہار میں تین دن کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے, امت شاہ نے ارریہ سے کیا اعلان
امت شاہ نے ارریہ میں ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا، تین دن کے اندر پورے سیمانچل علاقے میں دراندازوں کے خلاف بڑا آپریشن ہوگا۔
Published : February 26, 2026 at 1:31 PM IST
ارریہ، بہار: وزیر داخلہ امت شاہ نے بہار کے ارریہ میں ایک بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے بہار اور ہندوستان بھر سے دراندازوں کو نکالنے کے لیے ایک بڑے آپریشن کا اعلان کیا۔ امت شاہ نے کہا، "آج میں بہار کے سیمانچل علاقے میں آیا ہوں۔ میں بہار کے لوگوں کو اپنا پرانا وعدہ یاد دلانے آیا ہوں، اور اب اسے پورا کرنے کا وقت آگیا ہے۔"
دراندازوں کے خلاف ایک بڑی مہم چلائی جائے گی: امت شاہ نے کہا، "میں بہار کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے انتخابات کے دوران بہار کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہار کو دراندازوں سے آزاد کرائیں گے۔ اس کا مطلب صرف ووٹر لسٹ سے نام ہٹانا نہیں ہے، بلکہ ہم ہندوستان سے ہر ایک درانداز کو منتخب طور پر نکالنے کے لیے پرعزم ہیں۔"
"بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہماری حکومت یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ یہ انتخابی وعدہ نہیں ہے۔ یہ نریندر مودی حکومت کا پختہ عزم ہے۔ اسے بہت جلد پورے سیمانچل خطے میں نافذ کیا جائے گا۔ میں خود انتخابات کے دوران سیمانچل میں چار دن رہا اور لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم پورے علاقے کو دراندازوں سے آزاد کرائیں گے۔" - امت شاہ، مرکزی وزیر داخلہ
میں آپ کو اپنا وعدہ یاد دلانے آیا ہوں: امت شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عام طور پر عوام لیڈروں کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں، لیکن آج میں لوگوں کو اپنا وعدہ یاد دلانے آیا ہوں کیونکہ مجھے سیمانچل کے لوگوں کی حمایت کی ضرورت ہے۔ درانداز غریبوں کا راشن چھین لیتے ہیں اور روزگار کے مواقع بھی کم کر دیتے ہیں۔ یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔
تین دن میں اہم اجلاس میں حکمت عملی مرتب کی جائے گی: وزیر داخلہ نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ملک بھر میں ہر سطح پر کام کیا جائے اور ملک کو دراندازوں سے پاک کرنے کی مہم شروع کی جائے۔ تین دنوں میں، ہم حکومت ہند کی تمام وزارتوں، بہار حکومت کی وزارت داخلہ، ضلع مجسٹریٹ، ضلع ترقیاتی افسر، پولیس سپرنٹنڈنٹ، اور بہت سی دیگر تنظیموں کے ساتھ تفصیلی میٹنگ کر کے ایک ایکشن پلان بنانے جا رہے ہیں۔
دراندازوں کو ہندوستان سے باہر نکالا جائے گا: اس مہم کے تحت سرحد کے 10 کلومیٹر کے اندر تمام ناقابل تسخیر تجاوزات کو ہٹا دیا جائے گا۔ دراندازوں کی شناخت کرکے انہیں ہندوستان سے باہر بھیجا جائے گا۔
امت شاہ نے ایس ایس بی پروگرام سے خطاب کیا: ارریہ میں سرحدی چوکیوں 'لیٹی' اور 'اندروا' کے افتتاح اور سشاستر سیما بال کے مختلف کاموں کا ای-افتتاح اور ای-سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر ایس ایس بی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ سرحدی حفاظت ایس ایس بی کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ 2001 میں، SSB کو 1,751 کلومیٹر طویل ہندوستان-نیپال بارہ باگھر سرحد کی حفاظت سونپی گئی تھی۔
"2004 میں، ایس ایس بی کو بھوٹان کے ساتھ 699 کلومیٹر طویل سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی، آپ (ایس ایس بی) نے ہمیشہ سرحدوں کی حفاظت اور دیہات میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا ہے۔ جب آپ سرحدی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، تو ہمیں بارہ باغ میں تعلقات کی حفاظت کے لیے ایک دوست کی توجہ مبذول کرانی چاہیے۔" - امت شاہ، مرکزی وزیر داخلہ
مواصلات، رابطہ اور اچھے تعلقات: یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے ارادے والے عناصر گھریلو راستوں سے ہندوستان میں داخل ہوں۔ اس لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کو چاہیے کہ وہ کڑی نگرانی رکھے اور اپنے معلومات کے ذرائع کو مضبوط بنائے۔ لہٰذا، سرحدی دیہات کے اندر سرحدی سیکورٹی افسران اور سپاہیوں کے درمیان رابطے، رابطے اور اچھے تعلقات ہونے چاہئیں۔ تب ہی ہم دیہاتوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
ایس او پی بنانے کے لیے امت شاہ کی ہدایت: ہمیں سرحد کے اس پار مسلح افواج کا استعمال اور تعاون کرنا چاہیے۔ سرحدی حفاظت کے ساتھ ساتھ غیر قانونی اسمگلنگ، منشیات اور دیگر بہت سی سرگرمیاں ہیں جن پر ہمیں کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ SSB کے تمام افسران مل کر ایک SOP تیار کرنے کے لیے کام کریں جو فوجیوں کو تربیت کے وقت سے ہی سکھایا جائے۔
امت شاہ نے دھمکیوں سے نمٹنے کا ایک منتر دیا: انہوں نے کہا کہ جہاں سیلابی باڑ لگائی گئی ہو وہاں سرحد کو محفوظ بنانا آسان ہے۔ اس طرف غیر دوست ملک کی موجودگی کے باوجود یہ آسان ہے کیونکہ درمیان میں سیلاب ہے۔ کھلی سرحد کو محفوظ بناتے وقت ہمیں سرحدی سلامتی کے کئی نئے پہلوؤں کو پہچاننا ہوگا اور حل تلاش کرنا ہوں گے۔ بارڈر سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور افسران کو ایک ایس او پی تیار کرنا چاہیے جو تمام خطرات کا اندازہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شاہ نے ارریہ میں ہند-نیپال سرحد پر تعینات ایس ایس بی کی 52ویں بٹالین کے کیمپ میں افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور اپنے خطاب کے دوران یہ باتیں کہیں۔