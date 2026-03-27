مغربی ایشیائی جنگ کے درمیان، بحری جہاز "اپولو اوشین" سولہ ہزار ٹن ایل پی جی لے کر منگلورو بندرگاہ پہنچا
پورٹ حکام نے بتایا، جہاز سے گیس اتارنے کا عمل شروع کردیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً دو دن لگیں گے۔
Published : March 27, 2026 at 6:45 AM IST
منگلورو: مغربی ایشیا (مشرق وسطیٰ) میں جاری جنگ اور کشیدہ صورتحال کے درمیان، ہندوستان کی توانائی کی حفاظت کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ خام تیل اور ایل پی جی لے جانے والے جہاز کرناٹک کے نیو منگلورو پورٹ (NMP) پر پہنچتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں، "اپولو اوشین" نام کا ایک بڑا ایل پی جی کارگو جہاز جمعرات کی شام تقریباً 4 بجے منگلورو بندرگاہ پر بحفاظت پہنچا۔
16,000 میٹرک ٹن ایل پی جی اسٹاک
بحری جہاز "اپولو اوشین" کل 16,000 میٹرک ٹن ایل پی جی کو لے کر منگلورو پہنچا۔ پورٹ حکام نے بتایا کہ جہاز سے گیس اتارنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کام مرحلہ وار مکمل کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تمام گیس اتارنے میں تقریباً دو دن لگیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاز پہلے گجرات کی ایک بندرگاہ پر رکا، جہاں اس نے ایل پی جی کا آدھا حصہ اتارا اور پھر بقیہ کھیپ کے ساتھ منگلورو پہنچا۔
آنے والے دنوں میں مزید جہاز آنے والے ہیں
ایندھن کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے، خام تیل سے لدے دو اور بڑے بحری جہاز اگلے چند دنوں میں منگلورو پہنچنے کی توقع ہے۔ تاہم سکیورٹی خدشات اور آپریشنل طریقۂ کار کی وجہ سے متعلقہ حکام نے ابھی تک ان کی آمد کی صحیح تاریخوں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ بندرگاہ پر اس مسلسل نقل و حرکت سے مقامی صنعتوں اور گھریلو صارفین کو راحت ملی ہے، کیونکہ بھارت مغربی ایشیائی جنگ کے سائے میں بھی ایندھن کا کافی ذخیرہ رکھتا ہے۔
آبنائے ہرمز اور ایران جنگی بحران
اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے تیل کی عالمی منڈی میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ خاص طور سے آبنائے ہرمز پر ڈر بنا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کے خام تیل اور ایل پی جی کی تجارت کا ایک اہم حصہ اس تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ ایران کی جغرافیائی حیثیت اسے اس راستے پر قابو پانے کی صلاحیت دیتی ہے، جس سے جنگ کی صورت میں سپلائی میں خلل پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔