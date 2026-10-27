جامعہ ملیہ اسلامیہ میں طلباء کے احتجاج کے درمیان، جن ہستکشیپ گروپ نے صدر سے مداخلت کی درخواست کی
بیان میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو طلبہ یونین کا آئین تیار کرنے اور واضح وقت کےاندر انتخابات کرانے کی ہدایت کی جائے۔
Published : October 27, 2026 at 8:43 PM IST
نئی دہلی: شہری حقوق کی ایک تنظیم نے منگل کو صدر دروپدی مرمو سے دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں جاری طلباء کے احتجاج میں مداخلت کرنے کی درخواست کی۔ تنظیم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے انتخابات بغیر کسی تاخیر کے کرائے جائیں۔
منگل کو طلبہ کے احتجاج کا 16واں دن تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طلبہ یونین کے آئین کی منظوری کے 15 دن کے اندر انتخابات کرانے کے فیصلے کے باوجود طلبہ نے اپنا احتجاج ختم کرنے سے انکار کردیا ہے۔
احتجاج کرنے والے طلبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ انتخابات کے لیے کسی پختہ تاریخ کا اعلان کرے اور طلبہ یونین کے آئین کی منظوری کے لیے آخری تاریخ مقرر کرے۔ یونیورسٹی میں 2006 سے طلبہ یونین کے انتخابات نہیں ہوئے۔
شہری حقوق کی تنظیم "جان ہستکشیپ" نے بتایا کہ اس کی پانچ رکنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے پیر کو یونیورسٹی کا دورہ کیا اور طلباء سے بات کی۔
تنظیم نے ایک بیان میں کہا، "جن ہستکشیپ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی انتظامیہ اور دہلی پولیس کی طرف سے طلبہ یونین کے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل بھوک ہڑتال اور پرامن احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف جابرانہ اور تعزیری کارروائیوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔"
تنظیم نے صدر دروپدی مرمو سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کریں اور یونیورسٹی انتظامیہ کو طلبہ یونین کے انتخابات کرانے کی ہدایت دیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو طلبہ یونین کا آئین تیار کرنے اور واضح وقت کے اندر انتخابات کرانے کی ہدایت کی جائے۔