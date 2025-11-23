چندی گڑھ کے مستقبل پر سیاسی طوفان: مرکز نے بل سے لاتعلقی کا اظہار کیا، پنجاب میں ہنگامہ
وزارت داخلہ نے کہاکہ پارلیمنٹ کے آئندہ سرمائی اجلاس میں چندی گڑھ انتظامیہ سے متعلق بل پیش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
Published : November 23, 2025 at 3:55 PM IST
نئی دہلی : مرکز نے اتوار کو وضاحت کی کہ چندی گڑھ کو صدر جمہوریہ کے براہِ راست کنٹرول میں دینے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے، اور نہ ہی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں اس سے متعلق کوئی بل پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ وزارتِ داخلہ نے واضح کیا کہ مجوزہ قدم صرف چندی گڑھ میں مرکزی قوانین کے نفاذ کے موجودہ نظام کو سادہ بنانے کے لیے ہے، نہ کہ اس کے انتظامی ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی لانے کے لیے۔
تاہم، اس معاملے نے پنجاب کی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا۔ عام آدمی پارٹی، کانگریس اور اکالی دل نے مجوزہ 131ویں آئینی ترمیم بل کو پنجاب کی شناخت اور حقوق پر ’براہِ راست حملہ‘ قرار دیتے ہوئے مرکز پر چندی گڑھ کو ’’پنجاب سے چھیننے‘‘ کی کوشش کا الزام لگایا۔ اروند کیجریوال نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام پنجاب کے تاریخی حق پر کاری ضرب ہے۔
دباؤ بڑھنے کے بعد وزارتِ داخلہ نے کہا کہ ’’یہ صرف ایک تجویز ہے، جس پر تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ پنجاب اور ہریانہ دونوں کے جذبات کا احترام کیا جائے گا۔‘‘ اسی دوران پنجاب بی جے پی صدر سنیل جاکھڑ نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ "چندی گڑھ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، پنجاب کے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ پنجاب کے احساسات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔‘‘
جاکھڑ نے ایک پوسٹ میں کہا کہ ’’چندی گڑھ پنجاب کا اٹوٹ حصہ ہے، اور بی جے پی پنجاب کے مفاد کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔‘‘ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی وضاحت کے باوجود ریاستی جماعتوں کی بے چینی ظاہر کرتی ہے کہ چندی گڑھ کے معاملے پر حساسیت بدستور برقرار ہے، اور مستقبل میں یہ مسئلہ مزید سیاسی کشمکش کو جنم دے سکتا ہے۔