سعودی عرب میں پھنسے بھارتی عمرہ زائرین اور دیگر شہریوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری
حوثیوں کی جانب سے سویلین انفراسٹرکچر پر مسلسل حملوں کے پیش نظر حکومت سعودی عرب میں پھنسے بھارتیوں کی واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔
Published : October 25, 2026 at 12:08 PM IST
نئی دہلی: سعودی عرب کی سکیورٹی صورت حال اور پروازوں کی مسلسل منسوخی کے پیشِ نظر، حکومتِ ہند نے سعودی عرب میں موجود اپنے شہریوں اور بالخصوص عمرہ زائرین کے لیے ایک نئی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں انہیں الرٹ رہنے اور قونصلیٹ کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
فضائی خدمات کی معطلی
دریں اثنا، ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس نے سات نومبر سال 2026 تک ریاض اور دمام کے لیے اور وہاں سے آنے والی اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ حکومتی ایڈوائزری خطے میں یمن کے حوثیوں کی جانب سے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے والے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی شدید کشیدگی کے پیشِ نظر سامنے آئی ہے۔
#TravelAlert Air India and Air India Express flights to and from Riyadh and Dammam will remain suspended until 7 November 2026, while services to and from Jeddah will remain suspended until 31 October 2026.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 24, 2026
24 گھنٹے کنٹرول رومز فعال اور امداد کی فراہمی
جدہ میں تعینات بھارتی قونصلیٹ جنرل کے مطابق، مکہ مکرمہ اور جدہ میں ہفتے کے ساتوں دن اور چوبیس گھنٹے کام کرنے والے ہیلپ ڈیسک اور کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ مقامی ہندوستانی تنظیموں اور رضاکاروں کی مدد سے متاثرہ ہم وطنوں کو خوراک، ضروری ادویات اور دیگر فوری امدادی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔
علاوہ ازیں، پروازوں میں تاخیر کی وجہ سے زائرین کے ویزوں کی میعاد ختم ہونے اور دیگر قانونی پیچیدگیوں کو حل کرنے کے لیے بھارتی مشن سعودی وزارتِ خارجہ اور وزارتِ حج و عمرہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔
زائرین اور مسافروں کے لیے اہم ہدایات
شکایات کا اندراج: ایسے عمرہ زائرین جنہیں قیام کی مدت بڑھنے کے باعث رہائش، خوراک یا دیگر سروسز میں مشکلات کا سامنا ہے، وہ فوری طور پر سعودی وزارتِ حج و عمرہ کے 'پلگرم کیئر سینٹر' کے ہیلپ لائن نمبر 1966 پر رابطہ کر کے اپنا کیس ریفرنس نمبر حاصل کریں۔
ٹریول ایجنٹس سے رابطہ: تمام مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متبادل انتظامات کے لیے اپنے متعلقہ عمرہ سروس پرووائیڈرز اور ٹریول ایجنٹس کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں۔
متبادل پروازوں کی کوششیں: ہندوستانی قونصلیٹ ان ایئر لائنز کے ساتھ ہندوستانی ٹور آپریٹرز کا رابطہ کروا رہا ہے جن کی فضائی خدمات اب بھی بحال ہیں۔ تاہم، یہ متبادل انتظامات نشستوں کی دستیابی اور ایئر لائنز کے کرایہ کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔
ریفنڈ اور ری بکنگ: ٹکٹوں کی منسوخی، ری بکنگ اور ریفنڈ (رقم کی واپسی) کے معاملات پر قونصلیٹ ہندوستانی ایئر لائنز کے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تاکہ مسافروں کو مالی نقصان سے بچایا جا سکے۔
ایڈوائزری کے اختتام پر قونصلیٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز، متعلقہ حکام اور ایئر لائنز کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ پھنسے ہوئے ہندوستانی شہریوں کی جلد سے جلد وطن واپسی کی سہولت فراہم کی جا سکے۔
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