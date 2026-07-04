بہار میں 10 نیپالی خواتین کو بھارتی شہریت دینے کا عمل شروع، حلف برداری مکمل، حتمی منظوری وزارت داخلہ دے گی
انتظامیہ کے مطابق یہ تمام خواتین ارریہ میں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور بھارتی شہریت کےلیے قانونی شرائط پوری کرتی ہیں۔
Published : July 4, 2026 at 5:35 PM IST
ارریہ (بہار): بہار کے ضلع ارریہ میں مقامی باشندوں سے شادی کرنے والی 10 نیپالی خواتین کو بھارتی شہریت دینے کے عمل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ایک خصوصی تقریب کے دوران تمام خواتین سے حلف لیا، جبکہ اب ان کی درخواستیں ریاستی اور مرکزی سطح پر حتمی منظوری کے لیے بھیجی جائیں گی۔ جمعہ کو ضلع کلکٹریٹ میں منعقدہ تقریب میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ونود دوہن نے تمام خواتین کو آئینِ ہند سے وفاداری کا حلف دلایا۔
انتظامیہ کے مطابق یہ تمام خواتین کافی عرصے سے ارریہ میں اپنے شوہروں اور خاندانوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور بھارتی شہریت کے لیے مقررہ قانونی شرائط پوری کرتی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے بتایا کہ تمام درخواست گزار خواتین کی شادی ارریہ ضلع کے بھارتی شہریوں سے ہوئی ہے۔ شہریت کے لیے درکار ابتدائی دستاویزات، رہائشی ثبوت، شادی کے سرٹیفکیٹ اور دیگر ریکارڈ کی جانچ پہلے ہی مکمل کی جا چکی ہے۔
قانونی طریقۂ کار کے مطابق اب ان تمام درخواستوں کو بہار حکومت کے محکمہ داخلہ بھیجا جائے گا، جہاں ریاستی سطح پر مزید جانچ ہوگی۔ اس کے بعد فائلیں مرکزی وزارت داخلہ کو روانہ کی جائیں گی۔ دونوں سطحوں سے منظوری ملنے کے بعد خواتین کو باضابطہ طور پر بھارتی شہریت عطا کر دی جائے گی۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن نے کہا کہ پورا عمل مکمل شفافیت اور حکومت ہند کے قوانین کے مطابق انجام دیا جائے گا۔
انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام شہریت کی درخواستوں کو بروقت، غیر جانبدارانہ اور قانون کے مطابق نمٹایا جائے تاکہ اہل خواتین کو سرکاری سہولیات حاصل کرنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ یہ خواتین شہریت ایکٹ 1955 کی متعلقہ دفعات کے تحت شہریت حاصل کر رہی ہیں۔ انتظامیہ نے اس مقصد کے لیے بلاک سطح پر خصوصی کیمپ بھی قائم کیے ہیں تاکہ درخواست گزار خواتین کو ضروری رہنمائی اور دستاویزی معاونت فراہم کی جا سکے۔
قانون کے مطابق بھارتی شہریت کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزار خاتون کی شادی ایک بھارتی شہری سے ہوئی ہو اور وہ کم از کم سات سال سے بھارت میں مستقل طور پر مقیم ہو۔ درخواست کے ساتھ شادی کا سرٹیفکیٹ، حلف نامہ، رہائش کا ثبوت اور دیگر مطلوبہ دستاویزات جمع کرانا لازمی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بہار حکومت نے ہند-نیپال سرحد پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔
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ریاستی حکومت نے تمام سرحدی چیک پوسٹوں کے اطراف 15 کلومیٹر کے دائرے میں خصوصی نگرانی کے احکامات جاری کیے ہیں تاکہ معاشی جرائم، اسمگلنگ اور دیگر مشتبہ سرگرمیوں پر مؤثر نظر رکھی جا سکے۔ ریاستی قیادت نے واضح کیا ہے کہ بھارت اور نیپال کے دوستانہ تعلقات اپنی جگہ برقرار رہیں گے، تاہم سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی اور قانونی نگرانی میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ دوسری جانب شہریت کی درخواستوں پر فیصلہ مکمل طور پر قانونی ضابطوں اور دستاویزی جانچ کے بعد ہی کیا جائے گا۔