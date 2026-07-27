کیرالہ میں امیبک میننگوئنسفلائٹس نے 41 لوگوں کی لی جان، نظر آئیں یہ علامات تو ڈاکٹر سے فوری کریں رجوع

کیرالہ میں امیبک میننگوئنسفلائٹس نے 41 لوگوں کی لی جان، نظر آئیں یہ علامات تو ڈاکٹر سے فوری کریں رجوع
یہ خوردبینی جاندار ناک کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور بعد ازاں دماغ پر حملہ کرتے ہیں۔
Published : July 27, 2026 at 4:24 PM IST
کوزی کوڈ (کیرالہ): کیرالہ کے کوزی کوڈ میڈیکل کالج اسپتال میں امیبک میننگو انسیفلائٹس کا علاج کروا رہے ایک 49 سالہ شخص کا پیر کی صبح انتقال ہوگیا۔ متوفی جس کی شناخت بیجو کے طور پر کی گئی تھی، کوئی لینڈی نادری کے تھیٹککنو سے23 جولائی کو انفیکشن کے مثبت ٹیسٹ کے بعد انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کیا گیا تھا۔
بیجو کولم شہر میں آٹورکشہ ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا۔ ان کے پسماندگان میں ان کے والدین بھاسکرن اور ولاسنی، بیوی رامیا، اور بچے ادویت اور ابھیرام ہیں۔
نادری کے 21 ویں وارڈ میں انفیکشن کی اطلاع ملی۔ ابتدائی تحقیقات میں بیجو کے اپنے گھر سے نہانے یا عوامی آبی ذخائر میں تیرنے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، جو امیبا کے معمول کے ذرائع ہیں۔ محکمہ صحت ان کے انفیکشن کے آس پاس کے حالات کی تفصیلی جانچ کر رہا ہے۔ اس کے تحت ان کی رہائش گاہ اور قریبی علاقوں کے کنوؤں سے پانی کے نمونے جانچ کے لیے جمع کیے گئے ہیں۔ کوزی کوڈ کے ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایل ٹی سریتھا کماری نے بتایا کہ کنویں کے پانی سے انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے، اور جمع کیے گئے نمونوں کا فی الحال جامع تجزیہ جاری ہے۔
موت کے بعد محکمہ صحت نے خوف و ہراس سے بچنے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے علاقے میں حفاظتی اقدامات کو تیز کر دیا ہے۔ حکام نے نادری اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پینے کے پانی کے تمام ذرائع کی کلورینیشن مکمل کر لی ہے۔ مقامی باشندوں میں امیبک مینینجوئنسفلائٹس اور حفظان صحت کو برقرار رکھنے کی اہمیت کے حوالے سے وسیع بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت نے آلودہ پانی میں غوطہ لگانے یا نہانے کے خلاف سخت انتباہ جاری کیا ہے اور پینے کے پانی کے ذرائع کی باقاعدگی سے کلورینیشن کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ریاستی محکمہ صحت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، کیرالہ میں جنوری اور جولائی 2026 کے درمیان امیبک میننگوئنسفلائٹس کے 155 تصدیق شدہ کیسز اور 41 متعلقہ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ امیبک میننگوئنسفلائٹس کی عام علامات میں شدید سر درد، بخار، متلی، الٹی، گردن کی اکڑن اور روشنی کی حساسیت شامل ہیں۔ بچوں میں، انفیکشن کھانے میں ہچکچاہٹ، سستی، اور غیر معمولی ردعمل کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے بیماری ایک نازک مرحلے کی طرف بڑھتی ہے، مریضوں کو دورے پڑ سکتے ہیں، ہوش میں کمی، یادداشت کی کمزوری، اور سونگھنے کی حس ختم ہو سکتی ہے۔
یہ بیماری بنیادی طور پر نائگلیریا فاؤلیری اور اکانتھامیبا کی نسل سے تعلق رکھنے والے امیبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ خوردبینی جاندار ناک کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور بعد ازاں دماغ پر حملہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مہلک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کسی بھی علامات کو محسوس کرنے پر فوری علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور ٹھہرے ہوئے پانی کے کسی بھی حالیہ نمائش کے بارے میں ڈاکٹر کو مطلع کرتے ہیں۔ ریاست میں پہلے بھی اسی طرح کی اموات کی اطلاع کے ساتھ، محکمہ صحت ہائی الرٹ پر ہے۔ سب سے مؤثر حفاظتی اقدام ایسے حالات سے بچنا ہے جہاں پانی ناک میں داخل ہو سکتا ہے اور حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی۔