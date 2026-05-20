امراوتی مستقبل کے شہر کے طور پر ابھرے گا: چندرا بابو نائیڈو
نائیڈو نے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ کے بانی شری شری روی شنکر کی 70ویں سالگرہ کے موقعے منعقدہ ست سنگ میں شرکت کی۔
Published : May 20, 2026 at 10:27 PM IST
بنگلورو: آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے آج کرناٹک کے بنگلورو میں کنکا پورہ روڈ پر آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سنٹر کی 45ویں سالگرہ اور شری روی شنکر کی 70ویں سالگرہ کے موقعے پر منعقدہ 'ست سنگ' میں شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ 'گروجی (شری شری روی شنکر) آج کے پُر تشدد دور میں ایک صحت مند سماج اور قوم کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں۔' انہوں نے آرٹ آف لیونگ کے بانی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ 'وہ صرف ایک روحانی پیشوا نہیں بلکہ جدید دور کے عالمی رہنما ہیں۔'
انہوں نے کہا کہ 'ہم اندرونی تنازعات، عدم استحکام اور جنگ کے دور میں ہیں۔ ہمیں مثبت رویے اور تناؤ سے پاک معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ نائیڈو نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ آرٹ آف لیونگ اس سمت میں مسلسل کام کر رہی ہے۔
آندھرا سی ایم نے کہا کہ 'آج ہم مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی (AI) اور عالمی مسابقت کے دور میں ہیں۔ جغرافیائی سیاسی کشمکش عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جنگ کی وجہ سے تیل سمیت دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کا عام لوگوں اور ان کی دماغی صحت پر برا اثر پڑا ہے۔ ایسے میں آج کے نوجوانوں کے لیے انسانی تعلیمی اقدار ضروری ہیں۔'
نائیڈو نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ 'بھارت مستقبل میں ایک سپر پاور بن کر ابھرے گا۔ اس سلسلے میں آندھرا پردیش میں کوانٹم کمپیوٹر، ڈرون، اے آئی ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پارکس بنائے جا رہے ہیں۔ آبپاشی کا منصوبہ پولمبرم اگلے سال مکمل ہو جائے گا۔' اسی کے ساتھ انہوں نے زور دیا کہ روحانی علم کے ساتھ ایک مربوط معاشرے کی تعمیر ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔
اس تقریب میں گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے بھی شرکت کی۔ ساونت نے کہا کہ آرٹ آف لیونگ 45 سال سے قائم ہے۔ یہ ایک شاندار سفر ہے۔ روحانیت سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے معاشرے میں امن قائم ہوگا اور یہ ملک کی ترقی کا آغاز ہوگا۔
وہیں روی شنکر نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ چندرا بابو نائیڈو وہ ہیں جنہوں نے ملک میں آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کا دیباچہ لکھا۔ جب غیر منقسم آندھرا پردیش تھا تو حیدرآباد شہر آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کی وجہ آئی ٹی سیکٹر ہی تھا۔ جب وہ (شری شری روی شنکر) پہلے امریکہ گئے تھے تو وہاں کے 60 تا 70 فیصد لوگ تلگو ریاستوں سے تھے۔ انہوں نے اسے منی آندھرا کی ایک قسم قرار دیا۔
قابل ذکر ہے کہ کرناٹک کے ماہی پروری کے وزیر منکال ویدیا، جموں و کشمیر، بہار، مدھیہ پردیش سمیت مختلف ریاستوں کے وزراء، سابق وزرا اور کئی نامور لوگ اس تقریب میں موجود تھے۔
