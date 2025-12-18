ہائی کورٹ نے کہا، 'سر تن سے جدا' نعرہ ملک کی سالمیت کیلئے چیلنج، بریلی تشدد کے ملزم کی ضمانت عرضی مسترد
ہائی کورٹ نے بریلی تشدد کے ملزم کی ضمانت عرضی مسترد کرتے ہوئے کہاکہ "سر تن سے جدا" نعرہ ملک کی سالمیت کیلئے چیلنج ہے۔
Published : December 18, 2025 at 10:05 PM IST
پریاگ راج: بریلی تشدد کے ملزمین کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ "گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا" کا نعرہ لگانا قانونی حقوق اور بھارت کی سالمیت کے لیے براہ راست چیلنج ہے۔
'نعرہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف'
جسٹس ارون کمار سنگھ دیسوال نے بریلی تشدد کے ایک ملزم ریحان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے نعرے لوگوں کو "مسلح بغاوت" پر اکساتے ہیں اور تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 152 کے تحت قابل سزا ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔
چھبیس ستمبر کو ہوا تھا بریلی تشدد
عدالت نے کہا کہ اس نعرے کا قرآن یا کسی دوسرے مسلم مذہبی متن میں ذکر نہیں ہے۔ اس کے باوجود کئی مسلمان اس کے حقیقی معنی اور اثرات کو سمجھے بغیر اسے بڑے پیمانے پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انوپ ترویدی نے عدالت کو بتایا کہ 'یہ واقعہ 26 ستمبر کو پیش آیا، جب اتحاد ملت کونسل کے صدر مولانا توقیر رضا اور ندیم خان نے مبینہ طور پر ہجوم کو اسلامیہ انٹر کالج میں جمع ہونے پر اکسایا۔'
حکومت مخالف نعرے لگانے کا الزام
مظاہرین مسلم نوجوانوں کے خلاف مظالم اور جھوٹے مقدمات کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ دفعہ 163 کے نافذ ہونے کے باوجود جو کہ پانچ سے زیادہ لوگوں کے اجتماع پر پابندی لگاتا ہے، مبینہ طور پر 500 سے زیادہ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہوا اور حکومت مخالف نعرے لگائے، جس میں ایک نعرہ 'سر تن سے جدا' بھی شامل تھا۔
پولیس کی لاٹھیاں چھیننے اور وردیاں پھاڑنے کا الزام
ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انوپ ترویدی نے کہا کہ پولیس نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو ہجوم پرتشدد ہو گیا۔ انہوں نے مبینہ طور پر پولیس کی لاٹھیاں چھینیں، وردیاں پھاڑ دیں، اور پیٹرول بم پھینکا، فائرنگ اور پتھراؤ کیا۔ ملزم کی ضمانت سے انکار کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اگرچہ بھارتی آئین آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن یہ حق معقول پابندیوں سے مشروط ہے۔
'نعرہ' آئینی مقصد کے خلاف
ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی شخص، ہندوستانی آئین کے تحت نافذ قانون کا احترام کرنے کے بجائے قانون کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سزا کے بہانے لوگوں کو جرم کرنے پر اکساتا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ 'یہ نعرہ جو سر قلم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ صرف آئینی مقصد کی خلاف ورزی کرتا ہے بلکہ بھارتی قانونی نظام کی قانونی اتھارٹی کو بھی چیلنج کرتا ہے۔'
نعرے کی ابتدا پاکستان میں ہوئی
حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ یہ نعرہ اسلامی صحیفوں سے نہیں بلکہ پاکستان میں سیاسی انتشار سے نکلا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ نعرہ قرآن یا دیگر مسلم مذہبی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ آرڈر میں بتایا گیا کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کیسے تیار ہوئے۔ اس کا سلسلہ سنہ 1927 میں برطانوی حکومت کے بنائے گئے قانون سے لے کر 1982 میں جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کی جانے والی ترامیم اور اس کے بعد 1986 میں ہونے والی تبدیلیوں تک جاتا ہے۔
لوگوں کو ڈرانے کے لیے 'نعرے' کا استعمال
عدالت نے نوٹ کیا کہ ملا خادم حسین رضوی نے پہلی بار پاکستان میں سنہ 2011 میں آسیہ بی بی کو سزا سنائے جانے اور پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کی جانب سے دی گئی حمایت کے بعد یہ نعرہ لگایا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ یہ نعرہ بعد ازاں بھارت سمیت دیگر ممالک میں پھیل گیا اور کچھ مسلمانوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ڈرانے اور ریاستی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے اس کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا۔
