ETV Bharat / bharat

گارجین شپ ایکٹ کے تحت مسلمان بھی نابالغوں کی تحویل حاصل کر سکتے ہیں: الہٰ آباد ہائی کورٹ

عدالت نے فیصلہ دیا کہ مسلم پرسنل لا کے دائرے میں آنے والے مسلمان بھی اس ایکٹ کے تحت راحت کے حقدار ہیں۔

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 30, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم حکم میں کہا ہے کہ مسلم قانون کے تحت چلنے والی جماعتیں بھی سرپرستی اور وارڈز ایکٹ کے تحت اپنے نابالغ بچوں کی تحویل مانگ سکتی ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ ایکٹ ایک عام قانون ہے جو مذہب سے قطع نظر تمام افراد پر لاگو ہوتا ہے اور جو لوگ مسلم پرسنل لا کے تحت ہیں وہ بھی اس ایکٹ کے تحت راحت کے حقدار ہیں۔

سات سال سے کم عمر نابالغ کی تحویل کا حق حاصل

جسٹس انیل کمار نے یہ حکم مسز رضوانہ کی جانب سے دائر ہیبیس کارپس کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جاری کیا۔ کیس کے حقائق کے مطابق درخواست گزار رضوانہ نے اپنے دو کمسن بچوں 10 سالہ ابو حسن اور 5 سالہ کنیز فاطمہ کی تحویل میں درخواست دائر کی تھی۔ اس نے دلیل دی کہ مسلم قانون کے مطابق ماں کو سات سال سے کم عمر کے لڑکے اور نابالغ لڑکی کی تحویل کا حق حاصل ہے۔ سرپرستی اور وارڈز ایکٹ کے سیکشن 6 کی دفعات کی وجہ سے، سرپرستی اور وارڈز ایکٹ مسلم جماعتوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے اور اس لیے حراستی تنازعات کو صرف ایک ہیبیس کارپس پٹیشن کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔

گارڈین شپ اینڈ وارڈز ایکٹ کا سیکشن 6

عدالت نے کہا کہ گارڈین شپ اینڈ وارڈز ایکٹ کا سیکشن 6 کسی بھی طبقے یا مذہب کے لوگوں کو عدالت سے رجوع کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ سرپرستوں کے مختلف زمروں کو تسلیم کرتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ سرپرست کی اصطلاح کی تعریف وسیع ہے اور اس میں بچے کی تحویل کا حق بھی شامل ہے۔ اس میں کہا گیا کہ پرسنل لاز صرف عدالت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن تحویل کا فیصلہ کرنے کی سب سے اہم بنیاد بچے کی فلاح و بہبود ہے۔

فیملی کورٹس ایکٹ 1984 کے سیکشن 7 کا حوالہ

عدالت نے یہ بھی کہا کہ فیملی کورٹس ایکٹ 1984 کے سیکشن 7 کے تحت فیملی کورٹ کو نابالغوں کی سرپرستی اور ان کی تحویل سے متعلق معاملات کا فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہیبیس کارپس پٹیشن مختصر طریقۂ کار (سمری پراسیس) ہے۔ جس میں شواہد کی تفصیلی جانچ اور بچوں کی فلاح و بہبود کی مکمل جانچ نہیں ہوتی۔ عدالت نے درخواست گزار کو مشورہ دیا کہ وہ مناسب ریلیف کے لیے اپنا کیس مجاز فیملی کورٹ کے سامنے پیش کرے۔

TAGGED:

ORDER BY ALLAHABAD HIGH COURT
HIGH COURT ORDER MUSLIMS
INVOKE GUARDIANS WARDS ACT
SEEK CUSTODY OF A MINOR
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.