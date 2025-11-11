دہلی دھماکوں کے تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، بھوٹان میں پی ایم مودی کا بیان
پی ایم مودی نے کہا اس واقعے کی تحقیقات کرنے والی تمام ایجنسیوں اور تمام اہم لوگوں سے رابطے میں تھا۔
Published : November 11, 2025 at 4:38 PM IST
تھمپو(بھاٹان): وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو کہا کہ دہلی بم دھماکوں کے قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا کیونکہ تحقیقاتی ایجنسیاں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے یہ بیان بھاوٹان میں دیا ہے۔ واضح رہے کہ لال قلعہ کے قریب ہونے والے کار بم دھماکے میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔
وزیر اعظم مودی نے صدیوں پرانے ہندوستان بھوٹان کے رشتوں کو اجاگر کیا۔ تھمپو کے چانگلیمتھنگ جشن گراؤنڈ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا، "بھوٹان، بھوٹانی شاہی خاندان اور عالمی امن میں یقین رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ ہندوستان اور بھوٹان کے درمیان صدیوں سے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ اس لیے اس اہم موقع پر شرکت کرنا ہندوستان اور میرا عہد تھا۔"
مودی ہمالیائی ملک کے چوتھے بادشاہ جگمے سنگے وانگچک کی 70ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھوٹان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں آج بہت دکھی دل کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ کل شام دہلی میں جو ہولناک واقعہ پیش آیا اس نے سب کو گہرا دکھ پہنچایا ہے۔" مودی نے کہا، "میں متاثرہ خاندانوں کے دکھ کو سمجھتا ہوں۔ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں واقعے کی تحقیقات کرنے والی تمام ایجنسیوں سے رابطے میں ہوں۔"
انہوں نے کہا، "ہماری ایجنسیاں اس سازش کی تہہ تک پہنچ جائیں گی۔ اس کے پیچھے جو مجرم ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔" بھوٹان کے بادشاہ جگمے کھیسار نمگیل وانگچک نے تھمپو کے چانگلیمیتھنگ اسٹیڈیم میں دہلی دھماکوں کے متاثرین کے لیے دعائیہ تقریب کی قیادت کی، جس میں ہزاروں بھوٹانیوں نے شرکت کی۔
ہندوستانی حکام نے کہا کہ بھوٹانی قیادت نے دہلی دھماکوں میں قیمتی جانوں اور املاک کے المناک نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور دھماکوں سے متاثرہ تمام افراد کے لیے خصوصی دعا کی۔ دہلی پولیس نے کل رات کہا کہ ان دھماکوں میں نو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ منگل کو مزید تین اموات کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 12 ہو گئی۔