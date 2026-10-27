سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا جواب، کہا ایس آئی آر سے متعلق تمام فیصلے متفقہ تھے
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے کام کرنے کے طریقے اور یکطرفہ فیصلے کرنے کے الزامات کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔
By Sumit Saxena
Published : October 27, 2026 at 7:29 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے پیر کے روز سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرِ ثانی (ایس آئی آر) سے متعلق تمام فیصلے کمیشن نے متفقہ طور پر لیے تھے۔
ڈپٹی الیکشن کمشنر بھانو پرکاش یتورُو کی جانب سے داخل کیے گئے جوابی حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ قانونی جواب الیکشن کمیشن کے تینوں ارکان (دونوں الیکشن کمشنرز اور چیف الیکشن کمشنر) کا ایک مشترکہ اور متفقہ فیصلہ تھا۔
کمیشن نے یہ جواب اس درخواست پر عدالت میں پیش کیا ہے جس میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے کام کرنے کے طریقے اور الیکشن کمیشن کے چند فیصلوں کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔
انتخابی ادارے نے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے دیگر دو الیکشن کمشنرز کے اعتراضات کے باوجود یکطرفہ طور پر 'ایس آئی آر' سے متعلق فیصلے کیے۔
حلف نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ 'ایس آئی آر' کے سلسلے میں 24 جون سال 2025، 27 اکتوبر سال 2025 اور 14 مئی سال 2026 کو جاری ہونے والے تینوں احکامات الیکشن کمیشن کے باہمی فیصلے تھے۔
حلف نامے میں تحریر ہے کہ "نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ 24.06.2025 کے حکم سے شروع ہونے والے تینوں 'ایس آئی آر' احکامات، اور اس کے بعد دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیرِ انتظام علاقوں میں 'ایس آئی آر' شیڈول کے لیے 27.10.2025 اور 14.05.2026 کو جاری کیے گئے احکامات، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے متفقہ فیصلوں کے مطابق ہی جاری کیے گئے تھے۔ یہ فیصلے آئینِ ہند کے آرٹیکل 324 اور 'چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز ایکٹ، 2023' کے سیکشن 18 کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے کیے گئے تھے۔"
الیکشن کمیشن نے مؤقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کی نیت اور کارکردگی پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی یہ کوشش افسوس ناک ہے۔ کمیشن نے مزید کہا کہ الیکشن کمشنرز اور کابینہ سکریٹری کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کی بنیاد پر لگائے گئے الزامات غلط فہمی پر مبنی ہیں۔
کمیشن نے اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ اس نے اپنے 'ایس آئی آر' احکامات کے ذریعے ووٹر فارم 6 میں کوئی ترمیم کی ہے، اور واضح کیا کہ 'رجسٹریشن آف الیکٹرز رولز، 1960' کے تحت مقررہ فارم میں تبدیلی کرنے کا قانونی اختیار صرف مرکزی حکومت کے پاس ہے۔
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حلف نامے کے مطابق، آئی ٹی پلیٹ فارم (آن لائن پورٹل) پر فارم 6 اور ڈیکلریشن کو ایک ساتھ دکھانے کے طریقے سے کچھ خدشات پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اعلامیے کی اس آن لائن پیشکش کو فارم 6 میں ترمیم کے طور پر سمجھا جا سکتا تھا۔
حلف نامے میں مزید کہا گیا کہ "جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا ہے، فارم 6 میں ترمیم صرف مرکزی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ ترمیم شدہ اعلامیہ دراصل ایک ایسا اقدام تھا جس کا مقصد ووٹر رجسٹریشن کے خواہشمند افراد کو دعووں اور اعتراضات کے مرحلے کے دوران بار بار دستاویزات جمع کرانے کی زحمت سے بچانا تھا۔"
الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس دعوے میں کوئی دم نہیں ہے کہ کمیشن نے 'ایس آئی آر' احکامات کے ذریعے فارم 6 میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ حلف نامے کے مطابق، "جیسا کہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی ہے، تینوں 'ایس آئی آر' احکامات کے ذریعے فارم 6 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اعلامیہ (جو کہ ایک بالکل الگ اور آزاد دستاویز ہے) جسے 24.06.2025 کے 'ایس آئی آر' آرڈر میں ضمیمہ ڈی کے طور پر شامل کیا گیا تھا، اسے 27.10.2025 اور 14.05.2026 کے احکامات میں صرف معقول اور تبدیل کر کے ضمیمہ IV کا نام دیا گیا ہے۔"
الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ 21 اکتوبر سال 2026 سے آن لائن درخواست کے پورے عمل کو دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا: پہلا فارم 6 اور دوسرا 'ایس آئی آر' ڈیکلریشن (اعلامیہ)، تاکہ یہ بالکل اسی کاغذی طریقہ کار کی طرح ہو جائے جو مینوئل درخواستوں کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ کمیشن نے زور دیا کہ یہ اعلامیہ صرف درخواست گزاروں کا پچھلی انتخابی فہرستوں کے ساتھ ریکارڈ جوڑنے کی سہولت کے لیے لایا گیا تھا، اور ان انتظامی تبدیلیوں کا مطلب قانونی فارم میں ترمیم ہرگز نہیں ہے۔
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ای سی آئی نیٹ (ECINet) کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ووٹر لسٹ میں کوئی بھی نام شامل یا خارج نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ متعلقہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی طرف سے باقاعدہ کوئی حکم پاس نہ کیا گیا ہو۔
الیکشن کمیشن نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ یہ درخواست مکمل طور پر ایک اخباری رپورٹ پر مبنی ہے اور درخواست گزار نے جواب دہندگان سے حقائق کی کوئی آزادانہ تصدیق نہیں کی، اس لیے یہ درخواست قابلِ سماعت ہی نہیں ہے۔
کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ کسی فائل پر کارروائی کے دوران چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنرز کی جانب سے لکھے گئے نوٹ، سوالات، تجاویز یا مشاہدات محض دفتری تبادلہ خیال ہوتے ہیں، انہیں بذاتِ خود کمیشن کا حتمی فیصلہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔
یہ درخواست راکیش کمار سنگھ نامی شہری کی طرف سے دائر کی گئی تھی، جس پر عدالتِ عظمیٰ نے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر حکام کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا۔
یہ درخواست ایک ایسی میڈیا رپورٹ کے پس منظر میں دائر کی گئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کے اعتراضات کے باوجود، 'ایس آئی آر' کی مشق سے متعلق 14 اہم فیصلے الیکشن کمیشن کے نام پر یکطرفہ طور پر لیے گئے تھے۔
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