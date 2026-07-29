ETV Bharat / bharat

تمام سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی آواز کا احترام کرنا چاہیے: راہل گاندھی

راہول گاندھی نےکہا کہ پیپر لیک پر طلبہ کا غصہ جائز ہے۔انہوں نے کہا پیپر لیک نے طلباء کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا۔

لوک سبھا کی کارروائی کا ایک منظر
لوک سبھا کی کارروائی کا ایک منظر (File Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 29, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: لوک سبھا میں پیپر لیک مخالف بل پر بحث جاری ہے۔ بحث کے دوران حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرم تبادلے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اپوزیشن پیپر لیک معاملے پر حکومت پر حملہ آور ہے۔ بل پر بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ پیپر لیک پر طلبہ کا غصہ جائز ہے۔

لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی عوامی امتحان (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 پر اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت پر سخت تنقید کی۔ راہول گاندھی نے کہا کہ پیپر لیک پر طلبہ کا غصہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا پیپر لیک نے طلباء کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا۔ طلباء کے احتجاج میں کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی۔

عوامی امتحانات (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 پر بات کرتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کو اس بل پر اپنے بچوں کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک بی جے پی لیڈروں کے بچوں کی رضامندی بھی لے کر آئے گی۔

لوک سبھا قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے کہا میں اس سے بہت پرجوش اور یقین دلاتا ہوں کہ ملک کا مستقبل ہماری سڑکوں پر کیا کر رہا ہے۔ یہ غصہ، تشدد یا نفرت نہیں تھی۔ یہ نوجوانوں اور آنے والی نسل کی طرف سے ایک گہرا جذبہ تھا، اور میرا ماننا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول بی جے پی میں میرے دوستوں کو اس جذبے کا احترام کرنا چاہیے۔ راہول گاندھی نے مزید کہا مجھے یقین ہے کہ اگر بی جے پی میں میرے دوست اپنے بچوں سے پوچھیں کہ ان کے بھائی بہن کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی حمایت بھی حاصل کریں گے۔ جو کچھ ہوا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور ہر ہندوستانی کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔

آر ایس ایس وزارت تعلیم چلاتی ہے، راہل گاندھی

راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کو نشانہ بناتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ تعلیمی نظام کو کوئی وزیر نہیں بلکہ آر ایس ایس چلاتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کی ہر یونیورسٹی میں وائس چانسلر آر ایس ایس کا ہے۔ دھرمیندر پردھان صرف ایک چہرہ ہیں، آپ کا اصل دشمن آر ایس ایس ہے۔

گاندھی نے مزید کہا کہ طلباء بہت پریشان ہیں کہ انہیں اپنے شوق کی پیروی کرنے یا اپنی پسند کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بے رحم ہے، اس میں بڑے پیمانے پر نجکاری ہے اور آر ایس ایس نے اس نظام کی روح پر قبضہ کر لیا ہے۔

TAGGED:

GANDHI ON ANTI PAPER LEAK BILL
LOP RAHUL GANDHI
PUBLIC EXAMINATIONS AMENDMENT BILL
راہل گاندھی
PARLIAMENT MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.