تمام سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی آواز کا احترام کرنا چاہیے: راہل گاندھی
راہول گاندھی نےکہا کہ پیپر لیک پر طلبہ کا غصہ جائز ہے۔انہوں نے کہا پیپر لیک نے طلباء کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا۔
Published : July 29, 2026 at 1:36 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں پیپر لیک مخالف بل پر بحث جاری ہے۔ بحث کے دوران حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان گرما گرم تبادلے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اپوزیشن پیپر لیک معاملے پر حکومت پر حملہ آور ہے۔ بل پر بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ پیپر لیک پر طلبہ کا غصہ جائز ہے۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی عوامی امتحان (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 پر اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت پر سخت تنقید کی۔ راہول گاندھی نے کہا کہ پیپر لیک پر طلبہ کا غصہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا پیپر لیک نے طلباء کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا۔ طلباء کے احتجاج میں کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی۔
#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "...I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger, not violence, not hatred. This was a deep expression of the youth of this country of the future generation of this country and I… pic.twitter.com/FmL801J4hg— ANI (@ANI) July 29, 2026
عوامی امتحانات (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 پر بات کرتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کو اس بل پر اپنے بچوں کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک بی جے پی لیڈروں کے بچوں کی رضامندی بھی لے کر آئے گی۔
لوک سبھا قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے کہا میں اس سے بہت پرجوش اور یقین دلاتا ہوں کہ ملک کا مستقبل ہماری سڑکوں پر کیا کر رہا ہے۔ یہ غصہ، تشدد یا نفرت نہیں تھی۔ یہ نوجوانوں اور آنے والی نسل کی طرف سے ایک گہرا جذبہ تھا، اور میرا ماننا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول بی جے پی میں میرے دوستوں کو اس جذبے کا احترام کرنا چاہیے۔ راہول گاندھی نے مزید کہا مجھے یقین ہے کہ اگر بی جے پی میں میرے دوست اپنے بچوں سے پوچھیں کہ ان کے بھائی بہن کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی حمایت بھی حاصل کریں گے۔ جو کچھ ہوا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور ہر ہندوستانی کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔
آر ایس ایس وزارت تعلیم چلاتی ہے، راہل گاندھی
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کو نشانہ بناتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ تعلیمی نظام کو کوئی وزیر نہیں بلکہ آر ایس ایس چلاتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کی ہر یونیورسٹی میں وائس چانسلر آر ایس ایس کا ہے۔ دھرمیندر پردھان صرف ایک چہرہ ہیں، آپ کا اصل دشمن آر ایس ایس ہے۔
گاندھی نے مزید کہا کہ طلباء بہت پریشان ہیں کہ انہیں اپنے شوق کی پیروی کرنے یا اپنی پسند کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بے رحم ہے، اس میں بڑے پیمانے پر نجکاری ہے اور آر ایس ایس نے اس نظام کی روح پر قبضہ کر لیا ہے۔