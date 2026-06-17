ہمارے تمام ایم پی ہمارے ساتھ ہیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، سنجے راوت
سنجے راوت نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان حقائق کا انکشاف کیا۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : June 17, 2026 at 1:17 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے اندر بغاوت کے بعد اب مہاراشٹر میں شیوسینا-ادھو ٹھاکرے کے دھڑے سے بھی ایسی ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ شیوسینا (ادھو ٹھاکرے دھڑے) کے اندر پھوٹ کی خبریں منظر عام پر آئی تھیں، لیکن اب ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق شیو سینا ادھو ٹھاکرے دھڑے سے تعلق رکھنے والے دو ممبران پارلیمنٹ نے رخ بدلنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان ممبران پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں اور ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ہی رہیں گے۔
#WATCH | Delhi | Amid speculations of split in Shiv Sena UBT, party MP Sanjay Raut says, " if anyone wants to go, they can resign and leave. if such reports emerge about our mps, then they should refute them. this time, the people of maharashtra will not remain silent." pic.twitter.com/5UljgWOu0O— ANI (@ANI) June 17, 2026
شیو سینا کے راجیہ سبھا ممبر سنجے راوت نے کچھ دیر پہلے اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، "مجھے یقین ہے کہ ہماری پارٹی کے تمام ممبران پارلیمنٹ ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے اپنے تمام ممبران پارلیمنٹ سے بات کی ہے، انہوں نے حلف لیا ہے کہ شیو سینا ان کی ماں ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ ضرور ایسا کر سکتے ہیں لیکن انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔
سنجے راوت نے کہا کہ مہاراشٹر کی عوام پارٹی چھوڑنے والے کسی بھی رہنما کو نہیں بخشے گی۔ راوت نے اس آپریشن کو آپریشن ٹائیگر کہا۔ قبل ازیں شیو سینا ادھو ٹھاکرے کی زیرقیادت لوک سبھا ایم پی اروند ساونت، چیف وہپ انیل دیسائی اور ناسک کے ایم پی راجا بھاؤ سنجے راوت کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ آپریشن ٹائیگر کے بارے میں، سنجے راوت نے کہا کہ تقریباً 15 کروڑ روپے (150 ملین روپے) منگل کی رات کو ان ممبران پارلیمنٹ کے گھر پہنچائے گئے تھے۔
#WATCH | Delhi | Amid speculations of a split in Shiv Sena UBT, party MP Sanjay Raut says, " i have information that rs 15 crore each was delivered to the mps, after which they boarded charter flights from three places, including nanded and pune. we have issued a whip for the… pic.twitter.com/s50XxiJV3E— ANI (@ANI) June 17, 2026
سنجے راوت نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، "اپنا سپنا منی-منی!" راوت نے کہا، "میں جانتا ہوں کہ ممبران پارلیمنٹ کو ہر ایک کو 15 کروڑ روپے دیئے گئے، جس کے بعد وہ تین مقامات سے چارٹر فلائٹس میں سوار ہوئے، بشمول ناندیڑ اور پونے۔ ہم نے کل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے لیے وہپ جاری کیا ہے۔" دریں اثنا، شیو سینا لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اروند ساونت نے کہا، "میں نے آئین کی حفاظت کے لیے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھا ہے۔ ابھی تک پارٹی کے کسی رہنما نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ چھوڑ رہے ہیں۔"
#WATCH | Delhi | Amid speculations of a split in Shiv Sena UBT, party MP Arvind Sawant says, " i have written to lok sabha speaker om birla over safeguarding the constitution. until now, no party leader has told us that they are leaving." pic.twitter.com/enmDoCctGV— ANI (@ANI) June 17, 2026
غور طلب ہے کہ شیو سینا کے یو بی ٹی ممبران پارلیمنٹ راجا بھاؤ وازے اور سنجے پاٹل مبینہ طور پر ڈپٹی سی ایم ایکناتھ شندے کے دھڑے میں شامل ہو گئے تھے، لیکن بدھ کو دونوں ممبران پارلیمنٹ نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ یو بی ٹی شیوسینا کے لوک سبھا میں نو ممبران پارلیمنٹ ہیں۔ انحراف مخالف قانون کے تحت انہیں سات ارکان پارلیمنٹ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ ادھو ٹھاکرے کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں صرف چار ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی، جس سے پارٹی کے اندر پھوٹ پڑنے کی افواہوں کو ہوا ملی۔