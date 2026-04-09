نہ گھر، نہ کار، اور اثاثوں میں کمی: ممتا بنرجی کی مجموعی مالیت، بینک بیلنس، اور پراپرٹی ہولڈنگز کی تمام تفصیلات
اپنے حلف نامے میں، ممتا بنرجی نے اپنی کل جائیداد 15 لاکھ 37 ہزار روپے بتائی ہے۔
Published : April 9, 2026 at 4:44 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے بدھ کو بھوانی پور اسمبلی حلقہ کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے حلف نامہ میں ممتا بنرجی نے اپنے اثاثوں اور مجموعی مالیت کے بارے میں جامع تفصیلات فراہم کی ہیں۔ انتخابی حلف نامے کے مطابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے اثاثوں میں گزشتہ پانچ سالوں میں کمی آئی ہے۔
2026 کے اسمبلی انتخابات کے لیے داخل کردہ حلف نامہ میں، ممتا بنرجی نے اپنے کل اثاثوں کو 15 لاکھ 37 ہزار روپے بتایا ہے جو پانچ سال پہلے 2021 کے انتخابات میں اعلان کردہ سولہ لاکھ 72 ہزار روپے سے ایک لاکھ تیس ہزار روپے کم ہے۔
حلف نامہ کے مطابق، ترنمول کانگریس کی سربراہ نے جانکاری دی ہے کہ، ان پر کسی طرح کا قرض اور ان کے خلاف کوئی مجرمانہ مقدمہ درج نہیں ہے- یہ حیثیت 2021 سے بدستور برقرار ہے۔
ممتا بنرجی ڈیڑھ دہائی سے زیادہ عرصے سے مغربی بنگال میں برسر اقتدار ہیں۔ پھر بھی، جب ان کے اثاثوں کی بات آتی ہے، تو وہ وہی 'عام' شہری رہتی ہیں۔ بدھ کو، ریاست کی تین بار کی وزیر اعلیٰ رہ چکی ممتا بنرجی نے علی پور کے سروے بلڈنگ میں بھوانی پور اسمبلی نشست کے لیے ترنمول کانگریس کے امیدوار کے طور پر اپنا کاغذات نامزدگی داخل کیا۔
سیاست کی چوٹی پر کھڑے ہونے کے باوجود، 'دی دی' ایک غیر معمولی سادہ طرز زندگی کو برقرار رکھے ہوئی ہیں۔ حلف نامے سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ ترنمول کانگریس کے سپریم لیڈر کے پاس نہ تو سر پر چھت ہے اور نہ ہی ان کے نام پر ایک بھی اراضی رجسٹرڈ ہے۔
ممتا نہ گھر کی مالک ہیں اور نہ ہی گاڑی کی
کالی گھاٹ میں 30B ہریش چٹرجی اسٹریٹ یہ ممتا بنرجی کا پتہ ہے۔ تاہم یہ گھر بھی ان کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ حلف نامے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان کے پاس نہ تو زرعی زمین ہے اور نہ ہی کوئی غیر زرعی زمین۔ ان کے پاس کوئی رہائشی جائیداد نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ذاتی گاڑی ہے۔ اس کے علاوہ ممتا نے کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں کی ہے۔ جہاں تک ان کی واجبات کا تعلق ہے، رقم بالکل صفر ہے۔
ممتا کے منقولہ اثاثے
جس دن ممتا بنرجی نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے، ان کے پاس 75,700 روپے کا نقد بیلنس تھا۔ ان کے انڈین بینک میں دو بینک اکاؤنٹس ہیں۔ پہلا ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے، جس میں فی الحال تقریباً بارہ لاکھ 36 ہزار روپے بیلنس ہے۔
دوسرا اکاؤنٹ الیکشن سے متعلق اخراجات کے لیے ہے اور اس میں صرف 40,000 روپے کا بیلنس ہے۔ لہذا، ممتا بنرجی کی کل بینک بچت کی رقم تقریباً 12 لاکھ 76 ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ ٹی ایم سی سپریمو کے کیش ہولڈنگز، بینک ڈپازٹس، اور سونے کے زیورات کو ملا کر، کل منقولہ اثاثے 15,37,509.71 روپے ہیں۔
تین بار کی وزیراعلیٰ کے زیورات کے حوالے سے حلف نامے میں فراہم کردہ معلومات بھی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہیں۔ ممتا کے پاس 9.750 گرام سونا ہے، جس کی فی الحال مارکیٹ ویلیو تقریباً 1,75,000 روپے ہے۔ 2021 میں، سونے کی اس صحیح مقدار کی مارکیٹ ویلیو محض 83,837 روپے تھی۔ اگرچہ سونے کی قیمت یقینی طور پر بڑھی ہے، لیکن ان کے پاس موجود زیورات کی اصل مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پچھلے پانچ سالوں میں، ان کے منقولہ اثاثوں کی قدر میں کمی آئی ہے۔
2021 کے حلف نامے کے ساتھ موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ممتا کی کل منقولہ اثاثوں میں پانچ سالوں کے دوران کمی آئی ہے۔ 2021 میں، ان کے پاس 69,255 روپے نقد تھے۔ ان کے دو بینک کھاتوں میں مجموعی طور پر 13,53,356 روپے تھے۔ مزید برآں، انھوں نے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس (این ایس سی) میں 18,490 روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ اس وقت، ان کے منقولہ اثاثوں کی کل مالیت 16,72,352 روپے تھی۔ اب اگر حساب جوڑا جائے تو پانچ سال بعد، یہ مالیت کم ہوگئی ہے۔ ممتا بنرجی کی دولت 2021 کے انتخابات میں اعلان کردہ سولہ لاکھ 72 ہزار روپے سے ایک لاکھ تیس ہزار روپے کم ہو گئی ہے۔
ممتا کی گزشتہ پانچ سالوں میں آمدنی
ترنمول کانگریس کی سربراہ کی آمدنی میں بھی اتار چڑھاؤ کا رجحان واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مالی سال 2020-21 کے دوران، ممتا بنرجی کی کل آمدنی 15,47,845 روپے تھی۔ اس کے اگلے سال 2021-22 میں یہ بڑھ کر 38,14,410 روپے ہو گئی، جو حالیہ برسوں میں ان کی ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ آمدنی ہے۔
اس کے بعد سے، ان کی آمدنی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ 2022-23 میں، ٹی ایم سی سپریمو کی آمدنی گھٹ کر 29,76,360 روپے رہ گئی۔ 2023-24 میں، اس میں مزید کمی آئی اور آمدنی گھٹ کر 20,72,740 روپے تک آگئی۔ حال ہی میں، مالی سال 2024-25 کے دوران، ممتا کی آمدنی میں معمولی اضافہ دیکھا گیا، جو 23,21,570 روپے تک پہنچ گئی۔
مزید برآں، حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ مالی سال 2025-26 کے دوران، ممتا بنرجی کو 40,600 روپے کا ٹی ڈی ایس ریفنڈ ملا۔ ممتا نے خود انکشاف کیا ہے کہ رائلٹی اور بینک کا سود ان کی آمدنی کے بنیادی ذرائع ہیں۔
ممتا کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں
حلف نامے میں ممتا بنرجی کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ انھوں نے اپنی ثانوی تعلیم (مادھیمک) 1970 میں دیش بندھو شیشو شکشالیہ سے مکمل کی۔ 1974 میں، ممتا نے جوگمایا دیوی کالج سے گریجویشن کیا، جو کلکتہ یونیورسٹی سے منسلک ہے۔ اس کے بعد، 1977 میں کلکتہ یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم مکمل کی۔ تاہم، ڈگری امتحانات 1979 میں منعقد ہوئے تھے۔ 1982 میں، ممتا نے جوگیش چندر چودھری لاء کالج سے بیچلر آف لاء ( ایل ایل بی) کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا حلف نامہ مجرمانہ معاملات کے حوالے سے مکمل طور پر صاف ریکارڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ ممتا کے خلاف کسی تھانے میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی قانونی مقدمے میں ان کے خلاف الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
ممتا کا سویندو کے ساتھ جھگڑا
بدھ کے روز، ممتا نے کالی گھاٹ میں واقع اپنی رہائش گاہ سے ایک جلوس کے ساتھ سروے بلڈنگ پہنچ باضابطہ طور پر اپنا کاغذات نامزدگی داخل کیا۔ اس بار، بھوانی پور میں ان کے بنیادی حریف بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سویندو ادھیکاری ہیں، جو نندی گرام کے علاوہ اس سیٹ سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔
2021 میں نندی گرام میں سویندو کے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد (نندی گرام الیکشن سے متعلق ایک کیس فی الحال عدالت میں زیر التوا ہے)، ممتا نے بھوانی پور میں ضمنی انتخاب جیت کر وزیر اعلیٰ کی نشست برقرار رکھی۔ پانچ سال بعد دونوں سیاسی مخالف ایک بار پھر ایک ہی سیٹ پر آمنے سامنے ہیں۔ اس بار جنگ بھوانی پور کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: