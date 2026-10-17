ڈرون حملے کا شکار کیمیکل ٹینکر رومانیہ پہنچ گیا، تمام 9 بھاری ملاح محفوظ: بھارتی سفارت خانہ
یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے جب بحیرہ اسود کے خطے جوکہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
Published : October 17, 2026 at 8:49 PM IST
لندن : رومانیہ میں متعین بھارتی سفارت خانے نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ رواں ہفتے کے اوائل میں رومانیہ کے ساحل کے قریب ڈرون حملے کا شکار ہونے والا کیمیکل ٹینکر بخیریت ’کونسٹانٹا‘ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے اور جہاز پر سوار تمام نو ہندوستانی ملاح مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر بھارتی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، رومانیہ میں بھارت کے سفیر منوج کمار موہاپاترا نے رومانیہ کے تلاش و بچاؤ اداروں کے علاوہ کیمیکل ٹینکر "یارا جے" کے چیف سیکیورٹی آفیسر سے بات چیت کی۔
سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہاکہ "اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جہاز پر سوار تمام نو ہندوستانی ملاح محفوظ ہیں اور جہاز کونسٹانٹا کی بندرگاہ پہنچ چکا ہے۔" سفارت خانے کے مطابق سفیر نے عملے کو حکومتِ ہند کی جانب سے مکمل تعاون اور ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ اس سے قبل جمعہ کے روز مرکزی وزیر برائے جہاز رانی سربانند سونووال نے بتایا تھا کہ بدھ کے روز رومانیہ کے سولینا لنگرگاہ پر ٹینکر ’یارا جے‘ کو ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جمعہ کے روز آبنائے ہرمز میں 15 ہندوستانی ملاحوں پر مشتمل خام تیل کے ٹینکر ’ایم ٹی ایس ٹی 3‘ پر بھی ایک پروجیکٹائل (میزائل یا گولے) سے حملہ کیا گیا تھا۔ سربانند سونووال نے واضح کیا تھا کہ دونوں بحری جہازوں پر سوار تمام 24 ہندوستانی ملاح محفوظ ہیں اور کسی قسم کے جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت دونوں معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور بحری جہازوں کی منتظم کمپنیوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔
فوری طور پر ان حملوں کے پسِ پردہ عناصر کی شناخت سامنے نہیں آسکی ہے۔ یہ واقعات ایک ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب بحیرہ اسود کے خطے جو کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے اور آبنائے ہرمز کی اہم آبی گزرگاہ میں ہندوستانی ملاحوں والے تجارتی جہازوں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل رواں ماہ بحیرہ اسود میں ترکی کی ملکیت والے کارگو جہاز ’ایم وی روئید ممادوف‘ پر حملے کے بعد تین ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت بچایا گیا تھا۔
یہ جہاز یوکرین کی ایزمائل بندرگاہ سے اٹلی کے لیے مکئی لے جا رہا تھا جسے رومانیہ کے سمندری حدود سے باہر نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس واقعے میں دو غیر ملکی ملاح ہلاک جبکہ عملے کے دیگر ارکان زخمی ہوئے تھے، البتہ تینوں ہندوستانی ملاح محفوظ رہے تھے۔ ان میں سے ایک زخمی ہندوستانی ملاح کو کونسٹانٹا کاؤنٹی ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی گئی تھی، جس کے بعد وہ تینوں گزشتہ ہفتے بھارت روانہ ہو گئے۔
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’بمکو-آئی سی ایس سی فیرر ورک فورس رپورٹ 2026‘ کے مطابق، بھارت سمندری ملاح فراہم کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جس کے 3,11,936 پیشہ ور افراد عالمی شپنگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فلپائن کے بعد عالمی سمندری افرادی قوت میں ہندوستانیوں کا تناسب 12.16 فیصد ہے۔