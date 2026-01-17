الفلاح نے پولیس تفتیش کے بغیر لال قلعہ دھماکے سے منسلک ڈاکٹروں کا تقرر کیا: ای ڈی
ای ڈی چارج شیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے عہدیداروں نے بتایا کہ میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی تقرری صرف کاغذوں پر کی گئی تھی۔
Published : January 17, 2026 at 10:09 PM IST
نئی دہلی: فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی نے بغیر کسی پولیس تفتیش یا تصدیق کے دیگر ماہرین کے ساتھ تین ڈاکٹروں کا تقرر کیا۔ ان تین میں سے دو ڈاکٹروں کو نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے گرفتار کیا ہے، اور تیسرا نومبر 2025 میں لال قلعہ کے دھماکے کا مبینہ خودکش حملہ آور تھا۔ یہ معلومات انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانچ سے سامنے آئی ہے۔
سمجھا جاتا ہے کہ ایجنسی نے یونیورسٹی کے پروموٹر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر جمعہ کو دہلی کی ایک عدالت میں داخل کی گئی چارج شیٹ کے ساتھ مختلف سینئر عہدیداروں اور اساتذہ کے بیانات منسلک کیے ہیں۔
الفلاح گروپ کے چیئرمین جواد احمد صدیقی (61) اور الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ، جو یونیورسٹی کے تمام تعلیمی اداروں کو کنٹرول کرتا ہے، منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کی گئی شکایت میں دو ملزمان کے طور پر نامزد ہیں۔
تقریباً 260 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں صدیقی اور ان کے ٹرسٹ کے خلاف طالب علموں کی طرف سے ادا کی گئی فیسوں سے دولت جمع کرنے اور ان کے اداروں کی تصدیق اور سرٹیفیکیشن کے بارے میں مبینہ طور پر غلط معلومات فراہم کرنے کے الزام میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ اس نے یونیورسٹی کی اراضی اور عمارت کو عارضی طور پر ضبط کر لیا ہے، یہ تقریباً 140 کروڑ روپے کی جائیداد ہے جو فرید آباد کے دھوج علاقے میں واقع ہے۔
عدالت نے ابھی تک ای ڈی کی چارج شیٹ کا نوٹس نہیں لیا ہے۔ ای ڈی چارج شیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے عہدیداروں نے بتایا کہ میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی تقرری صرف کاغذوں پر کی گئی تھی۔ نیشنل میڈیکل کمیشن سے ضروری منظوری حاصل کرنے اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولت کے ہموار کام کو یقینی بنانے کے لیے انہیں 22 دن کے پنچ (دو روزہ ہفتہ وار) یا دو دن کی ہفتہ وار تقرری کی شرط کے تحت باقاعدہ فیکلٹی اراکین کے طور پر دکھایا گیا تھا۔
حکام کے مطابق ای ڈی نے یونیورسٹی کے رجسٹرار کا بیان ریکارڈ کیا، جنہوں نے تحقیقاتی ایجنسیوں کے کیمپس کے دورے اور یونیورسٹی ہسپتال سے وابستہ ڈاکٹر مزمل اور ڈاکٹر شاہین کی گرفتاری کا اعتراف کیا۔ اپنے بیان میں، انہوں نے کہا کہ 2019 میں قائم ہونے والے میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی تقرری "بغیر کسی پولیس تصدیق کے" کی گئی تھی۔
یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرنسپل نے ای ڈی کو بتایا کہ دہشت گردی سے متعلق معاملات میں مبینہ طور پر ملوث ڈاکٹروں کی تقرری ان کے دور میں ہوئی تھی۔ ان میں اکتوبر 2021 سے جنرل میڈیسن کے شعبہ میں جونیئر رہائشی ڈاکٹر مزمل گنائی، اکتوبر 2021 سے فارماکولوجی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر اور مبینہ خودکش بم دھماکے میں ملوث ڈاکٹر شاہین سعید اور مئی 2024 سے جنرل میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عمر نبی شامل ہیں۔