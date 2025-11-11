اکولہ فسادات: سپریم کورٹ نے ہندو اور مسلم افسران پر مشتمل ایس آئی ٹی بنانے کے حکم پر لگائی روک
سپریم کورٹ نے 11 ستمبر کو اپنے ہی دو ججوں کی بنچ کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔
November 11, 2025
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو دو ججوں کی بنچ کے اپنے 11 ستمبر کے حکم پر روک لگا دی، جس نے 2023 کے اکولا فسادات کی تحقیقات کرنے والی خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) میں ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے سینئر پولیس افسران کو شامل کرنے کی ہدایت کی تھی۔
سات نومبر کو، دو ججوں کی بنچ نے مہاراشٹر حکومت کی جانب سے 2023 کے اکولہ فسادات کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی میں ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے سینئر پولیس افسران کو شامل کرنے کی ہدایت دینے والے اپنے 11 ستمبر کے حکم پر نظرثانی کی درخواست پر ایک الگ فیصلہ سنایا۔
11 ستمبر کو جسٹس سنجے کمار اور ستیش چندر شرما پر مشتمل دو ججوں کی بنچ نے کہا تھا کہ جب پولیس فورس کے ارکان اپنی وردی پہنتے ہیں، تو انہیں اپنے ذاتی تعصبات، چاہے وہ مذہبی، نسلی، ذات پات یا کسی اور طرح سے ہیں چھوڑ دینا چاہئے۔اپنے عہدہ اور وردی کے فرائض پر قائم رہیں۔
7 نومبر کو چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی کی سربراہی میں بنچ۔ جسٹس ونود چندرن اور این وی انجاریا پر مشتمل 11 ستمبر کے فیصلے پر روک لگانے کا فیصلہ کیا۔ ایک منقسم فیصلے میں، جسٹس کمار نے کہا تھا، "11 ستمبر 2025 کو اس عدالت کی طرف سے میرٹ کی بنیاد پر منظور کیے گئے حکم پر نظرثانی کی کوئی بنیاد نہیں ہے..."
"غفلت صاف نظر آ رہی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ حکم نامے میں پیش کیے گئے حقائق واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ قابلِ سماعت جرم کی اطلاع ہونے کے باوجود نہ تو متعلقہ تھانے کے افسران اور نہ ہی پولیس سپرنٹنڈنٹ نے کم از کم ایف آئی آر درج کر کے ضروری کارروائی کی، جس سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے فرض سے مکمل لاپرواہی کی گئی خواہ وہ جان بوجھ کر یا سنگین غفلت کی وجہ سے کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ ریاستی مشینری کو اپنے اعمال کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ریاستی مشینری بالآخر مختلف مذاہب اور برادریوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لہٰذا، سیکولرازم اور مذہبی ظلم و ستم سے دور دور کے معاملات میں بھی ان کے اعمال میں شفافیت اور غیر جانبداری ظاہر ہونی چاہیے۔
'مثالی اصول کی خلاف ورزی نہیں'
جسٹس کمار نے کہا، "فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث کمیونٹیز کے ارکان پر مشتمل ایک تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل تحقیقات کی شفافیت اور غیر جانبداری کو یقینی بنانے اور اس کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہو گا اور کسی بھی مثالی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔
واضح رہے کہ سیکولرازم کو عملی طور پر اور حقیقت میں نافذ کیا جانا چاہیے، نہ کہ محض کاغذ پر ایک آئینی اصول کے طور پر۔ اس لیے عدالت کی اس ہدایات پر نظرثانی کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے مطابق نظرثانی کی درخواست خارج کردی جاتی ہے۔"
تاہم، جسٹس شرما نے ایک الگ رائے میں کہا، "اس عدالت کی زیر غور رائے میں، اس فیصلے پر نظرثانی اور اسے واپس بلانے کی اس حد تک ضرورت ہے جس حد تک یہ مذہبی شناخت کی بنیاد پر خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کی ہدایت یا حکم دیتی ہے، اور اس لیے جواب دہندگان کو نوٹس جاری کیا جائے، جس کا جواب دو ہفتے کے اندر اندر دیا جائے۔
جسٹس شرما نے کہا کہ ریاستی حکومت کی دعا محدود تھی، کیوں کہ غیر قانونی فیصلے کی یہ ہدایت کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم میں ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے افسران کو شامل کیا جانا چاہیے، ریکارڈ کے سامنے ایک واضح غلطی تھی، آئین کے آرٹیکل 137 کے تحت نظرثانی کی ضرورت ہے۔