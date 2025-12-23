اخلاق لنچنگ معاملہ: کیس واپس لینے کی حکومت کی درخواست الٰہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، بیوہ نے دائر کی عرضی
سنہ 2015 میں ہجوم نے اخلاق کو گھر میں ممنوعہ گوشت رکھنے کے شبہے میں پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا تھا۔
Published : December 23, 2025 at 7:53 PM IST
پریاگ راج: دادری اخلاق لنچنگ کیس میں حکومت کے فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ یوپی حکومت نے مقدمہ واپس لینے کے لیے ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اب اخلاق کی بیوہ نے حکومت کی اس درخواست کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ اس معاملے پر ہائی کورٹ میں سماعت جنوری میں متوقع ہے۔
واضح رہے کہ 28 ستمبر سنہ 2015 کو گریٹر نوئیڈا کے دادری علاقے کے بشارا گاؤں میں محمد اخلاق (52) کو ہجوم نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ لنچنگ سے قبل یہ افواہ پھیلائی گئی کہ ان کے گھر میں ممنوعہ گوشت رکھا ہے۔ پولیس نے قتل سمیت متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔
یہ معاملہ ملک بھر میں سرخیوں میں رہا۔ اخلاق کے خاندان کو اس واقعے کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی حفاظت کے بارے میں مسلسل فکر مند رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ گاؤں بھی چھوڑ گئے۔ وہ کافی وقت تک ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے رہے۔ واقعے کے بعد سے اہل خانہ ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
پولیس نے اس معاملے میں 18 ملزمان کو گرفتار کیا جن میں تین نابالغ بھی شامل ہیں۔ ایک ملزم کی سنہ 2016 میں موت ہوگئی تھی۔ باقی 14 ملزمین ضمانت پر ہیں۔ گوتم بدھ نگر ٹرائل کورٹ میں مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ ریاستی حکومت نے اب ملزمین کے خلاف مقدمہ واپس لینے کے لیے ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔
متعلقہ خبر: عدالت نے اخلاق لنچنگ کیس کے ملزمین کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی
اے ڈی جی کرائم نے سی آر پی سی کی دفعہ 321 کے تحت درخواست دائر کی ہے۔ محمد اخلاق کی اہلیہ نے مقدمہ واپس لینے کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ جنوری میں سماعت متوقع ہے۔
منگل کو سورج پور کی عدالت نے مقدمہ واپس لینے کی یوپی حکومت کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ کیس کی اگلی سماعت اب چھ جنوری کو ہوگی۔
مزید پڑھیں:
بہار میں موب لنچنگ! نوجوان اطہر حسین کا بے دردی سے قتل، جلتی ہوئی لکڑیوں سے پٹائی، پھر کان بھی کاٹ دیے، چار گرفتار
موب لنچنگ معاملے میں مرکزی اور ریاستی حکومتیں سپریم کورٹ کے رہنما خطوط کی پابند: ہائی کورٹ
علی گڑھ: چار مسلم نوجوانوں کی ماب لنچنگ میں ملوث وجے گپتا، وجے بجرنگی اور لو کش گرفتار
ہریانہ موب لنچنگ: بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے برہمی کا اظہار کیا، کہا سخت کارروائی ضروری
ہریانہ میں گؤرکشکوں نے مسلم مزدور کو پیٹ پیٹ کر کیا ہلاک، گائے کا گوشت کھانے کے شبہ میں قتل، 7 شر پسند گرفتار