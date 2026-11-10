اکھلیش یادو کا ایودھیا کو 'سناتن کا عالمی مرکز' بنانے کا اعلان، مندر کے چندے میں شفافیت اور زمین کے سودوں کی جانچ کا وعدہ
اکھلیش نے تمام مذاہب کی محترم ہستیوں کی توہین کرنے والوں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی بگاڑنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔
Published : November 10, 2026 at 2:52 PM IST
لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اگلے سال ہونے والے انتخابات کے بعد اتر پردیش میں ان کی جماعت برسرِ اقتدار آئی، تو وہ ایودھیا کو عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے سے آراستہ کریں گے اور اسے "سناتن زیارت کا عالمی دارالحکومت" بنائیں گے۔ پیر کی دیر رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں اکھلیش یادو نے، جنہوں نے جون میں رام مندر کے مبینہ چندے کی چوری کا معاملہ نمایاں طور پر اٹھایا تھا، کہا کہ ان کی پارٹی ایودھیا کے وقار کی بحالی اور مقامی معیشت کی بہتری کے لیے پُرعزم ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ مقدس شہر میں عقیدت مندوں کی آمد میں کمی کے باعث مقامی معیشت شدید متاثر ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے الزام لگایا کہ "رام مندر میں چوری" کے واقعات سے عقیدت مندوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس لیے عوامی اعتماد کی بحالی کی خاطر ان کی جماعت مندر کے نظم و نسق میں ایک شفاف نظام نافذ کرے گی۔ یادو نے کہاکہ "ہم عالمی معیار کا انفراسٹرکچر فراہم کریں گے اور ایودھیا کو 'سناتن زیارت کا عالمی دارالحکومت' بنائیں گے۔"
اکھلیش نے ایودھیا میں روایتی کشتی رانی کو فروغ دینے کا بھی وعدہ کیا تاکہ مقامی ملاحوں کو معاشی فائدہ پہنچ سکے، اور رامائن میں مذکور بھگوان رام اور نشاد برادری کے سربراہ راجہ 'نشاد راج' کے باہمی تاریخی رشتے کو دوبارہ اجاگر کیا جا سکے۔ یادو نے الزام لگایا کہ بی جے پی اس تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عوام بھگوان رام اور پی ڈی اے (پسماندہ، دلت اور اقلیتی طبقات) کے تعلق کو فراموش کر دیں۔
انہوں نے مزید وعدہ کیا کہ ایودھیا کو بیرونی ٹھیکیداروں کے تسلط سے آزاد کرایا جائے گا اور شہر میں ہونے والے تمام مشکوک زمینی سودوں کی غیر جانبدارانہ جانچ کرائی جائے گی۔ سرکل ریٹس میں مبینہ خرد برد اور بی جے پی رہنماؤں و بدعنوان افسران کے گٹھ جوڑ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملوث افراد کا احتساب ہوگا اور ان کے ناجائز اثاثوں کی چھان بین کی جائے گی۔ عوامی بہبود کے حوالے سے یادو نے راشن کارڈ ہولڈرز کو غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیل اور گھی فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔
دیپوتسو کے بعد سریو ندی کے گھاٹوں پر غریبوں کی جانب سے دیوں کا بچا ہوا تیل جمع کرنے کے دوران پیش آنے والی بدسلوکی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماج وادی پارٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تیل اکٹھا کرنے پر کسی غریب کی تذلیل نہ کی جائے اور نہ ان پر تشدد ہو۔ انہوں نے تمام مذاہب کی محترم ہستیوں اور دیوی دیوتاؤں کی توہین کرنے والوں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی بگاڑنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔
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اکھلیش یادو 12 دسمبر کو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایودھیا کا دورہ کریں گے جہاں وہ رام مندر اور ہنومان گڑھی میں درشن کریں گے۔ 2024 میں رام مندر کی پران پرتشٹھا کے بعد ایودھیا کا یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ دورے کے دوران وہ مقامی سادھو سنتوں اور مہنتوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔