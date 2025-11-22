اکبر اور ٹیپو تاریخ کی کتابوں میں اب 'عظیم' نہیں رہے: آر ایس ایس لیڈر
آر ایس ایس لیڈر نے کہاکہ نصابی کتابوں سے کسی کو نہیں ہٹایا گیا ہے تاکہ نئی نسل ان کے 'ظالمانہ کاموں' سے واقف ہوسکے۔
Published : November 22, 2025 at 10:40 AM IST
ناگپور: راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے لیڈر سنیل آمبیکر نے کہا کہ تاریخ کی کتابوں میں بہت سی 'مثبت' تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب مغل بادشاہ اکبر یا میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کے لیے لفظ 'عظیم' استعمال نہیں ہوتا۔
آر ایس ایس لیڈر آمبیکر نے جمعہ کو ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 'پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق، نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (این سی ای آر ٹی) نے یہ تبدیلیاں کی ہیں، لیکن ان نصابی کتب سے کسی کو نہیں ہٹایا گیا ہے تاکہ نئی نسل ان کے ظالمانہ کاموں سے آگاہ ہو۔
آر ایس ایس کے آل انڈیا پبلسٹی چیف نے کہا کہ "بھارت کے پاس قدیم علوم کا ایک وسیع اور بیش قیمتی ذخیرہ ہے۔ اگر ہم ان کو سیکھیں اور سمجھیں تو یہ ہماری زندگی میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔" اس علم کا زیادہ تر حصہ دنیا تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس پر بھی توجہ دینی ہوگی۔
انہوں نے کہا، "تاریخ کی کتابوں کو اب تبدیل کیا جا رہا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ این سی ای آر ٹی نے ایک بہت اچھی پہل کی ہے اور 15 نصابی کتابوں میں سے 11 میں تبدیلیاں کی ہیں۔ کلاس 9، 10، اور 12 میں اگلے سال تبدیلیاں کی جائیں گی۔"
انہوں نے کہا کہ میں دیکھ سکتا تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں بہت سی اچھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور مستقبل میں مزید کی جا سکتی ہیں۔ اب ان (تاریخ کی کتابوں) میں نہ تو 'اکبر عظیم' ہے اور نہ ہی 'ٹیپو سلطان عظیم' ہے۔ بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں، حالانکہ ان کتابوں سے کسی کو نہیں ہٹایا گیا ہے کیونکہ نئی نسل کو ان کے ظالمانہ کاموں کے بارے میں جاننا چاہیے اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم کس سے آزاد ہونا چاہیے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ بتایا جانا چاہیے۔ آمبیکر نے نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں صرف وید، پران، رامائن اور مہابھارت پڑھائے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ "لیکن اگر آپ نالندہ یونیورسٹی کے نصاب کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا تھا۔ یہ بہت پرانی یونیورسٹی ہے۔"
سنیل آمبیکر نے کہا کہ ادب کے علاوہ نالندہ یونیورسٹی نے مہارت پر مبنی 76 کورسز بھی پیش کیے، جو ہر کسی کو سکھائے جاتے ہیں۔ ان مہارتوں میں زراعت، شہری منصوبہ بندی، میک اپ، خفیہ ایجنٹس، پولیٹیکل گورننس، میکانائزیشن اور بہت سی دوسری مہارتیں شامل تھیں۔
آر ایس ایس لیڈر کے مطابق ہندوستان ترقی کر رہا ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں لوگ ترقی کی جستجو میں اپنی تہذیب اور ثقافت سے سمجھوتہ کرتے رہے، مارکیٹوں اور نئی ٹیکنالوجی کے سامنے خود سپردگی کردی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے سہولت تو ملی لیکن یہ ذاتی اور خاندانی زندگی، ہمارے اقدار اور رشتوں کی قیمت پر ہوا۔
ایودھیا میں رام مندر کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ''کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آر ایس ایس نے اسے بنانے میں اپنی تمام تر کوششیں کیوں لگائیں۔ انہوں نے کہا، "میں کہوں گا کہ یہ صرف مندر کی تعمیر کے بارے میں نہیں تھا، یہ بن گیا، لیکن ہمیں مندر کے ساتھ ساتھ رام کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔''
بھگوان رام کی ثقافت سے ہمارا کیا تعلق ہے، رام کی ثقافت کا کیا مطلب ہے اور اس کا ہمارے ملک کی ثقافت اور ہمارے مستقبل سے کیا تعلق ہے؟ لوگوں کو یہ سب سمجھانے کی ایک مہم تھی، اور یہ بہت اچھے طریقے سے انجام دی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب نوجوانوں میں مذہب کے لیے خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔" ملک کے نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے امبیکر نے کہا کہ نئی نسل بہت قابل ہے اور اسے ہر طرح کی ایکسپوزر ملا ہے۔ انھوں نے کہا کہ وہ بہت محب وطن ہیں، اور حب الوطنی ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔
