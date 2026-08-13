ناندیڑ میں سکھبیر سنگھ بادل پر حملہ، ہاتھ پر چوٹ؛ سکیورٹی اہلکار بھی زخمی
حملے کے بعد بادل کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ فی الحال ان کی صحت کی حتمی صورتحال کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
Published : August 13, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 4:16 PM IST
ناندیڑ : شرومنی اکالی دل کے سربراہ اور پنجاب کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سکھبیر سنگھ بادل پر مہاراشٹر کے ناندیڑ میں جمعرات کے روز حملہ کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ تخت سری حضور صاحب کے احاطے میں پیش آیا، جہاں بادل مذہبی مقام پر موجود تھے۔ حملے میں بادل کے ہاتھ پر چوٹ آئی جبکہ ان کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا۔ بادل کو فوری طور پر علاج کے لیے نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔
رپورٹس کے مطابق حملہ آور نے مبینہ طور پر تلوار یا کرپان سے بادل پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سکیورٹی اہلکاروں نے فوری مداخلت کرتے ہوئے حملے کی شدت کو کم کیا، جس کے نتیجے میں بادل کو زیادہ سنگین نقصان سے بچایا جاسکا۔ پولیس نے مبینہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق بادل تخت سری حضور صاحب میں واقع ماتا صاحب گوردوارہ کی جانب جارہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بادل کی حفاظت کے لیے تعینات پولیس اہلکار نے فوری طور پر مداخلت کی، جس دوران وہ خود بھی زخمی ہوگیا۔ حملے کی وجہ اور ملزم کے ارادے کے بارے میں ابھی حتمی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کررہی ہے کہ حملہ ذاتی دشمنی، سیاسی اختلاف یا کسی اور وجہ سے کیا گیا تھا۔
حملے کے بعد سکھبیر سنگھ بادل کو فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ دستیاب ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کے ہاتھ پر چوٹ آئی ہے اور ان کی حالت مستحکم بتائی جارہی ہے۔ تاہم ان کی طبی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات ڈاکٹروں کی رپورٹ کے بعد ہی واضح ہوں گی۔ یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ سکھبیر سنگھ بادل پنجاب کی ایک اہم سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کی سکیورٹی پر مامور اہلکار بھی اس حملے میں زخمی ہوا ہے۔
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سکھبیر سنگھ بادل پر یہ پہلا حملہ نہیں ہے۔ دسمبر 2024 میں امرتسر کے گولڈن ٹیمپل کے باہر بھی ان پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس وقت ایک شخص نے ان پر پستول سے فائر کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم سکیورٹی اہلکار نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو قابو کرلیا اور بادل محفوظ رہے۔