اجیت پوار طیارہ حادثہ: پی ایم مودی اور تمام پارٹیوں کے لیڈروں نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی کی موت پر دکھ کا اظہار کیا
وزیراعظم نریندر مودی اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے بارامتی میں طیارہ حادثے میں اجیت پوار کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔
پونے: مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی اور این سی پی کے سربراہ اجیت پوار بدھ کی صبح بارامتی کے قریب ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے سے ملک بھر میں غم کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ اجیت پوار کے انتقال پر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے غم اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اجیت پوار کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انہیں زمین سے جڑا ایک مضبوط رابطہ بنانے والا عوامی لیڈر قرار دیا ۔ پی ایم مودی کے مطابق اجیت پوار ایک ایسی شخصیت تھے جو محنت اور عوامی خدمت کی لگن کے لیے بڑے پیمانے پر قابل احترام تھے۔
Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R— Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026
ایکس پر ایک پوسٹ میں، پی ایم مودی نے کہا، "شری اجیت پوار جی عوام کے لیڈر تھے، جن کا زمینی سطح پر مضبوط رابطہ تھا۔ وہ مہاراشٹر کے لوگوں کی خدمت کرنے میں سب سے آگے ایک محنتی شخصیت کے طور پر بڑے پیمانے پر قابل احترام تھے۔ ان کے خاندان اور بے شمار مداحوں سے تعزیت۔۔ اوم شانتی ۔"
پی ایم مودی نے پوسٹ کیا، "بارامتی، مہاراشٹر میں ہونے والے المناک ہوائی حادثے سے غمزدہ ہوں۔ میرے خیالات ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ گہرے غم کے اس لمحے میں سوگوار خاندانوں کے حوصلے اور ہمت کے لیے دعاگو ہوں۔"
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس سے بات کی اور بارامتی کے قریب ہوئے طیارہ حادثے سے متعلق جانکاری حاصل کی۔
#WATCH | Delhi | On the passing away of his colleague Ajit Pawar, Maharashtra Dy CM Eknath Shinde says," It is an unfortunate day for Maharashtra. This is a painful incident for su and whole of Maharashtra. Ajit Dada was a man of his word. We worked as a team when I was the CM,… pic.twitter.com/6eVGza16Uo— ANI (@ANI) January 28, 2026
اپنے ساتھی اجیت پوار کے انتقال پر، مہاراشٹر کے نائب وزیراعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ، "یہ مہاراشٹر کے لیے ایک بدقسمتی کا دن ہے۔ یہ پورے مہاراشٹر کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے۔ انھوں نے کہا، جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو ہم نے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا، اور وہ نائب وزیراعلیٰ تھے۔ ہم نے ٹیم کے طور پر لاڈلی بہنا اسکیم شروع کی اور دادا نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔"
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी यांच्या अपघाती निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक, दुर्दैवी आणि दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. गेली अनेक वर्षं राज्याच्या विधिमंडळात सोबत काम करताना अजितदादांशी अतिशय जवळचा संबंध राहिला आहे. त्यांचे प्रशासनिक कौशल्य, विकासात्मक…— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 28, 2026
مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ اجیت پوار کی موت ایک بہت بڑا ذاتی اور سیاسی نقصان ہے۔
انہیں ایک قریبی دوست اور پرعزم رہنما قرار دیتے ہوئے، گڈکری نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، "مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی جناب اجیت پوار جی کے اچانک انتقال کی خبر انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ میرا انہیں دلی خراج عقیدت۔ پچھلے کئی سالوں میں، ریاستی مقننہ میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے، میں نے اجیت دادا کے ساتھ ایک انتہائی قریبی اشتراک کیا۔"
گڈکری نے مزید لکھا، "ان (اجیت پوار) کی انتظامی ذہانت، ترقیاتی وژن اور لوگوں سے جڑنے کی فطری صلاحیت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اجیت دادا مہاراشٹر کی سیاست میں ہمیشہ ایک ناقابل تسخیر مقام رکھتے ہیں۔ مہاراشٹر کی ترقی کے لیے امنگیں رکھنے والے اس عوامی لیڈر کا بے وقت انتقال نہ صرف مہاراشٹر کے لیے نقصان ہے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ میری تعزیت پورے پوار خاندان کے ساتھ ہے۔"
The news of the tragic demise of Shri Ajit Pawar, in a plane crash, is deeply shocking and profoundly distressing. It is an untimely loss of a leader who had a long and promising political career ahead.— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 28, 2026
No words can adequately express the immense grief that the bereaved family…
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی اجیت پوار کے انتقال پر غم کا اظہار کیا۔ ایکس پر انہوں نے کہا، "شری اجیت پوار کے طیارہ حادثے میں المناک انتقال کی خبر گہرا صدمہ پہنچانے والی اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ ایک ایسے لیڈر کا بے وقت نقصان ہے جس کا ایک طویل اور امید افزا سیاسی کیریئر تھا۔ میں پورے پوار خاندان، ان کے حامیوں اور خیر خواہوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔"
شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی اروند ساونت نے بھی غم کا اظہار کرتے ہوئے اجیت پوار کو دیانت دار اور پرعزم عوامی لیڈر قرار دیا۔
महाराष्ट्र में हुई भयानक विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी एवं अन्य लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 28, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। आदरणीय शरद पवार जी, सुप्रिया सुले जी और उनके समस्त परिवार एवं आदरणीय अजीत पवार जी के समर्थकों के प्रति गहरी…
کانگریس کی جنرل سکریٹری و رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے اجیت پوار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انھوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، مہاراشٹر میں طیارے کے المناک حادثے میں نائب وزیر اعلی جناب اجیت پوار اور دیگر افراد کے انتقال کی خبر گہرے دکھ کی بات ہے۔ مرحوم کی روح کو سکون ملے۔ محترم شرد پوار، سپریا سولے، ان کے پورے خاندان، اور محترم اجیت پوار کے حامیوں کے تئیں گہری تعزیت۔
Shocked to hear about the untimely demise of Ajit Pawar Sb. I’ve known Ajit da since my days in college in Bombay when I stayed with Sharad Pawar Sb & his family at Varsha. Ajit da was an able administrator and a consummate political organiser whose loss will be greatly felt. I…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 28, 2026
جموں کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے اجیت پوار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انھوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، اجیت پوار صاحب کے بے وقت انتقال کے بارے میں سن کر صدمہ ہوا۔ میں اجیت دا دا کو ممبئی میں کالج کے زمانے سے جانتا ہوں جب میں ورشا میں شرد پوار صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ رہا۔ اجیت دادا ایک قابل منتظم اور ایک مکمل سیاسی منتظم تھے جن کا نقصان محسوس کیا جائے گا۔ میں اپنے والد کے ساتھ شرد پوار صاحب، سپریا اور پورے خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔
Deeply shocked & saddened by reports of a tragic private plane crash claiming the life of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar along with others. My heartfelt condolences to the bereaved families. May the departed souls rest in peace.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) January 28, 2026
پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ میں تعزیت پیش کی۔ انھوں نے لکھا، مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی اجیت پوار اور دیگر کے ساتھ ایک المناک پرائیویٹ طیارے کے حادثے کی خبروں سے گہرا صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ سوگوار خاندانوں سے میری دلی تعزیت۔ مرحومین کی روحوں کو سکون ملے۔
#WATCH | Dehradun: During the Cabinet meeting held at the Secretariat under the chairmanship of Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, the Cabinet observed a two-minute silence to pay tribute to Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, along with 2 more personnel (1 PSO and 1 attendant)… pic.twitter.com/RWdhqyAN1v— ANI (@ANI) January 28, 2026
اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی صدارت میں سکریٹریٹ میں منعقدہ کابینہ کی میٹنگ کے دوران، کابینہ نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی۔
