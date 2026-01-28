اجیت پوار طیارہ حادثہ: پی ایم مودی اور تمام پارٹیوں کے لیڈروں نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی کی موت پر دکھ کا اظہار کیا

ETV Bharat / bharat

وزیراعظم نریندر مودی اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے بارامتی میں طیارہ حادثے میں اجیت پوار کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔

Published : January 28, 2026 at 12:05 PM IST

پونے: مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی اور این سی پی کے سربراہ اجیت پوار بدھ کی صبح بارامتی کے قریب ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے سے ملک بھر میں غم کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ اجیت پوار کے انتقال پر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے غم اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے اجیت پوار کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انہیں زمین سے جڑا ایک مضبوط رابطہ بنانے والا عوامی لیڈر قرار دیا ۔ پی ایم مودی کے مطابق اجیت پوار ایک ایسی شخصیت تھے جو محنت اور عوامی خدمت کی لگن کے لیے بڑے پیمانے پر قابل احترام تھے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں، پی ایم مودی نے کہا، "شری اجیت پوار جی عوام کے لیڈر تھے، جن کا زمینی سطح پر مضبوط رابطہ تھا۔ وہ مہاراشٹر کے لوگوں کی خدمت کرنے میں سب سے آگے ایک محنتی شخصیت کے طور پر بڑے پیمانے پر قابل احترام تھے۔ ان کے خاندان اور بے شمار مداحوں سے تعزیت۔۔ اوم شانتی ۔"

پی ایم مودی نے پوسٹ کیا، "بارامتی، مہاراشٹر میں ہونے والے المناک ہوائی حادثے سے غمزدہ ہوں۔ میرے خیالات ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ گہرے غم کے اس لمحے میں سوگوار خاندانوں کے حوصلے اور ہمت کے لیے دعاگو ہوں۔"

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس سے بات کی اور بارامتی کے قریب ہوئے طیارہ حادثے سے متعلق جانکاری حاصل کی۔

اپنے ساتھی اجیت پوار کے انتقال پر، مہاراشٹر کے نائب وزیراعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ، "یہ مہاراشٹر کے لیے ایک بدقسمتی کا دن ہے۔ یہ پورے مہاراشٹر کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے۔ انھوں نے کہا، جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو ہم نے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا، اور وہ نائب وزیراعلیٰ تھے۔ ہم نے ٹیم کے طور پر لاڈلی بہنا اسکیم شروع کی اور دادا نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔"

مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ اجیت پوار کی موت ایک بہت بڑا ذاتی اور سیاسی نقصان ہے۔

انہیں ایک قریبی دوست اور پرعزم رہنما قرار دیتے ہوئے، گڈکری نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، "مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی جناب اجیت پوار جی کے اچانک انتقال کی خبر انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ میرا انہیں دلی خراج عقیدت۔ پچھلے کئی سالوں میں، ریاستی مقننہ میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے، میں نے اجیت دادا کے ساتھ ایک انتہائی قریبی اشتراک کیا۔"

گڈکری نے مزید لکھا، "ان (اجیت پوار) کی انتظامی ذہانت، ترقیاتی وژن اور لوگوں سے جڑنے کی فطری صلاحیت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اجیت دادا مہاراشٹر کی سیاست میں ہمیشہ ایک ناقابل تسخیر مقام رکھتے ہیں۔ مہاراشٹر کی ترقی کے لیے امنگیں رکھنے والے اس عوامی لیڈر کا بے وقت انتقال نہ صرف مہاراشٹر کے لیے نقصان ہے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ میری تعزیت پورے پوار خاندان کے ساتھ ہے۔"

کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی اجیت پوار کے انتقال پر غم کا اظہار کیا۔ ایکس پر انہوں نے کہا، "شری اجیت پوار کے طیارہ حادثے میں المناک انتقال کی خبر گہرا صدمہ پہنچانے والی اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ ایک ایسے لیڈر کا بے وقت نقصان ہے جس کا ایک طویل اور امید افزا سیاسی کیریئر تھا۔ میں پورے پوار خاندان، ان کے حامیوں اور خیر خواہوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔"

شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی اروند ساونت نے بھی غم کا اظہار کرتے ہوئے اجیت پوار کو دیانت دار اور پرعزم عوامی لیڈر قرار دیا۔

کانگریس کی جنرل سکریٹری و رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے اجیت پوار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انھوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، مہاراشٹر میں طیارے کے المناک حادثے میں نائب وزیر اعلی جناب اجیت پوار اور دیگر افراد کے انتقال کی خبر گہرے دکھ کی بات ہے۔ مرحوم کی روح کو سکون ملے۔ محترم شرد پوار، سپریا سولے، ان کے پورے خاندان، اور محترم اجیت پوار کے حامیوں کے تئیں گہری تعزیت۔

جموں کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے اجیت پوار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انھوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، اجیت پوار صاحب کے بے وقت انتقال کے بارے میں سن کر صدمہ ہوا۔ میں اجیت دا دا کو ممبئی میں کالج کے زمانے سے جانتا ہوں جب میں ورشا میں شرد پوار صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ رہا۔ اجیت دادا ایک قابل منتظم اور ایک مکمل سیاسی منتظم تھے جن کا نقصان محسوس کیا جائے گا۔ میں اپنے والد کے ساتھ شرد پوار صاحب، سپریا اور پورے خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔

پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ میں تعزیت پیش کی۔ انھوں نے لکھا، مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی اجیت پوار اور دیگر کے ساتھ ایک المناک پرائیویٹ طیارے کے حادثے کی خبروں سے گہرا صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ سوگوار خاندانوں سے میری دلی تعزیت۔ مرحومین کی روحوں کو سکون ملے۔

اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی صدارت میں سکریٹریٹ میں منعقدہ کابینہ کی میٹنگ کے دوران، کابینہ نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی۔

