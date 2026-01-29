ETV Bharat / bharat

اجیت پوار طیارہ حادثہ: طیارہ کا بلیک باکس ملا، اے اے آئی بی نے تحقیقات میں لائی تیزی

Learjet 45 طیارہ بدھ کی صبح 8:45 پر لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوگیا تھا، جس میں اجیت پوار سمیت پانچ افراد ہلاک ہوگئے۔

Ajit Pawar plane crash Black Box of Learjet 45 aircraft recovered AAIB investigation expeditious Urdu News
اجیت پوار طیارہ حادثہ: طیارہ کا بلیک باکس ملا، اے اے آئی بی نے تحقیقات تیز کردی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 29, 2026 at 1:35 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 1:43 PM IST

ممبئی: مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار، جو ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے، جمعرات کو بارامتی میں آخری رسومات ادا کی گئیں۔ دریں اثنا، شہری ہوا بازی کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ بارامتی فضائی پٹی کے قریب گر کر تباہ ہونے والے لیرجیٹ 45 طیارے کا بلیک باکس برآمد کر لیا گیا ہے۔

یہ طیارہ، جو ممبئی سے بارامتی آرہا تھا، بدھ کی صبح 8:45 پر لینڈنگ سے ٹھیک پہلے گر کر تباہ ہوگیا، جس میں این سی پی لیڈر اجیت پوار سمیت پانچ افراد ہلاک ہوگئے۔

تباہ ہونے والے طیارے کا بلیک باکس

شہری ہوا بازی کی وزارت نے ایک ایکس پوسٹ میں کہا، "تفتیش تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور تباہ ہونے والے طیارے کا بلیک باکس برآمد کر لیا گیا ہے۔" وزارت نے کہا کہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو (اے اے آئی بی) کی تحقیقات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔

بلیک باکس پرواز کے دوران طیارے کے بارے میں معلومات ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ چھوٹی ڈیوائس طیارے کے حادثے کی تحقیقات میں مدد دیتی ہے۔

کیا کام کرتی ہے تحقیقاتی ایجنسی اے اے آئی بی

اے اے آئی بی کے پاس 2,250 کلوگرام یا اس سے زیادہ وزنی ہوائی جہاز یا ٹربو جیٹ طیارے کے تمام حادثات اور سنگین واقعات کی تحقیقات کا اختیار ہے۔ بدھ کو اے اے آئی بی کو طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے کو کہا گیا۔

لینڈ کرنے کی دوسری کوشش میں تباہی

دہلی میں واقع وی ایس آگ (VSAAG) وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی ملکیت والا ایک Learjet 45 طیارہ بارامتی ٹیبل ٹاپ ایئر اسٹرپ پر لینڈ کرنے کی دوسری کوشش میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں اجیت پوار، ان کے پرسنل سکیورٹی آفیسر اور اٹینڈنٹ کے ساتھ ساتھ کاک پٹ کا عملہ - پائلٹ ان کمانڈ سُمِت کپور اور فرسٹ آفیسر شمبھاوی پاتھک ہلاک ہو گئے۔

ضروری رسپانس اور تحقیقاتی نظام شروع

وزارت نے کہا، "ایک مکمل، شفاف اور بروقت تحقیقات کو یقینی بنانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔" پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ بارامتی میں بدقسمت طیارے کے حادثے کے فوراً بعد تمام ضروری رسپانس اور تحقیقاتی نظام کو شروع کر دیا گیا تھا۔

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن

اے اے آئی بی، دہلی کے تین افسران کی ایک ٹیم اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے)، ممبئی ریجنل آفس کے تین افسران کی ایک اور ٹیم 28 جنوری کو جائے حادثہ پر پہنچی۔ وزارت نے کہا کہ اے اے آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل بھی اسی دن جائے وقوعہ پر پہنچے۔

ایڈیٹر کی پسند

