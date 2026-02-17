ETV Bharat / bharat

اجیت پوار طیارہ حادثہ: اے اے آئی بی نے سی وی آر سے ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے طلب کی امریکی تکنیکی مدد

AAIB نے تباہ ہونے والے طیارے کے کاک پٹ وائس ریکارڈر سے ڈیٹا حاصل کرنے امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ سے مدد طلب کی ہے۔

اجیت پوار طیارہ حادثہ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 17, 2026 at 4:55 PM IST

4 Min Read
نئی دہلی: ہوائی جہاز کے حادثے کی تحقیقات کرنے والی ایجنسی اے اے آئی بی (AAIB) نے منگل 17 فروری 2026 کو کہا کہ اس نے امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ سے لیرجیٹ 45 طیارے کے کاک پٹ وائس ریکارڈر (سی وی آر) سے ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے مدد مانگی ہے جو گزشتہ ماہ بارامتی کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا۔

AAIB نے کہا کہ گزشتہ ماہ بارامتی، مہاراشٹرا میں ہوائی جہاز کے حادثے کی تفصیلی تحقیقات جاری ہے، ہوائی جہاز (حادثات اور واقعات کی تحقیقات) کے قواعد، 2017 اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق آئی سی اے او (انٹرنیشنل سول ایوی ایشن آرگنائزیشن) کے ضمیمہ 13 کے تحت مکمل تعمیل کی جا رہی ہے۔

مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور چار دیگر 28 جنوری 2026 کو ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہوئے۔ طیارہ، ایک لیرجیٹ 45، VSR وینچرز کا تھا۔

طیارہ دو الگ الگ فلائٹ ریکارڈرز سے لیس

اے اے آئی بی نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ طیارہ دو الگ الگ فلائٹ ریکارڈرز سے لیس تھا۔ حادثے کے دوران، دونوں ریکارڈرز ایک طویل عرصے تک ضرورت سے زیادہ گرمی کا شکار رہے اور آگ لگ گئی۔ AAIB کے مطابق L3-Communications کے تیار کردہ ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر (DFDR) کو اس کی فلائٹ ریکارڈر لیبارٹری میں کامیابی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر لیا گیا ہے۔

مینوفیکچرنگ کے تسلیم شدہ نمائندے سے ڈیٹا کی بازیافت

تحقیقاتی ایجنسی نے کہا، "ہنی ویل کے تیار کردہ کاک پٹ وائس ریکارڈر (CVR) کی مکمل تکنیکی جانچ جاری ہے۔ ریاست کے مینوفیکچرنگ کے تسلیم شدہ نمائندے سے ڈیٹا کی بازیافت میں خصوصی مدد کی درخواست کی گئی ہے۔" اس معاملے میں مینوفیکچر ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے۔

تحقیقات تکنیکی پروٹوکول کے مطابق جاری

اے اے آئی بی نے تمام اسٹیک ہولڈرز سے طیارہ حادثے کے بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ وہ مکمل، غیر جانبدارانہ اور شواہد پر مبنی تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے تمام تجویز کردہ تکنیکی اور طریقۂ کار کے پروٹوکول پر سختی سے عمل پیرا ہے۔

بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحقیقات ایئر کرافٹ (حادثات اور حادثات کی تحقیقات) کے قواعد 2017 اور بین الاقوامی معیارات اور تجویز کردہ طریقوں کے ICAO ضمیمہ 13 کے مطابق سختی سے کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا تھا کہ Learjet 45 طیارے کے حادثے کی ابتدائی رپورٹ جلد ہی جاری کی جائے گی۔ (ایجنسی سے اپڈیٹ معلومات)

