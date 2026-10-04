اے آئی ایس اے کی صدر نیہا بورا کو رہا کیا گیا، سی ای سی کے احتجاج کے دوران دہلی پولیس نے حراست میں لیا تھا
طلبہ تنظیم نے کہا کہ بورا کو نریلا انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن میں رہا کیا گیا، لیکن ان کا فون اور بیگ غائب تھا۔
Published : October 4, 2026 at 10:31 PM IST
نئی دہلی: آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) نے اتوار کے روز الزام لگایا کہ جنتر منتر کے قریب چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاجی مارچ کے دوران، دہلی پولیس نے طلبہ تنظیم کی قومی صدر نیہا بورا کو بغیر سرکاری نمبر پلیٹ کے ایک "غیر مجاز" گاڑی میں اٹھایا اور انہیں نامعلوم مقام پر لے گئی۔ بعد میں بورا کو نریلا انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن میں چھوڑ دیا گیا۔
🚨SOS🚨 AISA President Neha Bora has been picked up by Delhi Police in an unauthorised vehicle, WITHOUT A SINGLE FEMALE CONSTABLE! WE DO NOT KNOW WHERE THEY ARE TAKING THEM! THEIR WHEREABOUTS ARE UNKNOWN! @DelhiPolice has crossed EVERY LIMIT!— AISA (@aisa_official_) October 4, 2026
طلبہ تنظیم نے الزام لگایا کہ جب بورا کو 'غیر قانونی طور پر' لے جایا گیا تو گاڑی کے اندر کوئی خاتون پولیس اہلکار موجود نہیں تھی۔
ایک پوسٹ میں اے آئی ایس اے نے کہا کہ بورا کو نریلا انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن سے رہا کیا گیا تھا۔ "تاہم، ان کا فون اور بیگ ان کے قبضے سے غائب ہیں۔ "ہم ان کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ان کی مدد کے لیے وکلاء کی ایک ٹیم کو پولیس اسٹیشن بھیج رہے ہیں۔"
🚨 UPDATE: AISA President Neha Bora has been released at Narela Industrial Area Police Station. However, her phone and bag are not with her. We are sending a team of lawyers to the police station to ensure her safety and assist her.— AISA (@aisa_official_) October 4, 2026
اتوار کو اے آئی ایس اے کے کارکنوں نے مسلسل تیسرے دن جنتر منتر واپس جانے کی کوشش کی۔ وہ سنٹرل الیکشن کمیشن (سی ای سی) گیانیش کمار سے ان کے مبینہ من مانی اقدامات کے لیے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب مظاہرین جنتر منتر کی طرف بڑھے تو انہیں پولیس کی بھاری رکاوٹوں اور حفاظتی اقدامات کا سامنا کرنا پڑا۔
مظاہرین نے اشوکا روڈ پر آندھرا بھون سرکل سے جنتر منتر کی طرف مارچ اور نعرے بازی شروع کی۔ جب پولیس نے مظاہرین کو رکاوٹیں عبور کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان تھوڑی دیر تک ہاتھا پائی ہوئی۔ ویڈیو میں بورا کو رکاوٹوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا اور پولیس افسران ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔
اتوار کا یہ مارچ پولیس نے ہفتے کے روز 150 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لینے کے ایک دن بعد کیا ہے۔ جمعہ کو، پولیس نے وسطی دہلی میں ایک مظاہرے کے دوران 500 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا، جن میں طلباء کارکنان اور سیاسی رہنما شامل تھے، جن میں بورا اور اے اے پی لیڈر اور کارکن یوگیندر یادو بھی شامل تھے۔
دہلی پولیس نے جمعہ کے اجتماع کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور وسطی دہلی میں اضافی پولیس فورس تعینات کر دی تھی۔ پولیس نے جنتر منتر کی طرف جانے والی کئی سڑکوں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کیں اور احتجاج کے دوران کچھ قریبی میٹرو اسٹیشنوں پر ٹریفک کو بھی عارضی طور پر روک دیا گیا۔
Where is Delhi Police taking Neha on their own? This is not detention it is kidnapping! https://t.co/dFBBh1EaLa— Neha (@neha_aisa) October 4, 2026
سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف ردعمل انڈین ایکسپریس کی ایک حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد شدت اختیار کر گیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے گزشتہ 10 مہینوں میں کم از کم 14 بار ایس آئی آر سے متعلق فیصلوں اور احکامات پر سرکاری طور پر اعتراض کیا تھا، یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ فیصلے اور احکامات ان کے علم یا سفارش کے بغیر جاری کیے گئے تھے۔
الیکشن کمیشن کو اس کے دو کمشنروں کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل کے حوالے سے اٹھائے گئے اعتراضات کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے۔ ای سی نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے بحث کے دوران مختلف آراء اور تبصرے کرنا معمول کی بات ہے اور اس کے تمام احکامات پوری قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ طے شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق جاری کیے جاتے ہیں۔
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