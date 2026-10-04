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اے آئی ایس اے کی صدر نیہا بورا کو رہا کیا گیا، سی ای سی کے احتجاج کے دوران دہلی پولیس نے حراست میں لیا تھا

طلبہ تنظیم نے کہا کہ بورا کو نریلا انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن میں رہا کیا گیا، لیکن ان کا فون اور بیگ غائب تھا۔

اے آئی ایس اے کی صدر نیہا بورا کو رہا کیا گیا
اے آئی ایس اے کی صدر نیہا بورا کو رہا کیا گیا (IMAGE: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 4, 2026 at 10:31 PM IST

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نئی دہلی: آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) نے اتوار کے روز الزام لگایا کہ جنتر منتر کے قریب چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاجی مارچ کے دوران، دہلی پولیس نے طلبہ تنظیم کی قومی صدر نیہا بورا کو بغیر سرکاری نمبر پلیٹ کے ایک "غیر مجاز" گاڑی میں اٹھایا اور انہیں نامعلوم مقام پر لے گئی۔ بعد میں بورا کو نریلا انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن میں چھوڑ دیا گیا۔

طلبہ تنظیم نے الزام لگایا کہ جب بورا کو 'غیر قانونی طور پر' لے جایا گیا تو گاڑی کے اندر کوئی خاتون پولیس اہلکار موجود نہیں تھی۔

ایک پوسٹ میں اے آئی ایس اے نے کہا کہ بورا کو نریلا انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن سے رہا کیا گیا تھا۔ "تاہم، ان کا فون اور بیگ ان کے قبضے سے غائب ہیں۔ "ہم ان کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ان کی مدد کے لیے وکلاء کی ایک ٹیم کو پولیس اسٹیشن بھیج رہے ہیں۔"

اتوار کو اے آئی ایس اے کے کارکنوں نے مسلسل تیسرے دن جنتر منتر واپس جانے کی کوشش کی۔ وہ سنٹرل الیکشن کمیشن (سی ای سی) گیانیش کمار سے ان کے مبینہ من مانی اقدامات کے لیے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب مظاہرین جنتر منتر کی طرف بڑھے تو انہیں پولیس کی بھاری رکاوٹوں اور حفاظتی اقدامات کا سامنا کرنا پڑا۔

مظاہرین نے اشوکا روڈ پر آندھرا بھون سرکل سے جنتر منتر کی طرف مارچ اور نعرے بازی شروع کی۔ جب پولیس نے مظاہرین کو رکاوٹیں عبور کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان تھوڑی دیر تک ہاتھا پائی ہوئی۔ ویڈیو میں بورا کو رکاوٹوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا اور پولیس افسران ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔

اتوار کا یہ مارچ پولیس نے ہفتے کے روز 150 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لینے کے ایک دن بعد کیا ہے۔ جمعہ کو، پولیس نے وسطی دہلی میں ایک مظاہرے کے دوران 500 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا، جن میں طلباء کارکنان اور سیاسی رہنما شامل تھے، جن میں بورا اور اے اے پی لیڈر اور کارکن یوگیندر یادو بھی شامل تھے۔

دہلی پولیس نے جمعہ کے اجتماع کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور وسطی دہلی میں اضافی پولیس فورس تعینات کر دی تھی۔ پولیس نے جنتر منتر کی طرف جانے والی کئی سڑکوں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کیں اور احتجاج کے دوران کچھ قریبی میٹرو اسٹیشنوں پر ٹریفک کو بھی عارضی طور پر روک دیا گیا۔

سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف ردعمل انڈین ایکسپریس کی ایک حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد شدت اختیار کر گیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے گزشتہ 10 مہینوں میں کم از کم 14 بار ایس آئی آر سے متعلق فیصلوں اور احکامات پر سرکاری طور پر اعتراض کیا تھا، یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ فیصلے اور احکامات ان کے علم یا سفارش کے بغیر جاری کیے گئے تھے۔

الیکشن کمیشن کو اس کے دو کمشنروں کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل کے حوالے سے اٹھائے گئے اعتراضات کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے۔ ای سی نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے بحث کے دوران مختلف آراء اور تبصرے کرنا معمول کی بات ہے اور اس کے تمام احکامات پوری قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ طے شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق جاری کیے جاتے ہیں۔

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اے آئی ایس اے کی صدر نیہا بورا
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