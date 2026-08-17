تین مضامین کے یو جی سی نیٹ امتحانات دوبارہ منعقد ہوں گے، طلبہ تنظیم نے این ٹی اے کو تحلیل کرنے کا کیا مطالبہ
نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) نے UGC-NET کے انگلش، کامرس اور سماجیات کے مضامین کے امتحانات دوبارہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : August 17, 2026 at 7:23 AM IST
نئی دہلی: انگریزی، کامرس اور سوشیالوجی کے لیے جون 2026 کے یو جی سی کے امتحانات دوبارہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) نے یہ فیصلہ ان تینوں مضامین کے سوالیہ پرچوں میں سنگین غلطیوں کا پتہ لگانے کے بعد لیا۔ ان مضامین کے دوبارہ امتحان دینے والے امیدواروں سے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔
غور طلب ہے کہ این ٹی اے نے پہلے 22 جون سے 30 جون 2026 کے درمیان 87 مضامین میں یو جی سی نیٹ جون 2026 کا امتحان منعقد کیا تھا۔ یہ امتحان جونیئر ریسرچ فیلوشپ (جے آر ایف) اور اسسٹنٹ پروفیسر کے کرداروں کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی پروگراموں میں داخلے کے لیے اہلیت کا تعین کرنے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔
این ٹی اے کے مطابق انگریزی، کامرس اور سماجیات کے سوالیہ پرچوں میں حقائق پر مبنی، ٹائپوگرافیکل، ترجمہ اور گرامر کی غلطیاں پائی گئیں۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات میں گڑبڑی، کچھ سوالات کے بعض سوالات میں کتابوں کا ٹائٹل غلط لکھا جانا، سوالات کو دوبارہ پوچھا جانا، قائم شدہ تصورات کے لیے غیر معیاری اصطلاحات کا استعمال، جیسے مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ ان وجوہات کی بنا پر، این ٹی اے نے ان تینوں مضامین کے لیے یو جی سی نیٹ امتحانات دوبارہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
📢 UGC-NET June 2026 | Important Notice— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 16, 2026
NTA had received several complaints about multiple errors in the papers of English, Commerce and Sociology. NTA formed a committee to enquire into and look into these errors and as per the recommendation of the committee, NTA will… pic.twitter.com/oejnlRSe0c
ایکس پر ایک پوسٹ میں، این ٹی اے نے کہا کہ اسے "انگریزی، کامرس، اور سوشیالوجی کے سوالیہ پرچوں میں متعدد غلطیوں سے متعلق متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ این ٹی اے نے ان غلطیوں کی جانچ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر، این ٹی اے ان مضامین کے امتحانات دوبارہ منعقد کرے گا تاکہ انصاف اور درستگی کو یقینی بنایا جا سکے۔"
انگریزی کا دوبارہ امتحان 9 ستمبر کو پہلی شفٹ میں، دوسری شفٹ میں 9 ستمبر کو کامرس اور 10 ستمبر کو پہلی شفٹ میں سوشیالوجی کا دوبارہ امتحان لیا جائے گا۔
NTA has failed yet again!— Danish Ali (@danish_aisa) August 16, 2026
Three papers of NET, English, Commerce and Sociology, cancelled!
SCRAP NTA
JOIN PROTEST DEMO
17 AUG, 3 PM, NTA OFFICE, OKHLA
*AISA* pic.twitter.com/MMVjFW9FOA
طلبہ تنظیم نے این ٹی اے کو تھلیل کرنے کا مطالبہ کیا:
دوسری جانب، آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA) نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے ) کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ AISA نے الزام لگایا ہے کہ سوشیالوجی کا پرچہ لیک ہوا تھا، اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت تھی۔
اسے مجرمانہ فعل قرار دیتے ہوئے طلبہ تنظیم نے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔
ایک بیان میں AISA نے کہا کہ، "طلبہ امتحان کے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک ہونے کا مسئلہ اٹھا رہے تھے۔ امتحان کے بعد حکومت کو یہ سمجھنے میں ایک ماہ سے زیادہ کا وقت لگا کہ پیپر لیک ہو گیا ہے، حالانکہ ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل موجود تھے۔ یہ بحران مودی حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی اور این ٹی اے کے نام سے جانی جانے والی غیر احتسابی تنظیم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔"
طلبہ تنظیم نے کہا، "آگے کا واحد راستہ این ٹی اے کو ختم کرنا ہے۔ اس مجرمانہ فعل کے ذمہ داروں کا جوابدہ ہونا ضروری ہے۔ این ٹی اے نے بار بار امتحانات کے انعقاد میں اپنی مکمل نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب ہمارے پاس مزید ثبوت ہیں اور این ٹی اے کی من مانی کارروائی کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
تنظیم نے بے ضابطگیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس نے مرکزی حکومت کو بھی نشانہ بنایا۔ AISA نے کہا، "اس سے قطع نظر کہ حکومت کچھ بھی کہتی ہے، پیپر کی منسوخی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ سوشیالوجی کے امتحان کے پیپر لیک سے متعلق الزامات درست تھے؛ یہی بات دوسرے پرچوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم فوری، جامع تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ پیپرز ترتیب دینے اور امتحانات لیک کرانے میں ملوث ہر فرد کو فوری طور پر برخاست کیا جائے اور سزا دی جائے، حکومت کے ذریعے قانون کے تحت مزید کارروائی کی جائے۔" تنظیم نے کہا کہ، "ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت مجرموں کو سزا دینے کے لیے کتنی تیزی سے کارروائی کرتی ہے۔"
(اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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