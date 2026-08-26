’کشمیری عوام کی خواہشات کی حمایت کرتی ہوں‘: نیہا بورا کا دوٹوک جواب
نیہا بورا نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کی بھی تعریف کی اور کہا کہ وہ نوجوانوں کی خواہشات کی حمایت کرتے ہیں۔
Published : August 26, 2026 at 3:46 PM IST
ممبئی : آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی قومی صدر نیہا بورا نے کہا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی خواہشات کی حمایت کرتی ہیں، چاہے بھارتیہ جنتا پارٹی یہ دعویٰ کرے کہ جموں و کشمیر کے لوگ مرکزی حکومت کے موجودہ نظام سے خوش ہیں۔ ممبئی پریس کلب میں نیٹ ورک آف ویمن اِن میڈیا، انڈیا کے زیر اہتمام منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نیہا بورا نے کشمیر سمیت ملک کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورت حال اور تعلیمی نظام سے متعلق مختلف امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
جب ان سے کشمیر میں آزادی کے حق میں لگائے جانے والے نعروں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کشمیری عوام کی خواہشات کی حمایت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا مؤقف ہے کہ کشمیری عوام مرکزی حکومت کے موجودہ نظام سے خوش ہیں، لیکن ان کی اپنی رائے کشمیریوں کی خواہشات کی حمایت پر مبنی ہے۔ نیہا بورا جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی طالبہ ہیں اور ان کی تنظیم اے آئی ایس اے کا تعلق کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ لیننسٹ لبریشن سے ہے۔
انہوں نے اسی پروگرام کے دوران کانگریس رہنما راہل گاندھی کی بھی تعریف کی اور کہا کہ وہ نوجوانوں کی خواہشات کی حمایت کرتے ہیں۔ نیہا بورا نے اپنے خطاب کا بڑا حصہ ملک کے تعلیمی نظام سے متعلق مسائل پر مرکوز رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشروں اور ممالک کی ترقی میں تعلیم ایک بنیادی اور مشترکہ عنصر ہے۔ انہوں نے مختلف معاشروں اور ممالک کے درمیان اموات، بچوں کی شرح اموات، خواندگی، خوشی اور پریس کی آزادی جیسے اشاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان تمام شعبوں میں ترقی کے ساتھ تعلیم کا گہرا تعلق سامنے آتا ہے۔
نیہا بورا کے مطابق اگر کسی معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو تعلیم سے دور رکھا جائے تو اس کے نتیجے میں عدم مساوات برقرار رہتی ہے اور ملک کی مجموعی ترقی بھی متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم عوام کی فلاح کے لیے ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرے۔ نیہا بورا نے کہا کہ ملک کی تعمیر کا خواب مساوات پر مبنی معاشرے کا تھا اور جمہوریت کی بنیاد ہی مساوات ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کے ان بزرگوں اور رہنماؤں کے خواب کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جنہوں نے مساوات کے اصول پر مبنی ہندوستان کے لیے جدوجہد کی۔ ان کے مطابق ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد مساوات پر قائم ہوتی ہے۔ انہوں نے ملک کے تعلیمی نظام میں بڑھتی ہوئی نجکاری پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ موجودہ مسائل کئی برسوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے جامع اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔
اے آئی ایس اے صدر نے دعویٰ کیا کہ بائیں بازو کی جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں تعلیم کو وہ ترجیح نہیں دیتیں جو اسے ملنی چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر ملک میں تعلیم کے بڑے حصے کو لوگوں سے دور رکھا جائے تو پھر یہ سوال کیسے کیا جاسکتا ہے کہ ملک ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں رہ گیا ہے۔ ان کے مطابق تعلیم تک مساوی اور جامع رسائی نہ صرف معاشرتی عدم مساوات کم کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ ملک کی مجموعی ترقی کے لیے بھی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔
نیہا بورا نے جولائی میں دہلی میں نیٹ امتحان کے مبینہ پرچے لیک ہونے کے معاملے پر ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کے ساتھ 23 روزہ بھوک ہڑتال بھی کی تھی۔ وہ جھارکھنڈ میں مبینہ بھرتی امتحانات کی بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج میں بھی شریک ہوئی تھیں۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ماڈل اور سماجی کارکن ریا احیر نے بھی طلبہ کے احتجاج اور حکومت پر تنقید کے حق کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
ریا احیر گزشتہ ماہ اس وقت خبروں میں آئی تھیں جب انہوں نے طلبہ مظاہرین کی حراست روکنے کے لیے ممبئی پولیس کی ایک گاڑی کے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سیاست ان کی زندگی کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے اور وہ سماجی و سیاسی مسائل پر اپنی آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کے حق میں کھڑا ہونا انہیں بہادری کا کوئی غیر معمولی کام محسوس نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کے لیے ایک فطری عمل ہے۔
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ممبئی میں ہونے والے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے ریا احیر نے کہا کہ ابتدا میں انہوں نے اقوام متحدہ، قومی انسانی حقوق کمیشن، سپریم کورٹ اور بمبئی ہائی کورٹ کو ای میلز بھیجیں، لیکن بعد میں انہیں محسوس ہوا کہ صرف ای میل بھیجنا کافی نہیں، چنانچہ انہوں نے ذاتی طور پر احتجاج میں شرکت کی۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کو شہریوں کا جمہوری حق قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پر سوال اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص ملک سے محبت نہیں کرتا۔