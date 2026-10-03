اے آئی ایس اے (آئسا) کے کارکن اجتماعی حراست کے ایک دن بعد جنتر منتر واپس پہنچ گئے

اے آئی ایس اے (آئسا) کے کارکن اجتماعی حراست کے ایک دن بعد جنتر منتر واپس پہنچ گئے
دہلی پولیس نے جمعہ کے احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور وسطی دہلی میں سیکورٹی بڑھا دی تھی۔
Published : October 3, 2026 at 4:11 PM IST
نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف مظاہرے کے دوران 1,000 سے زیادہ مظاہرین بشمول سیاسی قائدین اور طلبہ کارکنوں کو حراست میں لیے جانے کے ایک دن بعد، اے آئی ایس اے کے کارکنان ہفتہ کو جنتر منتر کے قریب پولیس کی سخت حفاظت کے درمیان جمع ہونا شروع ہوئے۔
مظاہرین ہفتہ کو ، اے آئی ایس اے کی قومی صدر نیہا بورا کی کال کے بعد جمع ہوئے۔ بورا، جنہیں جمعہ کے روز حراست میں لیا گیا تھا، نے کارکنوں سے کہا تھا کہ وہ دوپہر ایک بجے جنتر منتر واپس جائیں۔ اور احتجاج جاری رکھیں۔ مظاہرین ووٹر لسٹوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
پولیس نے احتجاجی مقام کے قریب جمع ہونے والے لوگوں کو حراست میں لینا شروع کر دیا۔ کئی مقامات پر سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا اور جنتر منتر کی طرف جانے والی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ایک دن پہلے جمعہ کو دہلی پولیس نے جنتر منتر اور آس پاس کے علاقوں میں ایک مظاہرے کے دوران اے آئی ایس اے، ایس ایف آئی، این ایس یو آئی، اے اے پی اور دیگر سیاسی اور طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 1000 سے زیادہ مظاہرین کو حراست میں لیا تھا۔
بورا کے علاوہ اے اے پی لیڈر اور کارکن یوگیندر یادو بھی حراست میں لیے گئے لوگوں میں شامل تھے۔
دہلی پولیس نے جمعہ کے احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور وسطی دہلی میں سیکورٹی بڑھا دی تھی۔ جمعہ کے مظاہرے کے دوران کئی سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا تھا، اور جنتر منتر کے ارد گرد کئی میٹرو سٹیشنوں میں داخلے اور باہر نکلنے پر عارضی طور پر پابندی لگا دی گئی تھی۔
توقع ہے کہ جنتر منتر کے ارد گرد پولیس کی تعیناتی دوسرے دن بھی جاری رہے گی کیونکہ اے آئی ایس اے اور دیگر تنظیمیں اپنے احتجاج کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
دو الیکشن کمشنرز کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل سے متعلق اٹھائے گئے سوالات پر الیکشن کمیشن کو تنقید کا سامنا ہے، ای سی نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے بحث کے دوران مختلف رائے اور تبصرے کرنا معمول کی بات ہے۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ تمام احکامات کو مکمل قانونی منظوری حاصل ہے اور وہ قائم شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق جاری کیے گئے ہیں۔
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