تیجس طیارہ حادثہ: تیجس طیارے سے پہلے بھی دنیا بھر میں ہونے والے ایئر شوز میں ہو چکے ہیں کئی بڑے حادثے
دبئی ایئر شو میں تیجس لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پچھلے 10 سالوں میں، ہر سال ایئر شوز میں اوسطاً 1.4 اموات ہوئیں۔
Published : November 22, 2025 at 5:20 PM IST
حیدرآباد: ایک ہندوستانی تیجس لڑاکا طیارہ 21 نومبر کو دبئی ایئر شو 2025 میں گر کر تباہ ہوگیا۔ حادثے میں ونگ کمانڈر نعمان سیال شہید ہوگئے۔ کاک پٹ ڈیٹا کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ بھارتی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ یہ حادثہ آئی اے ایف سوریاکرن کی کارکردگی کے دوران پیش آیا۔
واضح رہے کہ 4 جنوری 2001 کو اپنی پہلی پرواز کے بعد یہ پہلا تیجس طیارہ حادثہ تھا۔ دوسری بار 12 مارچ 2024 کو تیجس طیارہ راجستھان کے جیسلمیر کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ اس حادثے میں پائلٹ حادثے سے پہلے ہی بحفاظت باہر نکل گیا۔ اب تیسری بار 21 نومبر 2025 کو دبئی ایئر شو میں حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں پائلٹ جاں بحق ہوگیا۔
فضائی شو آفات
دنیا بھر میں ائیر شوز کے حادثات پر ایک نظر: پچھلے 10 سالوں میں، 2022 تک، ائیر شو کے حادثات کے نتیجے میں ہر سال اوسطاً 1.4 اموات ہوئیں۔ دریں اثنا، گزشتہ 20 سالوں کے دوران، امریکی اور کینیڈین شوز نے ہر سال اوسطاً دو مہلک حادثات کا سامنا کیا ہے۔ مزید برآں، 1988 اور 2022 کے درمیان 35 سالوں میں، اوسطاً 3.5 مہلک حادثات ہر سال پیش آئے۔
دنیا بھر کے ایئر شوز میں ہونے والے چند بڑے حادثات پر ایک نظر
27.07.2002: Sknyliv Airshow (یوکرین)
تاریخ کا سب سے مہلک ایئرشو حادثہ 27 جولائی 2002 کو Lviv، یوکرائن کے قریب پیش آیا، جب یوکرین کی فضائیہ کا ایک Sukhoi Su-27 کم اونچائی پر چلنے والی ایروبیٹک "رولنگ ڈائیو" کرتے ہوئے کنٹرول کھو بیٹھا اور ایئر فیلڈ سے ٹکرا گیا۔ یہ کھڑے ہوائی جہاز سے ٹکرا گیا جس سے زبردست دھماکہ ہوا۔ 28 بچوں سمیت 77 افراد ہلاک ہوئے۔ 543 زخمی ہوئے۔ اگرچہ دونوں پائلٹ باہر نکلنے اور زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہیں، کئی اہلکاروں کے ساتھ، بعد میں اس حادثے میں ان کے کردار کے لیے مجرم ٹھہرایا گیا اور جرمانہ عائد کیا گیا۔
28.08.1988: رامسٹین ایئرشو
(پہلے مغربی جرمنی میں): اطالوی فضائیہ کی فریس ٹرائیکولوری ڈسپلے ٹیم کے تین جیٹ طیارے مغربی جرمنی میں امریکی رامسٹین ایئر بیس پر درمیانی ہوا سے ٹکرا گئے۔ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس سے آگ کا ایک بڑا گولا رن وے پر اور بھیڑ میں پھیل گیا، اور ملبہ قریبی طبی انخلاء کے ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ تین پائلٹ اور 67 تماشائی ہلاک ہوئے، 356 شدید زخمی ہوئے، اور تقریباً 500 کو ہسپتال میں علاج کی ضرورت ہے۔
24 ستمبر 1972
گولڈن ویسٹ اسپورٹ ایوی ایشن شو (امریکہ): 24 ستمبر 1972 کو سیکرامینٹو، کیلیفورنیا میں گولڈن ویسٹ اسپورٹ ایوی ایشن شو میں، کینیڈا کے سیبر ایم کے۔ 5 ٹیک آف کے دوران مطلوبہ اونچائی تک پہنچنے میں ناکام رہے، جس سے 22 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے، جن میں لٹل لیگ فٹ بال ٹیم کے ارکان بھی شامل تھے۔ جیٹ رن وے کے آخر میں ایک زنجیر سے جڑی باڑ سے ٹکرا گیا، تقریباً 240 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے، قریبی گلی کو عبور کرتے ہوئے ایک آئس کریم پارلر سے ٹکرا گیا جہاں فٹ بال ٹیم جشن منا رہی تھی۔ اس دوران پائلٹ ٹوٹے ہوئے بازوؤں اور ٹانگوں کے ساتھ بچ گیا۔
16.09.2011: رینو ایئر ریسز (امریکہ)
16 ستمبر 2011 کو نیواڈا میں رینو ایئر ریسز میں ایک تقریب کے دوران، ایک بھاری ترمیم شدہ ریسنگ طیارے کے پائلٹ نے کنٹرول کھو دیا اور تماشائی کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس سے 10 افراد ہلاک اور 69 زخمی ہو گئے۔ تفتیش کاروں نے بعد میں طے کیا کہ بڑی تبدیلیوں نے ہوائی جہاز کے استحکام کو کم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ساختی خرابی اور کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ کی تاریخ کے مہلک ترین حادثات میں سے ایک بن گیا۔
26.07.1997: اوسٹینڈ ایئرشو (بیلجیئم)
اوسٹینڈ، بیلجیم میں اوسٹینڈ ایئر شو 26 جولائی 1997 کو اس وقت المناک طور پر ختم ہوا جب ایک طیارہ ریڈ کراس کے خیمے اور تماشائی اسٹینڈ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ اس تقریب میں مختلف قسم کے طیاروں کو پیش کیا گیا، بشمول رائل اردنی فالکنز، اردنی فضائیہ کا حصہ۔ شو کے دوران، کیپٹن عمر ہانی بلال، والٹر ایکسٹرا EA300 کا پائلٹ کرتے ہوئے اپنے طیارے کا کنٹرول کھو بیٹھے۔ طیارہ رن وے کے آخر میں گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پائلٹ اور آٹھ تماشائی ہلاک ہو گئے۔ حادثے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں زمین پر موجود 40 افراد زخمی ہوئے۔
1973 پیرس ایئر شو (فرانس)
1973 پیرس ایئر شو میں ایک المناک حادثہ پیش آیا جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پہلا پروڈکشن Tupolev Tu-144 سپرسونک ہوائی جہاز، جس کا عملہ روسی ٹیم نے بنایا تھا، ایک مظاہرے کی پرواز کے دوران درمیان میں ہی ٹوٹ گیا۔ حادثے کی وجہ پائلٹ کی غلطی، مکینیکل مسائل اور فرانسیسی طیارے کی تصویر لینے میں رکاوٹ بتائی گئی۔ طیارہ گرنے سے پائلٹ سمیت عملے کے پانچوں افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ملبہ زمین پر گرنے سے آٹھ افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے۔
08.04.1984: کینری آئی لینڈز ایئر شو (اسپین)
8 اپریل 1984 کو کینری آئی لینڈز ایئر شو میں ایک پائلٹ اور چار تماشائی ہلاک ہوئے۔ تقریباً 6,000 لوگوں نے لاس روڈیوس ہوائی اڈے پر ہونے والی تقریب میں شرکت کی، جو کہ سات سال قبل ایک بڑی فضائی تباہی کی جگہ تھی۔ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد، ہسپانوی قومی ایروبیٹک ٹیم کے ایک رکن نے اپنے طیارے کا کنٹرول کھو دیا، جو رن وے پر جا گرا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں آگ لگ گئی۔ یہ تماشائیوں سے ٹکرانے سے پہلے لکڑی کے بیریئر سے ٹکرا کر ٹرمک کے اس پار 100 گز تک پھسل گیا۔ حادثے میں مزید چودہ افراد زخمی ہو گئے۔
02.06.1996: بارٹلز وِل بائپلین ایکسپوزیشن (یو ایس اے)
بارٹلز ول، اوکلاہوما میں بارٹلز ول بائپلین ایکسپوزیشن کے دوران چار پائلٹ مارے گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جہاں بائپلائنز نے ایروبیٹکس کا مظاہرہ کیا۔ لینڈنگ کے دوران دو طیارے اپنے پروں سے محروم ہو گئے۔ ایک طیارہ ہوائی اڈے پر واپسی کے لیے مڑ رہا تھا کہ دوسرے طیارے نے اسے پیچھے سے ٹکر ماری، جس سے طیارے کے دونوں پر ٹوٹ گئے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں جہاز میں موجود تمام افراد فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔
08.10.1989: ہندوستانی فضائیہ کا دن: (انڈیا)
نئی دہلی میں ہندوستانی فضائیہ کے دن کے دوران، دو افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے جب ونگ کمانڈر رمیش بخشی نے "نیچے کی طرف چارلی" چال کی کوشش کرتے ہوئے میراج 2000 طیارہ گر کر تباہ کر دیا، جس میں کم اونچائی پر متعدد رولز شامل تھے۔ طیارہ زمین سے ٹکرا گیا جس سے آگ اور دھماکے ہوئے جس سے تماشائی زخمی ہو گئے۔ پائلٹ اور ایک تماشائی دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔
جولائی 2010: (USA)
جولائی 2010 میں، کینیڈا کا ایک CF-18 (F/A-18 ہارنیٹ کا ایک قسم) لیتھ برج ایئر شو کے لیے پریکٹس کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ پائلٹ بحفاظت باہر نکل گیا۔
24.09.2017: اٹلی
اطالوی فضائیہ کے کیپٹن گیبریل اورلینڈی ٹیرا سینا میں ایک ایئر شو میں پرفارم کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ پائلٹ کے پاس لوپ سے نکلنے کے لیے کافی اونچائی کی کمی تھی، اور اس کا یورو فائٹر ٹائفون سمندر میں ٹکرا گیا۔
19.02.2019: ہندوستان
جنوبی شہر بنگلورو میں ایرو شو کی ریہرسل کے دوران ہندوستانی فضائیہ کے دو جیٹ طیارے درمیانی فضا میں ٹکرا گئے اور گر کر تباہ ہو گئے۔ ایک پائلٹ مارا گیا۔ تصادم میں شامل دو طیارے Hawk Mk-132s تھے اور وہ ہندوستانی فضائیہ کی سوریا کرن ایروبٹک ٹیم کا حصہ تھے۔ یہ طیارے آئندہ ایرو انڈیا 2019 ایئر شو کے لیے مشق کر رہے تھے۔
22.05.2022 (فرانس)
Cognac Airshow: فرانسیسی فضائیہ کے دو رافیل جنگجو درمیانی فضائی تصادم میں ملوث تھے، لیکن وہ بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ کوگناک ایئر شو کے دوران پیش آیا۔
28.08.2025: پولینڈ
پولینڈ ایئرشو راڈوم 2025
فوج نے کہا کہ پولینڈ کی فضائیہ کا F-16 لڑاکا طیارہ وسطی پولینڈ کے شہر راڈوم میں ایئر شو کے لیے ریہرسل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس سے پائلٹ ہلاک ہو گیا۔
21.11.2025: متحدہ عرب امارات
ایک ہندوستانی تیجس لڑاکا طیارہ دبئی، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہوگیا۔ حادثے میں پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان سیال شہید ہو گئے۔