"صاف ہوا ایک بنیادی حق": راہل گاندھی نے دہلی میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر مودی حکومت پر کیا حملہ
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے انڈیا گیٹ پر آلودگی کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنانے پر حملہ کیا ہے۔
Published : November 10, 2025 at 9:30 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اتوار کو دہلی کے انڈیا گیٹ پر بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے خلاف احتجاج کرنے والے شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ "صاف ہوا کا حق ایک بنیادی انسانی حق ہے، پرامن مظاہرین کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔"
نو نومبر اتوار کے روز دہلی کی پولیس نے انڈیا گیٹ پر ان مظاہرین کو حراست میں لے لیا تھا جو حکومت سے قومی دارالحکومت میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے پالیسیاں بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نئی دہلی ضلع کے ڈی سی پی دیوش کمار مہالا نے اس موقع پر کہا ہے، ’’انڈیا گیٹ کوئی احتجاج کی جگہ نہیں ہے۔
The right to clean air is a basic human right.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2025
The right to peaceful protest is guaranteed by our Constitution.
Why are citizens who have been peacefully demanding clean air being treated like criminals?
Air pollution is affecting crores of Indians, harming our children and… https://t.co/ViPZiO16lT
پرامن احتجاج کا حق آئین نے دیا، مجرموں جیسا سلوک برداشت نہیں
انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے بی جے پی پر ووٹ چوری اور بگڑتے ہوئے آلودگی کے بحران سے لاتعلقی کا الزام لگاتے ہوئے لاکھوں ہندوستانیوں کی صحت اور مستقبل کے تحفظ کے لیے فوری اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، "صاف ہوا کا حق بنیادی انسانی حق ہے۔ پرامن احتجاج کے حق کی ضمانت ہمارے آئین نے دی ہے۔ پرامن طور پر صاف ہوا کا مطالبہ کرنے والے شہریوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟" فضائی آلودگی لاکھوں ہندوستانیوں کو متاثر کر رہی ہے، ہمارے بچوں اور ہمارے ملک کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
ووٹ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آنے والی حکومت
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "ووٹ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آنے والی حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں صاف ہوا کا مطالبہ کرنے والے شہریوں پر حملہ کرنے کے بجائے اب فضائی آلودگی پر فیصلہ کن کارروائی کی ضرورت ہے۔"
عآپ کی ترجمان کا حکمراں بی جے پی حکومت پر الزام
سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق، نئی دہلی میں نامزد احتجاج کی جگہ جنتر منتر ہے۔ لہٰذا، ہم نے سب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہدایات پر عمل کریں۔ لوگ انڈیا گیٹ پر اپنے خاندانوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں اور یہ ایک قومی یادگار ہے۔ یہاں وی آئی پی راستے ہیں۔ ہم یہاں باقاعدگی سے تعینات ہیں۔"
عآپ (AAP) کی ترجمان پرینکا ککڑ نے الزام لگایا کہ حکمراں بی جے پی حکومت نے ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) کو کم کرنے کے لیے مانیٹروں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ انڈیا گیٹ پر احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے، ککڑ نے حکومت سے دہلی-این سی آر خطے میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے پالیسیاں بنانے کا مطالبہ کیا۔
ایئر کوالٹی انڈیکس مانیٹر پر پانی کا چھڑکاؤ کرکے بی جے پی کا دھوکہ
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے پرینکا ککڑ نے کہا، "بی جے پی نے ریڈنگ کو کم کرنے کے لیے ایئر کوالٹی انڈیکس مانیٹر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ بی جے پی اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کر رہی ہے۔ اس سے بی جے پی کی ایمانداری اور ساکھ مجروح ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بی جے پی ممبران کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن وہ گھر میں اپنے ایئر پیوریفائر کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بی جے پی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوا اور پانی سیاست کے معاملات نہیں ہیں۔"
قومی دارالحکومت میں ہوا کا معیار "شدید" زمرے پہنچا
مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (CPCB) کے اعداد و شمار کے مطابق، قومی دارالحکومت میں ہوا کا معیار اتوار کو "شدید" زمرے میں پہنچ گیا، مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) صبح 7 بجے 391 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کے کئی حصوں میں خطرناک آلودگی کی سطح ریکارڈ کی گئی جس میں AQI ریڈنگ 400 سے تجاوز کر گئی۔