ایئر انڈیا کی پرواز شدید ٹربولنس کا شکار، اچانک بلندی میں تبدیلی سے کئی مسافر اور عملہ زخمی، تمام مسافر محفوظ
4 اگست کو پھوکیٹ سے دہلی آنے والا طیارہ مختصر وقت کےلیے ٹربولنس کا شکار ہوا اور بلندی میں وقتی طور پر تبدیلی آئی۔
Published : August 4, 2026 at 3:06 PM IST
نئی دہلی : تھائی لینڈ کے شہر پھوکیٹ سے نئی دہلی آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز AI2379 منگل کے روز دورانِ سفر اچانک شدید فضائی ہچکولوں (ٹربولنس) کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں طیارے کی بلندی میں اچانک تبدیلی آئی اور متعدد مسافر و عملے کے ارکان معمولی زخمی ہو گئے۔ تاہم طیارہ بحفاظت اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتار لیا گیا اور تمام مسافروں و عملے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔
ایئر انڈیا کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ 4 اگست کو پھوکیٹ سے دہلی آنے والا طیارہ دورانِ پرواز مختصر وقت کے لیے ٹربولنس کا شکار ہوئی، جس کے باعث طیارے کی بلندی میں وقتی طور پر تبدیلی آئی۔ کمپنی کے مطابق کسی بھی مسافر یا عملے کے رکن کو سنگین چوٹ نہیں آئی، البتہ چند افراد کو احتیاطی طور پر طبی معائنے کے لیے ہوائی اڈے کی میڈیکل سہولت میں منتقل کیا گیا۔
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ایئر انڈیا نے کہا کہ مسافروں اور عملے کی حفاظت اس کی اولین ترجیح ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ واقعے کی تحقیقات متعلقہ حکام کے تعاون سے جاری ہیں تاکہ ٹربولنس کی نوعیت اور دیگر تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے۔