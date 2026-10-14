ایئر انڈیا طیارے کے ہائی جیک الرٹ سے افراتفری، جے پور ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ
ایئر انڈیا کی فرینکفرٹ دہلی پرواز کو بم کی دھمکی کے بعد جے پور میں ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔
By ANI
Published : October 14, 2026 at 12:44 PM IST
نئی دہلی: فرینکفرٹ سے دہلی جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز (AI-2030) نے بدھ کی صبح راجستھان کے جے پور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ یہ قدم بم کی دھمکی ملنے کے بعد احتیاطی کے طور پر اٹھایا گیا۔ اس سے قبل دوران پرواز ہائی جیک کا مختصر الرٹ بھی جاری کیا گیا۔ بوئنگ 787-9 ڈریم لائنر طیارے میں سوار تمام 250 مسافر مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
An Air India flight AI2030 operating from Frankfurt to Delhi was diverted to Jaipur following a security alert over a suspected hijack threat. The aircraft landed safely at Jaipur International Airport and was moved for security checks. The alert remains under investigation. More details awaited: Sources— ANI (@ANI) October 14, 2026
ہائی جیک الرٹ
اطلاعات کے مطابق بم کی دھمکی اس وقت موصول ہوئی جب طیارہ بھارتی فضائی حدود کے قریب آرہا تھا۔ اس سنگین سکیورٹی خطرے کے دوران، پائلٹ نے سکیورٹی وجوہات کی بناء پر یا نادانستہ طور پر ٹرانسپونڈر پر 'Squawk 7500' کوڈ کو فعال کردیا۔ ہوا بازی میں، اس کوڈ کو پائلٹ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی ہوائی جہاز ہائی جیک یا غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ الرٹ صرف چند سیکنڈ تک جاری رہا لیکن احمد آباد ایئر ٹریفک کنٹرول کو سگنل ملتے ہی سکیورٹی ایجنسیوں کو مکمل چوکس کر دیا گیا۔
طیارے کو فوری طور پر جے پور کی طرف موڑ دیا گیا، جہاں اس نے صبح تقریباً 9:45 بجے بحفاظت لینڈ کیا۔ طیارے کو فوری طور پر ایئرپورٹ پر آئسولیشن بے میں لے جایا گیا۔ سکیورٹی اداروں نے طیارے کو گھیرے میں لے لیا اور تمام مسافروں اور ان کے سامان کی مکمل چیکنگ شروع کردی۔
سعودی عرب کے لیے پروازیں 17 اکتوبر تک منسوخ
دریں اثنا، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سکیورٹی خدشات کے پیش نظر ہندوستانی ایئر لائنز نے سعودی عرب کے لیے اپنی پروازیں 17 اکتوبر 2026 تک معطل کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کے ریاض ہوائی اڈے پر ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد سکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ایئر انڈیا، ایئر انڈیا ایکسپریس، انڈیگو، اور اکاسا ایئر نے ریاض، دمام اور جدہ کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ متاثرہ مسافروں کو بغیر کسی اضافی قیمت کے اپنے ٹکٹوں کو ری شیڈول کرنے یا مکمل رقم کی واپسی حاصل کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔
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