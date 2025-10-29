ETV Bharat / bharat

احمد آباد طیارہ حادثہ: ایئر انڈیا کے سی ای او کا بڑا بیان، جانیے کیوں ہوا تھا اس دن فلائٹ کا حادثہ؟

ایئر انڈیا کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کیمبل ولسن نے قومی دارالحکومت میں ایوی ایشن انڈیا اور جنوبی ایشیا 2025 کانفرنس میں شرکت کی۔

air india ceo says helping ahmedabad plane crash affected family Urdu News
احمد آباد میں جائے حادثہ پر ایئر انڈیا کی پرواز AI171 کا ملبہ (File IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 29, 2025 at 4:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: گجرات کے احمد آباد ہوائی اڈے سے لندن گیٹوک جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز 12 جون 2025 کو گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ حادثے میں 241 مسافروں سمیت کل 260 سے زیادہ افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اس حادثے نے حفاظت کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایئر انڈیا کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کیمبل ولسن نے کہا کہ عبوری تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طیارے، انجنوں یا ایئر لائن کے آپریشنز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔

وہ بدھ کو قومی دارالحکومت میں ایوی ایشن انڈیا اور جنوبی ایشیا 2025 کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایئر لائن متاثرہ افراد کے آگے کے سفر کی سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی باقی سب کی طرح حتمی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر اس سے کوئی سبق سیکھنا ہے تو ہم ضرور کریں گے۔

ولسن نے کہا کہ جون میں طیارہ حادثہ اس میں ملوث افراد، خاندانوں اور عملے کے لیے تباہ کن تھا۔ "اس کے بعد سے، ہم متاثرہ افراد، خاندانوں اور زمین پر موجود لوگوں کو مدد فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، بشمول پہلے جواب دہندگان، ہم ان کے سفر کو آسان بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔"

ٹاٹا گروپ نے حادثے عبوری معاوضہ مکمل کر لیا

ٹاٹا گروپ کی ملکیت والی ایئر لائن نے حادثے کے متاثرین اور دیگر افراد کے لیے عبوری معاوضہ مکمل کر لیا ہے اور حتمی معاوضے پر کام کر رہی ہے۔ ولسن کے مطابق، انڈسٹری میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ ایئر انڈیا کے ساتھ ہو یا دیگر کمپنیوں کے ساتھ، وہ خود پر غور کرنے کا سبب بنتا ہے۔

انہوں نے کہا، "یہ طریقۂ کار کا جائزہ لینے کی ایک وجہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، عبوری رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طیاروں، انجنوں یا طریقۂ کار میں کچھ بھی نہیں تھا جسے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی... (ہم) بہتری لاتے رہیں گے اور مسائل کا حل نکال کمیوں کو دور کریں گے۔"

طیارے کے دونوں انجنوں کو ایندھن کی سپلائی

ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو (اے اے آئی بی) نے 12 جولائی 2025 کو جاری ہونے والے حادثے پر اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ طیارے کے دونوں انجنوں کو ایندھن کی سپلائی ایک سیکنڈ کے اندر بند ہو گئی تھی، جس سے ٹیک آف کے فوراً بعد کاک پٹ میں الجھن پیدا ہو گئی۔ "کاک پٹ کی آواز کی ریکارڈنگ میں، ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ اس نے ہوائی جہاز کو کیوں روکا، جہاز کا ایندھن کیوں بند کیا؟ دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے نہیں کیا۔"

یہ بھی پڑھیں:

احمد آباد طیارہ حادثہ: کیا یہ ہندوستان کے تیزی سے بڑھتے ہوئے ہوا بازی کے شعبے کے لیے ایک آفت ہے؟

میں نے دیکھا لوگ اپنی کھال اتار کر چل رہے تھے، اب لوگ جہاز کو آسمان پر دیکھ کر بھی ڈرنے لگے

بیوی کی آخری خواہش پوری کرنے آئے تھے ارجن بھائی، اب لندن میں دونوں بچوں کو یتیم چھوڑ گئے

سب کچھ ختم کرکے جارہے تھے لندن، ثابت ہوئی آخری پرواز وہ 'پرواز' جو نئی زندگی والی تھی

"دیدی، میں لندن جا رہی ہوں" کیبن کریو نگانتھوئی کی آخری کال، خاندان کا رو رو کر برا حال

ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کے حادثے میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں سے کون زیادہ خطرناک ہے؟

احمد آباد طیارہ حادثہ: ٹاٹا گروپ کا متاثرین کو ایک ایک کروڑ روپے معاوضہ دینے کا اعلان

فلائٹ حادثہ کی پیشین گوئی سچ نکلی! دو دن پہلے ہی کہہ دیا تھا

TAGGED:

WORST AIRCRAFT ACCIDENTS IN INDIA
PLANE CRASH IN AHMEDABAD
AIR INDIA PLANE CRASH
AIR INDIA CEO AIR INDIA
AHMEDABAD PLANE CRASH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.