احمد آباد طیارہ حادثہ: ایئر انڈیا کے سی ای او کا بڑا بیان، جانیے کیوں ہوا تھا اس دن فلائٹ کا حادثہ؟
ایئر انڈیا کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کیمبل ولسن نے قومی دارالحکومت میں ایوی ایشن انڈیا اور جنوبی ایشیا 2025 کانفرنس میں شرکت کی۔
Published : October 29, 2025 at 4:55 PM IST
نئی دہلی: گجرات کے احمد آباد ہوائی اڈے سے لندن گیٹوک جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز 12 جون 2025 کو گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ حادثے میں 241 مسافروں سمیت کل 260 سے زیادہ افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اس حادثے نے حفاظت کے بارے میں کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایئر انڈیا کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کیمبل ولسن نے کہا کہ عبوری تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طیارے، انجنوں یا ایئر لائن کے آپریشنز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
وہ بدھ کو قومی دارالحکومت میں ایوی ایشن انڈیا اور جنوبی ایشیا 2025 کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایئر لائن متاثرہ افراد کے آگے کے سفر کی سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی باقی سب کی طرح حتمی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر اس سے کوئی سبق سیکھنا ہے تو ہم ضرور کریں گے۔
ولسن نے کہا کہ جون میں طیارہ حادثہ اس میں ملوث افراد، خاندانوں اور عملے کے لیے تباہ کن تھا۔ "اس کے بعد سے، ہم متاثرہ افراد، خاندانوں اور زمین پر موجود لوگوں کو مدد فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، بشمول پہلے جواب دہندگان، ہم ان کے سفر کو آسان بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔"
ٹاٹا گروپ نے حادثے عبوری معاوضہ مکمل کر لیا
ٹاٹا گروپ کی ملکیت والی ایئر لائن نے حادثے کے متاثرین اور دیگر افراد کے لیے عبوری معاوضہ مکمل کر لیا ہے اور حتمی معاوضے پر کام کر رہی ہے۔ ولسن کے مطابق، انڈسٹری میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ ایئر انڈیا کے ساتھ ہو یا دیگر کمپنیوں کے ساتھ، وہ خود پر غور کرنے کا سبب بنتا ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ طریقۂ کار کا جائزہ لینے کی ایک وجہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، عبوری رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طیاروں، انجنوں یا طریقۂ کار میں کچھ بھی نہیں تھا جسے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی... (ہم) بہتری لاتے رہیں گے اور مسائل کا حل نکال کمیوں کو دور کریں گے۔"
طیارے کے دونوں انجنوں کو ایندھن کی سپلائی
ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو (اے اے آئی بی) نے 12 جولائی 2025 کو جاری ہونے والے حادثے پر اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ طیارے کے دونوں انجنوں کو ایندھن کی سپلائی ایک سیکنڈ کے اندر بند ہو گئی تھی، جس سے ٹیک آف کے فوراً بعد کاک پٹ میں الجھن پیدا ہو گئی۔ "کاک پٹ کی آواز کی ریکارڈنگ میں، ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ اس نے ہوائی جہاز کو کیوں روکا، جہاز کا ایندھن کیوں بند کیا؟ دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے نہیں کیا۔"