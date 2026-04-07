ایئر انڈیا کے سی ای او کیمبل ولسن مستعفی، نئے سربراہ کی تلاش شروع
Published : April 7, 2026 at 8:51 PM IST
ممبئی : ایئر انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور منیجنگ ڈائریکٹر کیمپبیل ولسن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد کمپنی نے نئے سربراہ کی تلاش کے لیے باضابطہ عمل شروع کر دیا ہے۔
ایئر لائن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کیمبل ولسن نے 2024 میں ہی نٹراجن چندرشیکھر کو 2026 میں عہدہ چھوڑنے کے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا اور تب سے وہ ادارے اور قیادت کو منتقلی کے لیے مستحکم بنانے پر کام کر رہے تھے۔ وہ نئے سی ای او کی تقرری تک اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔
واضح رہے کہ ٹاٹا گروپ نے جنوری 2022 میں ایئر انڈیا کو حکومت ہند سے حاصل کیا تھا، جس کے بعد اسی سال جولائی میں کیمبل ولسن کو کمپنی کا سی ای او اور ایم ڈی مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی تقرری ایرکل آئسی کے اس فیصلے کے بعد عمل میں آئی تھی جب انہوں نے تنازع کے باعث یہ عہدہ سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔
ایئر انڈیا کے بورڈ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئندہ چند ماہ میں نئے سربراہ کے انتخاب کا عمل مکمل کرے گی۔ اس دوران کمپنی اپنی قیادت کے تسلسل کو برقرار رکھنے پر توجہ دے رہی ہے۔
دوسری جانب، ایئر انڈیا کی کم لاگت ذیلی کمپنی ایئر انڈیا ایکسپریس بھی اس وقت مستقل سربراہ سے محروم ہے۔ اس کے منیجنگ ڈائریکٹر آلوک سنگھ نے 19 مارچ کو اپنی پانچ سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد عہدہ چھوڑ دیا تھا۔
وہیں کیمبل ولسن کو گزشتہ سال 12 جون کو پیش آنے والے ایک المناک حادثے کے بعد شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، جب احمد آباد سے لندن جانے والی پرواز ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں طیارے میں سوار 242 میں سے 241 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس نے ایئر لائن کی ساکھ اور حفاظتی اقدامات پر سوالات کھڑے کر دیے تھے۔
ایئر انڈیا اس وقت بڑے پیمانے پر تنظیمی اصلاحات اور توسیعی منصوبوں پر کام کر رہی ہے، ایسے میں نئی قیادت کا انتخاب کمپنی کے مستقبل کے لیے نہایت اہم تصور کیا جا رہا ہے۔