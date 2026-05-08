مغربی ایشیا کشیدگی کے اثرات: ایئر انڈیا میں اخراجات کم کرنے کی تیاری، ملازمین کو بغیر تنخواہ رخصت پر بھیجنے پر غور
Published : May 8, 2026 at 1:02 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی اور فضائی راستوں پر پابندیوں کے باعث شدید مالی دباؤ کا شکار قومی فضائی کمپنی ایئر انڈیا اب بڑے پیمانے پر اخراجات میں کمی کے اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمپنی کی بورڈ میٹنگ میں ملازمین کو عارضی طور پر بغیر تنخواہ چھٹی یعنی “فرلو” پر بھیجنے، بونس کی ادائیگی مؤخر کرنے اور دیگر مالیاتی کٹوتیوں جیسے اہم امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
ایئر انڈیا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اہم میٹنگ جمعرات کو گروگرام، ہریانہ میں واقع کمپنی کے ہیڈکوارٹر میں منعقد ہوئی، جو تین گھنٹے سے زیادہ جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں کمپنی کے بڑھتے ہوئے نقصانات، ایندھن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے، مغربی ایشیا کے تنازع کے سبب فضائی راستوں کی بندش اور آپریشنل اخراجات میں اضافے پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔
اطلاعات کے مطابق کمپنی کے ملازمین کے کارکردگی پر مبنی بونس کی ادائیگی مؤخر کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ ایئر انڈیا میں بونس ملازمین کے “کاسٹ ٹو کمپنی” (سی ٹی سی) کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس فیصلے کے اثرات ہزاروں ملازمین پر پڑ سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمپنی مالی بحران سے نکلنے کے لیے “فرلو” یعنی ملازمین کو کچھ عرصے کے لیے بغیر تنخواہ رخصت پر بھیجنے کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے۔
عام طور پر کمپنیاں سخت مالی بحران کے دوران اس طریقۂ کار کو اختیار کرتی ہیں تاکہ مستقل برطرفیوں سے بچا جا سکے۔ ایئر انڈیا کے سی ای او اور منیجنگ ڈائریکٹر کیمبل ولسن، جو رواں سال کے آخر میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے ہیں، جمعہ کو ملازمین سے “ٹاؤن ہال” خطاب بھی کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ کمپنی کی مالی حالت، آئندہ حکمت عملی اور ممکنہ بچت منصوبوں کے بارے میں ملازمین کو آگاہ کریں گے۔
ایئر انڈیا اس وقت ایک بڑے تبدیلی پروگرام سے گزر رہی ہے، جس کے تحت بیڑے کی توسیع، نئی سروسز اور عالمی سطح پر مقابلہ بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم مغربی ایشیا میں جنگی صورتحال اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے کمپنی کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مالی سال 2025-26 میں ایئر انڈیا گروپ، جس میں ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس شامل ہیں، کو 22 ہزار کروڑ روپے سے زائد کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ایئر انڈیا کے بورڈ کی صدارت ٹاٹا سنز کے چیئرمین این چندرشیکرن کر رہے ہیں، جبکہ بورڈ میں سنگاپور ایئرلائنز کے سی ای او گوہ چون فونگ سمیت کئی اہم شخصیات شامل ہیں۔