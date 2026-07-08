ایئر انڈیا، اے آئی ایکسپریس طیارے ممبئی ایئرپورٹ پر ایک ہی رن وے پر آمنے سامنے
ایک بیان میں، ایئر انڈیا کے ترجمان نے کہا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ہدایت پر ٹیک آف رن کو روک دیا گیا۔
Published : July 8, 2026 at 2:29 PM IST
ممبئی: ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر منگل کی شام ایک ہی فعال رن وے پر دو مسافر طیارے آمنے سامنے آنے کے بعد ایک بڑا حادثہ آسانی سے ٹل گیا۔ ائیر انڈیا کی ایک پرواز، اپنی روانگی کے لیے تیز ہو رہی تھی، ائیر ٹریفک کنٹرول (ATC) ٹاور کی ایک فوری، آخری منٹ کی مداخلت کے بعد اچانک اپنا ٹیک آف رول منسوخ کرنا پڑا۔ یہ واقعہ رات تقریباً 10 بجے پیش آیا۔ ہوائی اڈے کے ذرائع کے مطابق، ایئر انڈیا ایکسپریس کی پرواز AIX1547، ایک تنگ باڈی بوئنگ 737 MAX 8 جو سلی گڑی سے آرہی تھی، ابھی نیچے اتری تھی اور رن وے کو صاف کرنے کے لیے ٹیک سی کر رہی تھی۔
اسی وقت، ایئر انڈیا کی فلائٹ AI816، ایک بڑے پیمانے پر وائیڈ باڈی بوئنگ 777-300ER دہلی جانے والی قطار میں کھڑی تھی اور عین اسی پٹی پر اپنی تیز رفتار ٹیک آف رن شروع کر دی تھی۔
یہ محسوس کرتے ہوئے کہ لینڈنگ ہوائی جہاز نے آپریشنل زون کو ابھی خالی کرنا ہے، ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے روانہ ہونے والے ایئر انڈیا کاک پٹ کے عملے کو فوری طور پر ہدایات جاری کیں کہ وہ اپنا ٹیک آف بند کر دیں۔ پائلٹوں نے ہنگامی طور پر ٹیک آف کو انجام دیا، بھاری وائیڈ باڈی والے جیٹ کو لفٹ آف کی رفتار تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جانے کا انتظام کرتے ہوئے،حادثہ سے محفوظ رہے۔
ایئر انڈیا کے ایک ترجمان نے بعد میں ایک سرکاری بیان میں اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فلائٹ AI816 کے عملے نے فوری طور پر ٹیک آف رن کو بند کرنے کے لیے اے ٹی سی کی ہدایت کی تعمیل کی۔ ایمرجنسی اسٹاپ کے بعد ہوائی جہاز بحفاظت رن وے سے ٹیکسی کرکے پارکنگ بے پر واپس آگیا۔
معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کے مطابق، بوئنگ 777 کو تیز رفتار ٹیک آف کے انتہائی دباؤ کو برداشت کرنے کے بعد اپنے بریک اور آپریٹنگ سسٹم کا معائنہ کرنے کے لیے لازمی تکنیکی جانچ سے گزرنا چاہیے۔ تکلیف کو کم کرنے کے لیے، ایئر لائن نے اعلان کیا کہ پھنسے ہوئے مسافروں کو جلد از جلد دہلی پہنچانے کے لیے متبادل سفری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
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اگرچہ دونوں ایئر لائنز نے تصدیق کی کہ دونوں پروازوں میں تمام مسافر اور عملے کے ارکان مکمل طور پر محفوظ ہیں، تاہم دونوں طیاروں میں سوار افراد کی صحیح تعداد کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایوی ایشن ریگولیٹری باڈیز بشمول ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) اور ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو (AAIB) سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مواصلات اور پوزیشننگ ڈیٹا کی باضابطہ تحقیقات شروع کریں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ دونوں طیاروں کو بیک وقت فعال رن وے پر کیسے چلنے کی اجازت دی گئی تھی۔