ایئر عربیہ کے طیارے کی کوچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، جہاز میں سوار تمام 170 مسافر اور عملہ محفوظ
شارجہ سے کوزی کوڈ جانے والی ایئر عربیہ کی پرواز کو تکنیکی خرابی کے باعث کوچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔
Published : June 13, 2026 at 2:12 PM IST
ایرناکولم (کیرالہ): شارجہ سے کوزی کوڈ جانے والی ایئر عربیہ کی پرواز کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے کوچین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ یہ فیصلہ طیارے کے انجن ریورس تھرسٹ سسٹم میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے کیا گیا۔ سی آئی اے ایل کے ترجمان نے بتایا کہ جہاز میں سوار تمام 170 مسافر اور عملہ محفوظ ہے۔
کوزی کوڈ ہوائی اڈے کے ٹیبل ٹاپ رن وے کو دیکھتے ہوئے، ریورس تھرسٹ سسٹم میں خرابی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ اس لیے حکام نے پرواز کو فوری طور پر محفوظ کوچی ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا۔ تکنیکی خرابی کے بارے میں پائلٹ کی طرف سے پیغام ملنے پر نیڈمباسری (کوچی) ہوائی اڈے پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔
سخت حفاظتی پروٹوکول کے بعد صبح 3:19 بجے ہوائی اڈے پر مقامی اسٹینڈ بائی الرٹ کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد، خرابی کی شدت کی وجہ سے صبح 3:34 بجے مکمل ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہوائی اڈے پر موجود تمام ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں پوری طرح تیار تھیں۔ فائر بریگیڈ، میڈیکل ٹیم اور سی آئی ایس ایف سمیت تمام سیکورٹی محکموں کو رن وے کے قریب تعینات کیا گیا تھا۔
کچھ لمحوں کی پریشانی کے بعد، ایئر عربیہ کی پرواز جی 9 454 صبح 3:38 بجے کوچی ایئرپورٹ پر بحفاظت اتری۔ اس کے بعد طیارے کو بحفاظت پہلے سے نامزد پارکنگ ایریا میں لے جایا گیا۔ سیکیورٹی حکام نے پرواز کے رن وے پر اترتے ہی اس کا مکمل معائنہ کیا۔ تمام سیکورٹی چیکس کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد، ایمرجنسی صبح 3:45 پر اٹھا لی گئی۔
ایئرپورٹ حکام اور پائلٹ کی بروقت کارروائی سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہنگامی لینڈنگ اور اس کے بعد کے واقعات نے کوچی ہوائی اڈے کی روزانہ کی دیگر پروازوں اور خدمات کو متاثر نہیں کیا۔ دیگر تمام پروازیں شیڈول کے مطابق چلائی گئیں۔ ہوائی اڈے پر مسافروں کے لیے ضروری انفراسٹرکچر مہیا کیا گیا تھا۔
ہنگامی لینڈنگ کے بعد ایئر عربیہ کے تکنیکی ماہرین نے طیارے کے انجن کے ریورس تھرسٹ سسٹم کا بغور معائنہ کیا اور خرابی کو دور کیا۔ طیارے کے مکمل طور پر ہوا کے قابل ہونے کی تصدیق کے بعد، پرواز صبح 7:15 بجے کوچی سے کوزی کوڈ بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوئی۔ کوزی کوڈ میں پرواز کے اترنے کے بعد ہی مسافروں اور ان کے اہل خانہ نے راحت کی سانس لی۔