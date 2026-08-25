اے آئی ایم پی ایل بی حجاب پہننے کی اجازت طلب کرنے والی طالبہ کی درخواست کو مسترد کرنے کو عدالت میں چیلنج کرے گا
عرضی گزار پریاگ راج کے اٹارسویا کے ایک پرائیویٹ اسکول کی طالبہ ہے اور اس کا داخلہ 11ویں جماعت میں ہے۔
Published : August 25, 2026 at 3:23 PM IST
لکھنؤ/پریاگ راج: آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس میں ایک درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ایک طالبہ کو مقررہ اسکول یونیفارم کے ساتھ حجاب یا ہیڈ اسکارف پہننے کی اجازت دی گئی تھی۔ عرضی گزار پریاگ راج کے اٹارسویا کے ایک پرائیویٹ اسکول کی طالبہ ہے اور اس کا داخلہ 11ویں جماعت میں ہے۔
دو رکنی بنچ جس میں جسٹس جے جے۔ منیر اور اندراجیت شکلا نے درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ سر ڈھانپنا اسلام کا ایک لازمی مذہبی عمل ہے اور اگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔
بنچ نے کہا، "ہم نے درخواست گزار کی طرف سے شرکت کی مختلف کلاسوں کی تصاویر دیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ، کسی بھی طالبہ نے حجاب نہیں پہنا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جس مذہبی برادری سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھی حجاب نہیں پہنے ہوئے ہیں۔" عدالت نے کہا، "جب بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے، ہائی کورٹس نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ حجاب پہننا اسلامی عقیدے کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ حجاب نہ پہننے سے ایمان کو خطرہ نہیں ہوگا۔"
اے آئی ایم پی ایل بی کے رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے منگل کو لکھنؤ میں کہا کہ ہم اس معاملے سے واقف ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے کیونکہ حجاب ہمیشہ اسلام کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ ہم ضرور عدالت جائیں گے اور اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔"
مولانا نے کہا کہ آئین کسی شخص کو اپنے مذہب کے بنیادی اور لازمی اصولوں پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ضرور ہے۔ حجاب کا قرآن اور حدیث دونوں میں ذکر ہے اور پوری دنیا میں مسلمان خواتین اسے پہنتی ہیں۔
فرنگی محلی نے کہا کہ طالبات کو اسکولوں کی طرف سے تجویز کردہ ڈریس کوڈ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ڈریس کوڈ پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک طالبہ ایک ہی وقت میں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنا چاہتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں لگتا ہے کہ عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
21 اگست کے اپنے فیصلے میں، عدالت نے کہا کہ درخواست کا دعویٰ کہ حجاب ایک لازمی مذہبی عمل ہے، محض ایک دعویٰ ہے۔ اس کی تائید کے لیے کوئی دلیل، مذہبی متن، یا ثبوت ریکارڈ پر نہیں رکھا گیا ہے۔ بنچ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 25 پر مبنی دعوے کو ضروری حقائق اور قانونی بنیادوں کے بغیر محض دعوے کی بنیاد پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔
درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف اسٹینڈنگ کونسل گریجیش کمار ترپاٹھی نے کہا کہ اسکول ایک نجی، غیر امدادی ادارہ ہے اور یونیفارم داخلی پالیسی کا معاملہ ہے جس کا مقصد طلبہ میں یکسانیت برقرار رکھنا ہے۔ اس سے مذہب پر عمل کرنے کے بنیادی حق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔
سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے وکیل آلوک تیواری نے ریاست کے دلائل کی تائید کی اور دلیل دی کہ درخواست گزار راحت مانگنے کا حقدار نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ آخر کار یہ رٹ پٹیشن ناکام ہو جاتی ہے اور خارج کر دی جاتی ہے۔
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