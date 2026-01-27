گنگوتری دھام میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی، مولانا شہاب الدین کی مخالفت، ڈاکٹر الیاسی کی حمایت
آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے گنگوتری دھام میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی کی مخالفت کی۔
دہرادون، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ کے بڑے چار دھاموں میں سے ایک گنگوتری دھام میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ گنگوتری مندر کمیٹی کے صدر سریش سیموال نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں یہ جانکاری جاری کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پابندی کا اطلاق سردیوں کے اعتکاف کی جگہ مخبہ گاؤں پر بھی ہوگا۔ ادھر آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے گنگوتری دھام میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی کی مخالفت کی ہے۔
مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے گنگوتری دھام میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے گنگوتری مندر کمیٹی کے فیصلے کو تفرقہ انگیز اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے ہندو مسلم بھائی چارہ کمزور ہوتا ہے اور ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے۔
کچھ فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں ایک عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ جب بھی کوئی ہندو تہوار یا میلہ شروع ہوتا ہے تو پہلے سے ایک سائن بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ حال ہی میں گنگوتری دھام میں کمیٹی نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔
اسی طرح کے اقدامات اب کیدارناتھ اور بدری ناتھ کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات اور جذبات انتہا پسندانہ خیالات کو فروغ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو طاقت دیتے ہیں جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہندو مسلم بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے دشمن ہیں۔
جہاں آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے گنگوتری ٹیمپل کمیٹی کے فیصلے کی مخالفت کی ہے وہیں آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے چیف امام ڈاکٹر امام عمر احمد الیاسی نے اس فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔
ڈاکٹر امام عمر احمد الیاسی نے کہا
یہ مذہب کا معاملہ ہے اور مذہب کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر مندر کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ غیر ہندو مندر میں داخل نہیں ہو سکتے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہر جگہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو شاید گنگوتری نہیں جانا چاہئے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس سے تنازعہ پیدا ہوسکتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے مقدس مقامات پر جانے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کو اجازت نہیں ہے، لیکن کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے۔ ایسے معاملات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
-ڈاکٹر امام عمر احمد الیاسی، چیف امام، آل انڈیا امام آرگنائزیشن
واضح رہے کہ گنگوتری مندر کمیٹی کے علاوہ شری بدری ناتھ-کیدارناتھ ٹیمپل کمیٹی (بی کے ٹی سی) بھی دونوں مندروں میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے۔ بی کے ٹی سی کے صدر ہیمنت دویدی نے کہا کہ ان کی آئندہ بورڈ میٹنگ میں وہ کیدارناتھ اور بدری ناتھ دونوں مندروں میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی کی تجویز پیش کریں گے۔
کیدارناتھ اور بدری ناتھ کے مزارات سیاحتی مقامات نہیں ہیں۔ وہ سناتن روایات کے اعلیٰ ترین روحانی مراکز ہیں۔ یہاں داخلے کا سوال شہری حقوق کا نہیں بلکہ مذہبی عقیدے کا معاملہ ہے۔
-ہیمنت دویدی، صدر، بی کے ٹی سی
شری بدریناتھ-کیدارناتھ مندر کمیٹی کے صدر ہیمنت دویدی نے واضح کیا ہے کہ سناتن دھرم میں یقین نہ رکھنے والے کسی بھی شخص کے بدری ناتھ-کیدارناتھ مندر میں داخلے پر مکمل پابندی لگانے کی تجویز پیش کی جائے گی۔