ایس آئی آر تنازعہ: اسدالدین اویسی سپریم کورٹ سے رجوع، راہل گاندھی کی عرضی کے ساتھ سماعت پر رضامندی

ایس آئی آر تنازعہ: اسدالدین اویسی سپریم کورٹ سے رجوع، راہل گاندھی کی عرضی کے ساتھ سماعت پر رضامندی
سپریم کورٹ بنچ نے اس معاملے کو پہلے سے زیرِ التوا اسی نوعیت کی دیگر عرضیوں کے ساتھ سننے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔
Published : October 14, 2026 at 1:30 PM IST
نئی دہلی: آل انڈیا مجلسِ اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اور رکنِ پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) کے طریقہ کار کو چیلنج کرتے ہوئے بدھ کے روز سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی پر مشتمل بنچ کے روبرو اویسی کی جانب سے وکیل نظام الدین پاشا نے اس معاملے کا تذکرہ کیا۔
ایڈوکیٹ پاشا نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ درخواست انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی کے طریقہ کار اور عمل آوری سے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ کی بنچ نے اس معاملے کو پہلے سے زیرِ التوا اسی نوعیت کی دیگر عرضیوں کے ساتھ سننے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کانگریس رہنما راہل گاندھی اور حزبِ اختلاف کے 10 اہم قائدین نے بھی انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف عدالتِ عظمیٰ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔
ایڈوکیٹ پاشا نے استدعا کی کہ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ کی عرضی کو بھی جمعرات کے روز سماعت کے لیے مقرر کردہ متعلقہ مقدمات کے ساتھ ہی فہرست بند (لسٹ) کیا جائے، جس پر بنچ نے معاملے کا جائزہ لینے کا عندیہ دیا۔ راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کو یہ ہدایت دینے کی استدعا کی گئی ہے کہ وہ خصوصی نظرثانی سے متعلق تمام متنازع فیصلوں کی فائلیں، ایجنڈے، منٹس، نوٹس اور الیکشن کمشنرز کے اعتراضات کے ساتھ ساتھ ’ای سی آئی نیٹ‘ اور ’ای آر او نیٹ‘ کے مکمل لاگز عدالت کے سامنے پیش کرے۔
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درخواست میں عدالتِ عظمیٰ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں تکنیکی ماہرین اور ممتاز شہریوں پر مشتمل ایک آزاد کمیٹی تشکیل دینے کی بھی مانگ کی گئی ہے، جو مقررہ مدت میں ووٹر لسٹوں سے ناموں کے اخراج اور ترامیم کا آزادانہ آڈٹ کرے۔ ساتھ ہی یہ کمیٹی آزاد اور منصفانہ انتخابات کے تقاضوں اور عالمی معیارات کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (ای و ایمس) کے تکنیکی ڈھانچے، ضوابط اور طریقہ کار کا بھی جامع جائزہ لے۔