جنتر منتر پر پولیس کارروائی کے خلاف اور نیٹ اصلاحات کے حق میں ملک بھر کے ڈاکٹر متحد، صدر جمہوریہ اور وزیراعظم سے مداخلت کا مطالبہ
NEET پیپر لیک اور جنتر منتر واقعہ کے حوالے سے ڈاکٹروں کےدرمیان ملک گیر یکجہتی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ گوتم دیب رائے کی رپورٹ۔
Published : July 21, 2026 at 3:19 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے کچھ اہم سرکاری طبی اداروں کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی انجمنوں نے میڈیکل کے داخلے کے امتحان کے نظام میں بڑی اصلاحات کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ اس کے علاوہ، ڈاکٹروں نے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کو جس طرح سے اسپتال میں داخل کیا گیا اور جنتر منتر پر پرامن مظاہرین کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
منگل کو ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن (IMA) کے ایک سابق صدر نے کہا، "اگرچہ یہ مطالبات مختلف سطحوں پر اٹھائے گئے ہیں، لیکن یہ بیانات طبی برادری کے اندر وسیع اتفاق رائے کی عکاسی کرتے ہیں۔"
ایمس نئی دہلی، صفدر جنگ اسپتال، ایس ایم ایس میڈیکل کالج (جے پور)، آر این ٹی میڈیکل کالج (ادے پور) اور مہاراشٹر کے کئی اداروں کے رہائشی ڈاکٹروں کی تنظیموں نے صدر دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو الگ الگ میمورنڈا پیش کیا ہے۔ انہوں نے طبی تعلیم، آئینی اداروں اور سرکاری صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے فوری مداخلت پر زور دیا ہے۔
اس بڑھتی ہوئی کال میں شامل ہونے والا گروپ ایمس نئی دہلی کا ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن (RDA) ہے۔ اسوسی ایشن نے صدر دروپدی مرمو سے اپیل کی ہے کہ وہ آئینی حقوق کی حفاظت کریں اور جنتر منتر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیں۔
اپنے خط میں، ایمس آر ڈی اے نے احتجاجی مقام کے حوالے سے "خطرناک رپورٹس اور ہر جگہ وائرل ویڈیوز اور تصاویر پر گہری تشویش کا اظہار کیا"۔ ان کا کہنا ہے کہ پرامن مظاہرین کے خلاف مبینہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کے استعمال اور جسمانی طاقت کی رپورٹیں جن میں طلباء اور ڈاکٹر بھی شامل ہیں، انتہائی پریشان کن ہیں۔
ایسوسی ایشن کے مطابق، واقعے کے کچھ پہلو متنازعہ ہیں، سوشل میڈیا اور عوامی پلیٹ فارمز پر دستیاب ویڈیوز اور عینی شاہدین کے اکاؤنٹس نے پرامن جمہوری احتجاج کو سنبھالنے کے طریقے پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے ان ویڈیوز کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی جن میں مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کو ان کے چہروں اور نام کے بیجز چھپائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر شفافیت اور احتساب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
ایمس کے ڈاکٹروں نے ان ویڈیوز کا بھی حوالہ دیا جس میں مبینہ طور پر لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر اور طلباء کے ساتھ سیکورٹی اہلکاروں کو جارحانہ سلوک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے ان الزامات کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
پرامن مارچ اور آزادی اظہار کے لیے شہریوں کے آئینی حقوق کا اعادہ کرتے ہوئے، ایمس آر ڈی اے نے کہا کہ پرامن احتجاج کے خلاف کی جانے والی کسی بھی کارروائی کو تحمل، جوابدہی، اور انسانی وقار کے احترام سے دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے صدر جمہوریہ پر زور دیا کہ وہ جنتر منتر واقعات اور طاقت کے بے تحاشہ استعمال کے الزامات کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور وقتی جانچ کو یقینی بنائیں، پرامن احتجاج کے آئینی حق کی توثیق کریں، اور سونم وانگچک کی اسپتال میں مسلسل نظربندی کے بارے میں وضاحت طلب کریں۔
ایمس کے ڈاکٹروں نے ان رپورٹوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وانگچک کو طبی مشورے (LAMA۔ لیو اگینسٹ میڈیکل اڈوائز) کے خلاف ڈسچارج ہونے کی خواہش ظاہر کرنے کے باوجود اسپتال چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایسوسی ایشن نے کہا کہ اگر یہ رپورٹس درست ہیں، تو وہ مریض کی خود مختاری، رضامندی، اور طبی اخلاقیات کے قائم کردہ اصولوں کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتی ہیں۔
خود کو ایک غیر سیاسی تنظیم کے طور پر بیان کرتے ہوئے، آر ڈی اے نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہر فرد کو پرامن احتجاج کا جمہوری حق حاصل ہے اور امید ظاہر کی کہ جائز خدشات کو تعمیری بات چیت کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ اسپتال میں داخل ہونے کے بارے میں سب سے سخت اعتراض وردھمان مہاویر میڈیکل کالج (VMMC) اور صفدرجنگ اسپتال کے ریزیڈنٹ ڈاکٹرس ایسوسی ایشن (RDA) کی طرف سے آیا ہے، جہاں وانگچک کو داخل کیا گیا ہے۔ صفدرجنگ آر ڈی اے نے کہا کہ اسپتالوں کو صرف اور صرف علاج اور شفا کے لیے وقف ادارے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے جہاں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی توسیع کے طور پر کام کرتے دکھائی دیں۔ انہوں نے اسپتال کے اندر نافذ کیے گئے غیر معمولی حفاظتی اقدامات پر سوال اٹھائے، جن میں وارڈز تک رسائی کو محدود کرنا، بھاری سکیورٹی فورسز کی تعیناتی، اور معمول کی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں خلل ڈالنا شامل ہے۔
ایسوسی ایشن نے ایک آزادانہ انکوائری کا بھی مطالبہ کیا کہ آیا ان حفاظتی اقدامات نے مریضوں کی دیکھ بھال کو متاثر کیا یا ڈاکٹروں کے پیشہ ورانہ کام اور خودمختاری پر سمجھوتہ کیا۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، صفدر جنگ اسپتال میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن (RDA) کے جنرل سکریٹری ڈاکٹر آیوش راج نے کہا کہ، "یہ مسئلہ مریضوں کے حقوق، ڈاکٹروں کے فیصلہ لینے کی خودمختاری، اور سرکاری اداروں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ سرکاری اسپتالوں پر عوام کا اعتماد برقرار رہے اور یہ کہ قائم کردہ اخلاقی اور قانونی اصولوں کے مطابق ڈاکٹر مکمل آزادی کے ساتھ مریضوں کی صحت کے بارے میں فیصلے کر سکیں۔۔"
ایمس کے اپنے ہم منصبوں کی طرح، صفدرجنگ کے ڈاکٹروں نے جنتر منتر پر پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کے مبینہ استعمال کی فوری جانچ کا مطالبہ کیا۔ مبینہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کی رپورٹس اور ویڈیوز کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات آئینی آزادیوں، طاقت کے استعمال کی ضرورت، اور قانونی عمل کی پابندی کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتے ہیں۔ ان خدشات کے ساتھ ساتھ، ملک بھر کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے مبینہ طور پر نیٹ یوجی پیپر لیک کیس کے سلسلے میں کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ایس ایم ایس میڈیکل کالج میں جے پور ایسوسی ایشن آف ریذیڈنٹ ڈاکٹرز (JARD) نے وزیر اعظم سے نیٹ امتحان سے متعلق تمام بے ضابطگیوں کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور وقتی جانچ کا حکم دینے، جوابدہی کو ٹھیک کرنے، اور جامع اصلاحات کو نافذ کرنے پر زور دیا ہے- جس میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) کے اندر سخت تکنیکی اور قانونی تحفظات شامل ہیں۔
اسی طرح آر این ٹی میڈیکل کالج میں ادے پور ریزیڈنٹ ڈاکٹرس ایسوسی ایشن (یو آر ڈی اے) نے مبینہ پیپر لیک میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مہاراشٹر ایسوسی ایشن آف ریذیڈنٹ ڈاکٹرز (MARD) اور سنٹرل گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل، چھترپتی سمبھاجی نگر، نے بھی طلباء کے مطالبات کو درست قرار دیا ہے۔ آئی ایم اے کے ایک سابق صدر نے کہا کہ ان کوششوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے خدشات اب صرف جانچ کی بے قاعدگیوں تک محدود نہیں رہے ہیں بلکہ جمہوری حقوق، طبی اخلاقیات، ادارہ جاتی خودمختاری، اور سرکاری صحت کے اداروں کے کام کاج جیسے وسیع تر مسائل کا احاطہ کر چکے ہیں۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے، آئی ایم اے کے سابق صدر نے کہا کہ، "حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ ایمز نئی دہلی صفدر جنگ اسپتال اور جے پور، ادے پور اور مہاراشٹر کے ہم منصبوں کے ساتھ ان مسائل کو اٹھا رہی ہے۔
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