مصنوعی ذہانت عدالتی کارروائی میں معاون ہو سکتی ہے، لیکن ججوں کی جگہ نہیں لے سکتی: چیف جسٹس سوریا کانت
جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ انصاف کی ڈیجیٹل کاری کو آزادی، مساوات اور انصاف تک رسائی کی آئینی ضمانتوں پر قائم رہنا چاہیے۔
Published : October 2, 2026 at 2:09 PM IST
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریا کانت نے جمعرات کے روز کہا کہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) تحقیق میں معاونت اور عدالتی عمل کو سہارا دے سکتی ہے، لیکن یہ قانونی بصیرت یا فیصلے سازی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، جو ہمیشہ ججوں کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ سی جے آئی ازبکستان کے شہر سمرقند میں "ایشیائی آئینی عدالتوں اور مساوی اداروں کی ایسوسی ایشن" کی 7 ویں کانگریس کے پلینری سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کو انصاف تک رسائی کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے جبکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ اس سے کمزور شہری محروم نہ ہوں یا عدالتی نظام پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا، "جیسے جیسے ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت پر ہمارا انحصار بڑھ رہا ہے، ان کے استعمال کی دیکھ بھال کے لیے حفاظتی تدابیر میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری پہل کا مقصد ہے۔ جون 2026 میں، سپریم کورٹ کی اے آئی کمیٹی نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے لیے مسودہ ضوابط (ڈرافٹ ریگولیشنز) جاری کیے۔"
انہوں نے مزید کہاکہ "انسانی برتری کے اصول پر مبنی، یہ ضوابط واضح کرتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت عدالتی تحقیق کو مکمل کر سکتی ہے اور عدالت کے عمل میں معاونت کر سکتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی عدالتی بصیرت یا فیصلے سازی کا متبادل نہیں بن سکتی، جو ہمیشہ جج کے پاس ہی رہنی چاہیے۔" چیف جسٹس، جو ازبکستان کے سرکاری دورے پر ہیں، نے ایک اور تقریب میں 'عدل کی ڈیجیٹل کاری: سپریم کورٹ آف انڈیا کا راستہ' کے عنوان پر بھی بات کی۔
جسٹس کانت نے کہا کہ انصاف کی ڈیجیٹل کاری کو آزادی، مساوات اور انصاف تک رسائی کی آئینی ضمانتوں پر قائم رہنا چاہیے۔ سی جے آئی نے کہا، "لہذا انڈیا کے لیے، سوال کبھی یہ نہیں رہا کہ آیا عدالتوں کو ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے یا نہیں، بلکہ یہ رہا ہے کہ آئینی فرائض کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اسے کیسے استعمال کیا جائے۔" انہوں نے کہا کہ انڈیا کا ڈیجیٹل کاری کا طریقہ کار محض موجودہ عدالتی طریقہ کار کو کمپیوٹرائز کرنے تک محدود نہیں تھا بلکہ اس میں شہریوں کے گرد نظام کو "دوبارہ ترتیب دینا" شامل تھا۔
جسٹس کانت نے کہا کہ آئینی فریم ورک، بالخصوص دفعہ 21 اور 14، آزادی اور مساوات کی ضمانت دیتے ہیں، جبکہ دفعہ 32 شہریوں کو بنیادی حقوق کے نافذ العمل ہونے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے قابل بناتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دفعہ 39A ریاست کی اس ذمہ داری کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ وہ مفت قانونی امداد فراہم کرے تاکہ مالی وسائل کی کمی انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔
عدلیہ میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھارت کے تجربے کو اجاگر کرتے ہوئے، چیف جسٹس نے کہا کہ الیکٹرانک فائلنگ، ورچوئل سماعتیں، ڈیجیٹل کیس مینجمنٹ اور آئینی بنچ کی کارروائیوں کی براہ راست نشریات نے جغرافیائی اور مالیاتی رکاوٹوں کو کم کرنے میں مدد کی ہے اور عدالتی کارروائیوں کو مزید قابلِ رسائی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای-کورٹس مشن موڈ پروجیکٹ، جس نے 2011 سے ملک بھر کی عدالتوں کی ڈیجیٹل کاری کی حمایت کی ہے، کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران خاص طور پر قابل قدر ثابت ہوا۔
انہوں نے کہاکہ "مارچ 2020 اور جون 2024 کے درمیان، صرف سپریم کورٹ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 7,50,000 (ساڑھے سات لاکھ) سے زیادہ سماعتیں کیں۔" چیف جسٹس نے سائلین کو درپیش مخصوص رکاوٹوں دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے شروع کی گئی تکنیکی پہلوں کا خاکہ بھی پیش کیا۔ زبان کے معاملے پر، انہوں نے 'سُوآس' پر روشنی ڈالی، جو کہ سپریم کورٹ کا تیار کردہ اے آئی کی مدد سے ترجمہ کرنے والا ٹول ہے تاکہ بھارتی زبانوں میں فیصلے دستیاب کرائے جا سکیں۔ جسٹس سوریا کانت کے مطابق، گزشتہ سال تک 18 زبانوں میں 83,000 سے زائد تراجم شائع کیے جا چکے تھے۔
سی جے آئی نے کہا کہ معلومات تک تکنیکی رسائی کی قدر محدود ہوگی جب تک کہ عدالتی ریکارڈ مکمل اور آسانی سے دستیاب نہ ہوں۔ اس تناظر میں، انہوں نے "ون کیس، ون ڈیٹا" (ایک کیس، ایک ڈیٹا) پہل کا حوالہ دیا، جو عدلیہ کے مختلف سطحوں پر کیس کی معلومات کو مربوط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہل کے تحت، جب کوئی معاملہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے، تو فریقین کی تفصیلات، نچلی عدالتوں کے احکامات اور زیرِ چیلنج فیصلے سمیت معلومات دوبارہ سے ریکارڈ منگوائے بغیر دستیاب کی جا سکتی ہیں۔
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چیف جسٹس کے مطابق، اس طرح کے مربوط نظام سے دہرائو اور تاخیر کو کم کیا جا سکتا ہے اور فوری انصاف کے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، جسٹس کانت نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ تحفظات بھی شامل ہونے چاہئیں۔ چیف جسٹس نے تکنیکی تبدیلیوں کا جواب دینے میں آئینی عدالتوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہاکہ "یہ چیلنجز پورے ایشیا میں مشترک ہیں۔"