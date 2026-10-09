سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر حملوں کے بعد پروازیں منسوخ: ایئر انڈیا، انڈیگو اور اکاسا کا الرٹ
ایئر انڈیا ایکسپریس نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔
Published : October 9, 2026 at 12:58 PM IST
نئی دہلی: سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور ابھا کے ہوائی اڈوں پر حوثی عسکریت پسندوں کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد بگڑتی ہوئی سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر بھارتی ایئرلائنز نے ریاض کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر منسوخ کر دی ہیں۔ ایئر انڈیا ایکسپریس، ایئر انڈیا اور اکاسا ایئر نے 10 اکتوبر تک جبکہ انڈیگو نے 9 اکتوبر تک تمام متعلقہ پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
#TravelAlert Air India has cancelled flights to and from Riyadh until October 10.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 8, 2026
سکیورٹی الرٹ کے باعث جمعرات کو ریاض جانے والی پروازیں فضا ہی سے واپس موڑ لی گئیں۔ ایئر انڈیا کی دہلی سے ریاض جانے والی پرواز AI2243 راستے سے قومی دارالحکومت واپس لوٹ آئی جس کے بعد اسے باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔
مسافروں کو بغیر کسی اضافی فیس کے ٹکٹ کی نئی تاریخ منتخب کرنے یا مکمل ریفنڈ (رقم کی واپسی) کا اختیار دیا گیا ہے۔ ایئر انڈیا ایکسپریس بھارت کے چار شہروں (بنگلورو، کوچی، کنور اور کوژیکوڈ) سے ریاض کے لیے ہفتہ وار 16 پروازیں جبکہ ایئر انڈیا دہلی اور ممبئی سے ہفتہ وار 7 پروازیں چلاتی ہے۔ اکاسا ایئر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اطلاع دی کہ سکیورٹی صورتحال کے حقیقی وقت میں جائزے کے بعد کوچی اور ریاض کے درمیان پروازیں 10 اکتوبر تک منسوخ کی گئی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: بنگلورو: سی جے پی کے ساتھ پرکاش راج اور دھرو راٹھی نے ایس آئی آر کی مخالفت میں احتجاج کیا
دوسری جانب انڈیگو نے متعلقہ بین الاقوامی حکام کے ساتھ قریبی رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے 9 اکتوبر تک پروازیں معطل رکھیں۔ ایئرلائن حکام کے مطابق خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور فضائی حدود کے مکمل محفوظ ہونے کے بعد ہی معمول کی پروازیں بحال کی جائیں گی۔